Úžasný spôsob, ako dokonale odhlučniť celý byt. Zabudnite na nepríjemný hluk od susedov

Ak bývate v paneláku či v husto obývanej bytovke, pravdepodobne ste aspoň raz zažili neustály ruch zo susedných bytov. Možno bývate vedľa rodiny s malými deťmi, milovníka hlasnej hudby alebo nadšeného hudobníka. Skôr než sa odhodláte riešiť celú vec konfrontáciou, môžete vyskúšať niekoľko jednoduchých a finančne nenáročných trikov, ktoré dokážu hluk výrazne zredukovať.

Dlhé závesy na okná ako prvá pomoc

Jednou z najlacnejších a najjednoduchších možností, ako obmedziť hluk prichádzajúci zvonku, sú závesy. Môžete si vybrať ľubovoľnú farbu či vzor, no najdôležitejšie je, aby boli závesy dostatočne dlhé a husté. Vďaka tomu znížia prenikajúci hluk z ulice, takže vás v noci nebude budiť okolitá premávka či náhodní okoloidúci. Navyše získate väčšie súkromie, pretože ľudia z ulice neuvidia priamo do vášho bytu.

Aj keď sa môže zdať, že pouličný hluk už nevnímate, váš organizmus ho stále registruje, čo môže mať dlhodobo nepriaznivé účinky na kvalitu spánku aj zdravie. Práve preto by ste mali pri výbere závesov uprednostniť hrubší materiál, ktorý dokáže lepšie pohlcovať zvuky.

Koberce dokážu stlmiť zvuky od susedov pod vami

Ak sa k vám často prenášajú zvuky z bytu pod vami, napríklad hlasné rozhovory, kroky alebo televízia, výbornou voľbou sú koberce. Kým plávajúca alebo drevená podlaha môže zvuk skôr šíriť, koberce ho dokážu účinne zredukovať.

Celoplošné koberce : Poskytujú najlepšiu ochranu pred hlukom zdola, navyše spríjemnia chôdzu a majú pozitívny vplyv na tepelnú izoláciu.

: Poskytujú najlepšiu ochranu pred hlukom zdola, navyše spríjemnia chôdzu a majú pozitívny vplyv na tepelnú izoláciu. Menšie kusové koberce: Ak nemáte radi veľké koberce, môžete umiestniť menšie kusové koberce, napríklad k pohovke či do stredu izby. Hoci neposkytnú takú silnú izoláciu ako celoplošné, stále vedia hluk čiastočne stlmiť.

Čalúnený nábytok a plné skrine ako tlmiče zvuku

Zvuk sa najviac šíri v prázdnych priestoroch, preto je dobré, ak je váš byt zariadený tak, aby odrážanie zvukových vĺn minimalizoval. O to sa postará:

Čalúnený nábytok (pohovky, kreslá, taburety), ktorý zvuk pohlcuje efektívnejšie ako napríklad tvrdé drevené stoličky alebo minimalistické kovové konštrukcie.

(pohovky, kreslá, taburety), ktorý zvuk pohlcuje efektívnejšie ako napríklad tvrdé drevené stoličky alebo minimalistické kovové konštrukcie. Masívne skrine, knižnice či police – čím viac vecí v nich máte, tým viac sa hluk rozptýli. Knihy a oblečenie fungujú ako prirodzený zvukový izolant.

Tieto prvky nielenže zlepšujú akustiku vo vašom byte, ale zároveň mu pridávajú útulnosť a osobitý štýl.

Využite dekorácie a mäkké doplnky

Ďalším spôsobom, ako jednoducho znížiť hlučnosť, je umiestniť do bytu mäkké dekorácie a textílie. Mäkké materiály fungujú ako bariéra pre zvukové vlny, takže si môžete pomôcť:

Vankúšmi a vankúšikmi rôznych veľkostí a tvarov, ktoré môžete rozmiestniť na sedačkách, kreslách alebo dokonca položiť na podlahu.

rôznych veľkostí a tvarov, ktoré môžete rozmiestniť na sedačkách, kreslách alebo dokonca položiť na podlahu. Dekami, prikrývkami a kobercami na stenu , ktoré na prvý pohľad zaujmú a zároveň zabránia prenikaniu zvukov cez steny.

