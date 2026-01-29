Väčšina ľudí strihá egreše nesprávne a zbytočne sa pripravuje o úrodu. Nerobíte tie isté chyby?

Viete, na čo by ste mali myslieť pri reze egrešov? Aj tieto pichľavé kríky potrebujú pravidelnú úpravu, prevzdušnenie a postupné omladzovanie.
Rez egreša pritom nie je zložitý a správna starostlivosť sa veľmi rýchlo prejaví na kvalite aj množstve úrody.
Prečo je rez pre ovocné dreviny taký dôležitý
Rez prospieva väčšine ovocných stromov a kríkov. Podporuje nielen rast nových výhonkov, ale aj samotnú rodivosť.
Aj keď rastliny bez rezu porastú, zanedbaná starostlivosť vás môže pripraviť o časť úrody.
Krík sa zbytočne vyčerpáva množstvom starých a neplodiacich konárov, ktoré mu berú energiu potrebnú na tvorbu kvetov a následne plodov.
Úroda však nie je jediný dôvod, prečo rez nevynechávať. Správne tvarovaná a presvetlená rastlina je odolnejšia voči chorobám aj škodcom.
Dobrý rez pomáha udržať egreš v kondícii, predlžuje jeho vitalitu o niekoľko rokov a zároveň uľahčuje prístup k plodom pri zbere.
Jedným z vážnych problémov, ktorým môžu egreše aj ríbezle trpieť, je americká múčnatka, ktorá dokáže výrazne znížiť alebo úplne zničiť úrodu. Aj v tomto prípade zohráva vzdušná koruna veľkú úlohu.
Ak sa chcete do témy rezu egrešov ponoriť hlbšie, pozrite si video, v ktorom pán Peter vo svojej Plodnej záhrade názorne ukazuje, ako má správny rez vyzerať:
Na čo myslieť pri reze egrešov
Rez pomáha ovocným stromom a kríkom lepšie „dýchať“ a egreše nie sú výnimkou.
U nás patria medzi obľúbené drobné ovocie a pestovať ich môžeme viacerými spôsobmi – ako nízky krík, ako stromček s vlastným kmienkom alebo naštepené na kmienku zlatého ríbezľa.
Podobne sa pestujú aj ríbezle alebo ich kríženec – josta.
Správne načasovanie je základ
Egreš je možné strihať približne od novembra do marca. Ideálne je zvoliť obdobie bez mrazov a stihnúť rez ešte predtým, než začnú rašiť púčiky.
Neprežeňte to s hustotou kríka
Základným pravidlom je ponechať približne sedem najsilnejších a najbujnejších výhonkov. Bočné vetvičky sa skracujú. Treba pamätať na to, že najbohatšia úroda sa tvorí na dvoj- až trojročnom dreve.
Koruna musí byť dostatočne vzdušná a presvetlená. Je to dôležité nielen ako prevencia proti chorobám, ale aj pre správne dozrievanie plodov.
Bobule sú často ukryté pod hustým olistením a bez dostatku slnka nedosiahnu svoju plnú kvalitu.
Treba si tiež uvedomiť, že zrelý egreš máme k dispozícii len niekoľko týždňov v roku, a preto sa oplatí urobiť maximum pre čo najlepšiu úrodu.
Podporte slabšie rodiace vetvy
Neskracujte len tie najbujnejšie výhony. Naopak, podporujte nové prírastky aj na vetvách, ktoré rodia menej – práve tam môže správny rez priniesť zlepšenie.
Omladzujte postupne
Nikdy neomladzujte celý krík naraz. Lepšie je robiť to po častiach. Tak si zabezpečíte stabilnú úrodu, plynulú obnovu dreva a zároveň egreš zbytočne nezaťažíte náhlym a radikálnym zásahom.