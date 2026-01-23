V Európe sa objavila nová dopravná značka. Čo znamená kosoštvorec na modrom podklade?

Na niektorých európskych cestách sa začala objavovať dopravná značka, ktorú mnohí vodiči doteraz nepoznali. Má modré pozadie a uprostred biely kosoštvorec. Hoci na prvý pohľad pôsobí jednoducho, jej význam je veľmi konkrétny a viaže sa na modernizáciu dopravných systémov viacerých štátov.
Čo táto značka skutočne označuje?
Biely kosoštvorec na modrom podklade označuje vyhradený jazdný pruh (tzv. reserved lane). Ide o pruh, ktorý je určený len pre vybrané typy vozidiel. Kto smie pruh používať, určuje vždy konkrétna krajina alebo mesto.
Najčastejšie je pruh vyhradený pre:
- vozidlá s viacerými pasažiermi (HOV – High Occupancy Vehicles)
- verejnú dopravu
- taxíky
- vozidlá s nízkymi emisiami alebo s ekologickým označením
- niekde aj pre cyklistov alebo motorky (podľa miestnych pravidiel)
Značka vždy funguje v kombinácii s doplňujúcimi tabuľami, ktoré určujú presné podmienky – napríklad časové obmedzenie alebo minimálny počet osôb vo vozidle. Samotný kosoštvorec teda nie je samostatným zákazom či príkazom, ale iba označením, že ide o špeciálny jazdný pruh.
Kde sa značka používa
Táto značka nie je novinkou v celom Európskom priestore – v niektorých krajinách sa používa už roky, inde sa objavuje len v obmedzenej miere.
Francúzsko
Najväčšie využitie má vo Francúzsku, kde označuje vyhradené pruhy pre carpooling, elektrické vozidlá alebo verejnú dopravu. Značka je umiestnená najmä na príjazdoch do veľkých miest (napríklad v okolí Paríža, Lyona či Grenoblu).
Španielsko
V Španielsku sa kosoštvorec používa na označenie pruhov HOV, najmä v oblasti Madridu a Barcelony.
Nemecko
Nemecko značku zatiaľ testuje na vybraných úsekoch v rámci pilotných projektov. Jej širšie zavedenie zatiaľ nie je odsúhlasené, no testy sú stále v procese.
Severské krajiny
Niektoré krajiny severnej Európy sledujú príklady zo zahraničia a zvažujú, či by sa systém vyhradených pruhov mohol uplatniť aj u nich. Oficiálne zavedenie však zatiaľ neprebehlo.
Slovensko a Česká republika
V našom regióne sa táto značka momentálne nepoužíva a v cestnej legislatíve zatiaľ nemá definovaný význam. Jej prípadné budúce zavedenie by si vyžadovalo samostatnú úpravu vyhlášok.
Prečo bol zvolený práve kosoštvorec
Kosoštvorec sa nepoužil náhodou. V mnohých krajinách mimo Európy (napríklad v Kanade či USA) označuje presne ten istý typ pruhu – vyhradený jazdný pruh pre vozidlá s viacerými pasažiermi. Keďže tvar je vizuálne výrazný a nepletie sa so žiadnou inou značkou, postupne ho prebrali aj niektoré európske štáty.
Jeho použitie má praktické dôvody:
- výrazne sa odlišuje od ostatných symbolov
- je ľahko viditeľný aj v hustej premávke
- dá sa umiestniť aj priamo do vozovky ako vodorovné značenie
Súvisí to so zmenami v doprave
Zavádzanie tejto značky je súčasťou snahy európskych miest a štátov zlepšiť plynulosť dopravy, obmedziť počet áut v preťažených oblastiach a podporiť:
- spoločné jazdy (carpooling)
- ekologickú mobilitu
- verejnú dopravu
- zníženie emisií
Vyhradené pruhy dokážu zrýchliť premávku autobusov aj vozidiel so spolujazdcami, čím motivujú vodičov cestovať efektívnejšie.
Zatiaľ neexistujú informácie o tom, že by Slovensko alebo Česká republika plánovali túto značku zaviesť. Reálne to však do budúcnosti nie je vylúčené – ak sa bude EÚ čoraz viac sústreďovať na podporu ekologickej dopravy a znižovanie dopravných zápch, vyhradené pruhy sa môžu stať bežnejším prvkom aj u nás.