Väčšina ľudí vysieva semená zeleniny nesprávne a tým ich ničí. Nerobíte rovnaké chyby aj vy?

Aké podmienky sú pre klíčenie semien najlepšie? Jednoznačná odpoveď neexistuje. Každý druh rastliny má svoje špecifické nároky – a rovnako je to aj so semienkami.
Hoci v sebe nesú obrovský potenciál života a často vyklíčia aj v nevhodnom prostredí, dlhodobo v ňom trpia a postupne hynú. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným neúspechom, oplatí sa nerobiť stále tie isté chyby.
Myslíte si, že výsev a klíčenie je jednoduchá záležitosť, alebo vás už semená niekedy poriadne potrápili? Pravda je taká, že na úspešné klíčenie potrebujú viac, než sa na prvý pohľad zdá. Čo všetko teda semená potrebujú?
Na odľahčenie výsevného substrátu sa výborne hodí prírodný perlit alebo vermikulit. Vďaka nim má substrát lepšiu štruktúru, zadrží primeranú vlhkosť a zároveň zostane vzdušný.
Túto tému detailne a zrozumiteľne spracoval pán Petr z Plodnej záhrady. Aj keď ide o dlhší materiál, ponúka množstvo praktických informácií o semenách, ich klíčení a celom procese výsevu.
Video k téme:
Teplota je pri klíčení rozhodujúca
Rovnako ako sa jednotlivé druhy zeleniny a kvetov líšia v raste, líšia sa aj ich semená. Zásadné je poznať optimálnu teplotu pre klíčenie, ktorá sa môže medzi rastlinami výrazne odlišovať.
Ostatné podmienky sú viac-menej spoločné: dostatok vlahy, prístup vzduchu, svetlo alebo tma (podľa druhu) a tiež priestor na rast.
Niektorým semenám dokáže ideálne prostredie vytvoriť samotný perlit. Častejšie sa však používa jeho zmes so substrátom určeným na výsev. Dôležitá informácia je, že samotné klíčenie nezávisí od výživnosti substrátu.
Pri výsevoch rôznych rastlín sa vždy oplatí nádoby alebo riadky označiť. Vyhnete sa tak zbytočným nejasnostiam, keď začnú klíčiť.
Najčastejšie chyby pri výseve semien
Medzi najrozšírenejšie chyby patria nevhodné podmienky klíčenia, no zďaleka nejde o jediný problém. Veľmi častým prehreškom je nesprávna hĺbka výsevu.
Platí jednoduché pravidlo: semená by mali byť zakryté vrstvou substrátu v hrúbke približne dvoch až štyroch násobkov ich veľkosti.
Veľmi drobné semená sa často len jemne pritlačia k povrchu. Všeobecne je lepšie siať plytšie než príliš hlboko. Ak pracujete s jemnými semenami, napríklad mrkvy, uľahčíte si výsev ich zmiešaním s malým množstvom piesku.
Klíčivosť semien výrazne ovplyvňuje aj ich vek. Niektoré strácajú schopnosť klíčiť už po jednom roku, iné vydržia kvalitné aj niekoľko sezón. Veľkú rolu zohráva spôsob skladovania – ideálne je suché a chladné prostredie.
Pri paprikách napríklad stačí semená len zľahka prekryť tenkou vrstvou substrátu. Ak si nie ste istí ich klíčivosťou, môžete vysiať dve semená do jedného miesta a neskôr ponechať len silnejší klíček.
Máčanie semien: áno či nie?
Na podporu rýchlejšieho a rovnomernejšieho klíčenia sa často odporúča semená pred výsevom namočiť. Zvyčajne sa nechávajú vo vode približne 24 hodín, potom sa jemne osušené vysievajú.
Ak však máte dostatok času, kým budú môcť mladé rastliny ísť von, urýchľovanie nie je nevyhnutné. Vlhkosť totiž musíte semenám zabezpečiť tak či tak.
Správny výsev je kombináciou poznania potrieb jednotlivých druhov a trpezlivosti. Keď sa vyhnete základným chybám, odmenou vám budú silné a zdravé rastliny.