Valentínska dilema. Je alkohol v spálni pomocník alebo sabotér vášne? Výskumy hovoria jasne

Romantická večera, pohár vína a pokračovanie v spálni – tento scenár sa objavuje vo filmoch aj reklamách. Alkohol sa často prezentuje ako prostriedok na uvoľnenie, zníženie ostychu a podporu vášne. Otázka však znie: čo z toho je podložené vedeckými dôkazmi a čo je skôr kultúrny mýtus?
Nižšie nájdete zhrnutie toho, na čom sa odborná literatúra zhoduje.
VIDEO: Ako alkohol dokáže poškodiť vzťahy?
V pôvodnom článku sa nachádzalo aj video so spoveďou bývalého alkoholika, ktoré ilustruje dopad nadmerného pitia na partnerské spolužitie:
Ako alkohol pôsobí na telo a mozog
Alkohol (etanol) je látka tlmiaca centrálny nervový systém. To znamená, že:
- spomaľuje prenos nervových vzruchov
- znižuje pozornosť a reakčný čas
- oslabuje koordináciu
- mení vnímanie rizika a emócií
Tieto účinky vysvetľujú, prečo sa po menšej dávke môže objaviť pocit uvoľnenia a nižšej sociálnej úzkosti. Zároveň však platí, že s rastúcou dávkou prevažuje tlmivý efekt nad „stimulačným“.
Muži: erekcia a vyvrcholenie
Výskum opakovane ukazuje, že vyššie dávky alkoholu:
- zhoršujú schopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu
- môžu predĺžiť čas do orgazmu
- pri chronickom nadmernom pití zvyšujú riziko erektilnej dysfunkcie
Štúdie publikované napríklad v odbornom časopise Indian Journal of Psychiatry poukazujú na to, že u mužov s dlhodobou nadmernou konzumáciou alkoholu sa sexuálne poruchy vyskytujú častejšie než v bežnej populácii. Mechanizmus je viacnásobný:
- tlmenie nervového systému
- zhoršené prekrvenie
- pri chronickom pití aj znížená hladina testosterónu
Dôležité však je, že tieto riziká sa týkajú najmä vyšších a pravidelných dávok. Mierna konzumácia nemá u každého rovnaký efekt.
Ženy: vzrušenie, zvlhčenie a orgazmus
Aj u žien má alkohol merateľné fyziologické dôsledky. Odborné práce, napríklad v The Journal of Sex Research, ukazujú, že:
- vyššie dávky alkoholu môžu znížiť subjektívnu intenzitu orgazmu
- môžu predĺžiť čas potrebný na vyvrcholenie
- pri väčšom množstve dochádza k zníženiu vaginálneho zvlhčenia
Alkohol má totiž dehydratačný účinok a zároveň tlmí nervové vnímanie, čo môže znížiť citlivosť.
Podobne ako u mužov, aj tu platí, že účinok závisí od dávky, frekvencie a individuálnej citlivosti.
Psychologický efekt: menej zábran, ale aj menej presnosti
Jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia siahnu po alkohole pred intímnym stretnutím, je zníženie sociálnej úzkosti. Mierna dávka môže subjektívne:
- zvýšiť pocit sebadôvery
- znížiť ostych
- uľahčiť komunikáciu
Súčasne však výskum ukazuje, že alkohol:
- znižuje schopnosť čítať neverbálne signály
- oslabuje empatiu
- zhoršuje posudzovanie rizika a súhlasu
To môže viesť k nedorozumeniam alebo k nesprávnej interpretácii správania partnera. V kontexte intimity je schopnosť jasnej komunikácie a vnímania hraníc kľúčová.
Spánok, energia a celkový vplyv na vzťah
Alkohol síce môže navodiť ospalosť, no zhoršuje kvalitu spánku – narúša najmä REM fázu. Programy mesačnej abstinencie, ako napríklad iniciatíva Alcohol Change UK, opakovane zaznamenali, že účastníci po období bez alkoholu uvádzajú:
- lepší a hlbší spánok
- viac dennej energie
- zlepšenie nálady
Tieto faktory nepriamo vplývajú aj na sexuálny život – únava a podráždenosť totiž patria medzi časté dôvody poklesu sexuálnej túžby.
Je malé množstvo alkoholu problém?
Z vedeckého hľadiska neexistuje univerzálna odpoveď. Účinok závisí od:
- množstva alkoholu
- telesnej hmotnosti
- pohlavia
- zdravotného stavu
- frekvencie pitia
- psychického nastavenia
Malá dávka môže u niektorých ľudí znížiť napätie bez výrazného fyziologického negatíva. Vyššie dávky však takmer vždy vedú k zhoršeniu sexuálnej výkonnosti a citlivosti.
Záver: čo je isté
Na základe dostupných vedeckých poznatkov možno s istotou povedať:
- Alkohol je tlmivá látka, ktorá pri vyšších dávkach zhoršuje sexuálne funkcie u mužov aj žien.
- Znižuje citlivosť, prekrvenie a schopnosť dosiahnuť orgazmus.
- Oslabuje schopnosť vnímať partnerove signály.
- Dlhodobá nadmerná konzumácia zvyšuje riziko sexuálnych dysfunkcií.
- Abstinencia alebo obmedzenie pitia môže zlepšiť spánok, energiu a nepriamo aj kvalitu intimity.
Najspoľahlivejším „afrodiziakom“ z pohľadu vedy nie je alkohol, ale dobrý zdravotný stav, kvalitný spánok, psychická pohoda a otvorená komunikácia medzi partnermi.