Vajíčka dávate do studenej alebo už vriacej vody? Tento trik úplne zmení ich chuť aj štruktúru!

Varené vajíčka patria medzi obľúbené jedlá na raňajky, desiatu či do šalátov a nátierok. Znie to ako úplne banálna činnosť – no aj takto jednoduchá príprava má svoje tajomstvá. Niekto si nedokáže predstaviť deň bez vajíčka na mäkko so žĺtkom, ktorý sa jemne rozteká, zatiaľ čo iní uprednostňujú dokonale tvrdé vajcia ideálne na výrobu chutných vajíčkových šalátov či pomazánok. Možno vás prekvapí, že výsledok môže výrazne ovplyvniť aj to, či vložíte vajcia do studenej alebo už vriacej vody.