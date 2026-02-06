Väčšina ľudí čistí chladničku nesprávne a potraviny sa v nej potom rýchlo kazia. Nerobíte tú istú chybu?

Potraviny sú dnes čoraz drahšie, a preto sa oplatí riešiť nielen ich kvalitu, ale aj to, ako dlho vydržia čerstvé. Jedným z kľúčových faktorov je správna starostlivosť o chladničku.
Ak ju zanedbávate, jedlo sa môže kaziť rýchlejšie, než by muselo. Ako sa tomu vyhnúť?
Chladnička je pre mnohých malý raj. Po otvorení dverí máte hneď na výber – sladké, slané, kyslé… stačí natiahnuť ruku. Lenže tento komfort má aj svoju odvrátenú stránku.
Chladnička nefunguje „sama od seba“ a bez pravidelného čistenia a odmrazovania sa v nej môžu hromadiť nečistoty aj baktérie. Práve pri údržbe však ľudia často robia zásadné chyby. Ktoré to sú?
Čistíte ju len občas?
Umývanie chladničky nepatrí medzi obľúbené domáce práce. Treba vybrať všetky potraviny, odmraziť mrazničku a dôkladne vyčistiť celý vnútorný priestor – ideálne pomocou octovej vody.
Odporúča sa robiť to raz až dvakrát do mesiaca, prípadne okamžite vtedy, keď sa v chladničke niečo vyleje alebo sa objaví lepkavý povrch.
Ak by ste drobné nehody ignorovali, riskujete, že sa potraviny začnú kaziť. Výsledkom sú zbytočné straty a vyhodené peniaze.
Upratujte pred veľkým nákupom
Pred samotným čistením si chladničku poriadne prezrite. Skontrolujte dátumy spotreby a pozrite sa, či niektoré potraviny alebo nápoje netečú a nezašpinili okolie.
Ak máte pocit, že chladnička potrebuje väčší „generálny“ zásah, naplánujte ho na čas, keď je takmer prázdna a vy sa chystáte na veľký nákup.
Poloprázdnu chladničku vyprázdnite aj umyjete oveľa rýchlejšie. Pamätajte však na jedno dôležité pravidlo – potraviny by nemali zostať mimo chladničky dlhšie než dve hodiny, inak hrozí ich znehodnotenie.
Ako správne vyčistiť chladničku, si môžete pozrieť aj vo videu:
Octový kúpeľ a sóda bikarbóna
Keď máte chladničku vypratanú, pustite sa do čistenia. Vnútro umyte vodou so saponátom alebo jemným čistiacim prostriedkom.
Nevynechajte zásuvky, priehradky ani tesnenie na dverách – práve na gume sa často držia nečistoty, ktoré si mnohí ani nevšimnú.
Ak narazíte na zaschnutú alebo odolnú špinu, pomôže pasta z jedlej sódy a vody. Naneste ju na problémové miesto, nechajte pár minút pôsobiť a potom zotrite alebo vydrhnite starou zubnou kefkou.
Po hrubom čistení nasleduje finálna fáza – octová voda. Postriekajte ňou celý vnútorný priestor chladničky. Ocot pomáha rozpúšťať mastnotu, dezinfikuje a zároveň neutralizuje nepríjemné pachy.
Rozkrojené jablko na záver
Na konci chladničku dôkladne vysušte a vložte späť všetky police, zásuvky a samozrejme aj potraviny. Ako malý bonus si do nej môžete položiť rozkrojené jablko.
Hovorí sa, že dokáže pohlcovať pachy, takže vám môže pomôcť udržať sviežu vôňu o niečo dlhšie.
Správne a pravidelné čistenie chladničky nie je len otázkou poriadku, ale aj peňazí a zdravia. Stačí pár jednoduchých návykov a vaše potraviny vám vydržia dlhšie čerstvé.