V Bermudskom trojuholníku objavili obrovskú skalnú formáciu. Ide o niečo, čo doteraz nikto nevidel

Oblasť Bermudy býva v populárnych článkoch často spájaná so záhadami, no geológia týchto ostrovov je sama osebe natoľko fascinujúca, že si na vysvetlenie nevyžaduje žiadne legendy. Moderné výskumy ukázali, že vznik Bermúd je výsledkom hlbokých procesov v zemskom plášti, ktoré nemajú s mýtickým Bermudským trojuholníkom žiadnu súvislosť.
Video k téme: podmorské geologické štruktúry a výskum oceánskeho dna
Ak ťa zaujímajú vizualizácie toho, ako seizmické merania odhaľujú štruktúry pod oceánskou kôrou, môžeš si pozrieť aj toto informatívne video. Nejde konkrétne o štúdiu Bermúd, ale ponúka dobrý prehľad o tom, ako sa podobné výskumy vo svete realizujú:
Najnovšie vedecké analýzy umožnili presnejšie zmapovať stavbu oceánskeho dna aj samotného ostrovného masívu a ponúkajú nový pohľad na to, prečo Bermudy vyčnievajú nad hladinu oceánu, hoci sa v oblasti nenachádza žiadny aktívny vulkanizmus.
Ako Bermudy v skutočnosti vznikli?
Až do nedávna geológovia predpokladali, že Bermudy sú výsledkom klasického „hotspotového“ vulkanizmu – podobne ako napríklad Havaj. Tento model však v roku 2019 spochybnil medzinárodný vedecký tím, ktorý publikoval objav založený na analýze hornín vyťažených z hlbokého vrtu na Bermudách.
Výskum preukázal, že ostrovy pravdepodobne vznikli úplne iným mechanizmom:
🔹 Eruptívna aktivita pochádzala z veľkej hĺbky zemského plášťa
Nie z klasického hotspotu, ale zo vzostupu materiálu z tzv. prechodovej zóny medzi horným a dolným plášťom. Ide o región, kde sa hromadia hydráty, voda viazaná v mineráloch a ďalšie látky, ktoré môžu v určitých obdobiach spôsobiť prudké uvoľnenie energie.
🔹 Magmatizmus dokázal preraziť cez oceánsku kôru až na povrch
Proces sa odohral približne pred 30 miliónmi rokov a vytvoril pevný vulkanický základ, na ktorom dnes ostrovy stoja.
🔹 Následná erózia a usádzanie vápenca vytvorili súčasný ostrovný reliéf
Pôvodné vulkanické hory boli postupne ohlodávané vlnami a vetrom. Neskôr ich prekryli hrubé vrstvy vápenca pochádzajúceho z koralových útesov.
Čo vedci dnes vedia o podloží Bermúd
Moderné geofyzikálne merania potvrdzujú, že Bermudy stoja na zvýšenom úseku oceánskeho dna, nazývanom Bermuda Rise. Toto vyvýšenie:
- má regionálny charakter
- vzniklo v dôsledku dávnych plášťových procesov
- no neobsahuje žiadnu 20-kilometrovú vrstvu nezvyčajnej horniny, ako sa niekedy nesprávne uvádza v senzáciechtivých článkoch
Oceánska kôra pod Bermudami má podobnú hrúbku ako inde v Atlantiku – zvyčajne 6 až 7 kilometrov. Nad ňou sa nachádza vulkanický komplex a sedimenty, ktoré vytvárajú zvýšený reliéf.
Niektoré seizmické štúdie skutočne ukazujú, že pod Bermudami sa nachádzajú oblasti so zmenenou hustotou materiálu. Ide však o bežné javy spojené s dávnym magmatizmom – nie o masívnu, doposiaľ neznámu štruktúru.
Čo naozaj naznačuje výskum hlbokého plášťa
Zaujímavým zistením výskumu z roku 2019 bolo, že horniny zo starého bermudského vulkánu obsahujú stopové prvky a izotopy, ktoré pochádzajú z veľkej geologickej hĺbky – z časti plášťa, ktorá sa bežne nezúčastňuje povrchových procesov. To naznačuje, že Bermudy sú geologicky jedinečné tým, že odhaľujú materiál z oblastí Zeme, ktoré sú pre vedu inak prakticky nedostupné.
Tento objav poskytol dôležitý dôkaz, že plášťová prechodová zóna zohráva podstatnejšiu úlohu pri vytváraní oceánskej kôry, než sa predpokladalo.
Čo nové poznatky znamenajú pre pochopenie vývoja Zeme
Štúdium Bermúd má pre geológiu mimoriadny význam:
- umožňuje presnejšie pochopiť interakciu medzi oceánskou kôrou a hlbokým plášťom
- ukazuje, že vulkanická aktivita môže vzniknúť aj mimo klasických „horúcich bodov“
- pomáha vysvetliť, ako sa menila dynamika Zeme počas desiatok miliónov rokov
Z vedeckého hľadiska sú Bermudy kľúčovým oknom do minulosti planéty, nie preto, že by ukrývali senzácie, ale preto, že poskytujú priamy dôkaz o zriedkavých geologických procesoch.
Bermudský trojuholník: mýty verzus realita
A hoci je populárne spájať Bermudy so záhadnými miznutiami, vedecké vysvetlenie je jednoduché:
náročné počasie, intenzívna lodná doprava a ľudské chyby.
S geologickými javmi nemajú legendy žiadnu súvislosť.
Zhrnutie: Čo je naozaj pravda?
✔ Bermudy vznikli pred ~30 miliónmi rokov vďaka magmatizmu pochádzajúcemu z hlbokej plášťovej zóny.
✔ Pod ostrovmi sa nenachádza žiadna gigantická, 20 km hrubá nová horninová vrstva.
✔ Geológia Bermúd je unikátna, no vysvetliteľná bežnými vedeckými metódami.
✔ Oblasť nemá žiadne „záhadné“ fyzikálne anomálie.