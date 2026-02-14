Valentínska dilema. Je alkohol v spálni pomocník alebo sabotér vášne? Výskumy hovoria jasne

Romantická večera, pohár vína a pokračovanie v spálni – tento scenár sa objavuje vo filmoch aj reklamách. Alkohol sa často prezentuje ako prostriedok na uvoľnenie, zníženie ostychu a podporu vášne. Otázka však znie: čo z toho je podložené vedeckými dôkazmi a čo je skôr kultúrny mýtus?

Nižšie nájdete zhrnutie toho, na čom sa odborná literatúra zhoduje.

Ako alkohol pôsobí na telo a mozog

Alkohol (etanol) je látka tlmiaca centrálny nervový systém. To znamená, že:

  • spomaľuje prenos nervových vzruchov
  • znižuje pozornosť a reakčný čas
  • oslabuje koordináciu
  • mení vnímanie rizika a emócií

Tieto účinky vysvetľujú, prečo sa po menšej dávke môže objaviť pocit uvoľnenia a nižšej sociálnej úzkosti. Zároveň však platí, že s rastúcou dávkou prevažuje tlmivý efekt nad „stimulačným“.

Muži: erekcia a vyvrcholenie

Výskum opakovane ukazuje, že vyššie dávky alkoholu:

  • zhoršujú schopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu
  • môžu predĺžiť čas do orgazmu
  • pri chronickom nadmernom pití zvyšujú riziko erektilnej dysfunkcie

Štúdie publikované napríklad v odbornom časopise Indian Journal of Psychiatry poukazujú na to, že u mužov s dlhodobou nadmernou konzumáciou alkoholu sa sexuálne poruchy vyskytujú častejšie než v bežnej populácii. Mechanizmus je viacnásobný:

  • tlmenie nervového systému
  • zhoršené prekrvenie
  • pri chronickom pití aj znížená hladina testosterónu

Dôležité však je, že tieto riziká sa týkajú najmä vyšších a pravidelných dávok. Mierna konzumácia nemá u každého rovnaký efekt.

Ženy: vzrušenie, zvlhčenie a orgazmus

Aj u žien má alkohol merateľné fyziologické dôsledky. Odborné práce, napríklad v The Journal of Sex Research, ukazujú, že:

  • vyššie dávky alkoholu môžu znížiť subjektívnu intenzitu orgazmu
  • môžu predĺžiť čas potrebný na vyvrcholenie
  • pri väčšom množstve dochádza k zníženiu vaginálneho zvlhčenia

Alkohol má totiž dehydratačný účinok a zároveň tlmí nervové vnímanie, čo môže znížiť citlivosť.

Podobne ako u mužov, aj tu platí, že účinok závisí od dávky, frekvencie a individuálnej citlivosti.

Psychologický efekt: menej zábran, ale aj menej presnosti

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia siahnu po alkohole pred intímnym stretnutím, je zníženie sociálnej úzkosti. Mierna dávka môže subjektívne:

  • zvýšiť pocit sebadôvery
  • znížiť ostych
  • uľahčiť komunikáciu

Súčasne však výskum ukazuje, že alkohol:

  • znižuje schopnosť čítať neverbálne signály
  • oslabuje empatiu
  • zhoršuje posudzovanie rizika a súhlasu

To môže viesť k nedorozumeniam alebo k nesprávnej interpretácii správania partnera. V kontexte intimity je schopnosť jasnej komunikácie a vnímania hraníc kľúčová.

Spánok, energia a celkový vplyv na vzťah

Alkohol síce môže navodiť ospalosť, no zhoršuje kvalitu spánku – narúša najmä REM fázu. Programy mesačnej abstinencie, ako napríklad iniciatíva Alcohol Change UK, opakovane zaznamenali, že účastníci po období bez alkoholu uvádzajú:

  • lepší a hlbší spánok
  • viac dennej energie
  • zlepšenie nálady

Tieto faktory nepriamo vplývajú aj na sexuálny život – únava a podráždenosť totiž patria medzi časté dôvody poklesu sexuálnej túžby.

Je malé množstvo alkoholu problém?

Z vedeckého hľadiska neexistuje univerzálna odpoveď. Účinok závisí od:

  • množstva alkoholu
  • telesnej hmotnosti
  • pohlavia
  • zdravotného stavu
  • frekvencie pitia
  • psychického nastavenia

Malá dávka môže u niektorých ľudí znížiť napätie bez výrazného fyziologického negatíva. Vyššie dávky však takmer vždy vedú k zhoršeniu sexuálnej výkonnosti a citlivosti.

Záver: čo je isté

Na základe dostupných vedeckých poznatkov možno s istotou povedať:

  • Alkohol je tlmivá látka, ktorá pri vyšších dávkach zhoršuje sexuálne funkcie u mužov aj žien.
  • Znižuje citlivosť, prekrvenie a schopnosť dosiahnuť orgazmus.
  • Oslabuje schopnosť vnímať partnerove signály.
  • Dlhodobá nadmerná konzumácia zvyšuje riziko sexuálnych dysfunkcií.
  • Abstinencia alebo obmedzenie pitia môže zlepšiť spánok, energiu a nepriamo aj kvalitu intimity.

Najspoľahlivejším „afrodiziakom“ z pohľadu vedy nie je alkohol, ale dobrý zdravotný stav, kvalitný spánok, psychická pohoda a otvorená komunikácia medzi partnermi.