, ktoré na prvý pohľad zaujmú a zároveň zabránia prenikaniu zvukov cez steny. Hustými záclonami či textilnými závesmi nielen na okná, ale aj ako predel v miestnosti, ak je priestor väčší a zvuk sa v ňom nápadne rozlieha.

Fantázii sa medze nekladú – ak skombinujete viac druhov doplnkov, dokážete docieliť nielen zaujímavý interiérový dizajn, ale aj efektívne znížiť hlučnosť.

Špeciálne zvukovoizolačné panely

Pokiaľ potrebujete silnejšiu zvukovú izoláciu, no nechcete hneď siahnuť po drahých stavebných úpravách, skúste si zadovážiť špeciálne akustické panely z peny alebo iných materiálov prispôsobených na tlmenie hluku.

Môžete ich inštalovať na steny alebo strop , kamkoľvek, kde je voľné miesto.

alebo , kamkoľvek, kde je voľné miesto. Sú užitočné najmä v miestnostiach, kde sa nedá umiestniť veľa nábytku a textílií (napríklad v predsieni či menšej pracovni).

Dajú sa zohnať v rôznych dizajnoch – niektoré majú zaujímavý 3D tvar a pútajú pozornosť, čím môžu nahradiť bežné steny a zároveň plniť dekoratívnu funkciu.

Ak máte podozrenie, že cez steny prenikajú nadmerné decibely, kvalitné panely môžu byť z hľadiska pomeru cena/výkon ideálnym riešením.

Prehlušte hluk iným zvukom

V situáciách, keď vám vadí konkrétny a len občasný hluk – napríklad krátky, ale nepríjemný zvuk z chodby, neznesiteľné rapotanie susedovej vŕtačky či plač malých detí v byte vedľa – môžete skúsiť jednoduchú taktiku „prehlušenia hluku“.

Zapnite obľúbenú hudbu : Jemná hudba v pozadí dokáže odtieniť nárazové hluky a udržiavať príjemnú atmosféru.

: Jemná hudba v pozadí dokáže odtieniť nárazové hluky a udržiavať príjemnú atmosféru. Využite zvuk ventilátora alebo čističky vzduchu : Monotónny šum takýchto prístrojov dokáže fungovať ako „biely šum“ a prekryje nepravidelné zvuky zvonku.

: Monotónny šum takýchto prístrojov dokáže fungovať ako „biely šum“ a prekryje nepravidelné zvuky zvonku. Domáce spotrebiče: Ak sused začne vŕtať v najhoršom možnom čase, môžete spustiť práčku alebo umývačku riadu. Ich pravidelný chod pomôže znížiť vnímanie otravného hluku.

Tento prístup, hoci sa môže zdať kuriózny, môže krátkodobo poskytnúť úľavu, kým nepríjemný hluk pominie.

Zhrnutie

Závesy a mäkké textílie vám zaistia viac súkromia a znížia prenikanie hluku zvonku.

a vám zaistia viac súkromia a znížia prenikanie hluku zvonku. Koberce sú nenahraditeľné pri tlmení zvukov od susedov z nižšieho poschodia.

sú nenahraditeľné pri tlmení zvukov od susedov z nižšieho poschodia. Čalúnený nábytok a plné skrine zlepšujú akustiku v byte, zachytávajú zvuk a bránia jeho šíreniu.

a zlepšujú akustiku v byte, zachytávajú zvuk a bránia jeho šíreniu. Dekorácie z mäkkých materiálov nielen skrášľujú váš interiér, ale zároveň ho aj odhlučňujú.

z mäkkých materiálov nielen skrášľujú váš interiér, ale zároveň ho aj odhlučňujú. Akustické panely predstavujú účinnejšie, no stále cenovo dostupné riešenie.

predstavujú účinnejšie, no stále cenovo dostupné riešenie. Prehlušenie hluku iným zvukom môže pomôcť, keď ide o občasné a krátkodobé rušivé prejavy.

Vyskúšajte ktorúkoľvek z týchto metód, prípadne ich vzájomne kombinujte. Niekedy aj malé zmeny v interiéri dokážu priniesť veľké zlepšenie a pomôžu vám vytvoriť pokojnejšie a príjemnejšie prostredie na bývanie. Ak sa však hluk stane neznesiteľným a máte dojem, že bežné riešenia nepomáhajú, možno nastal čas porozprávať sa priamo so susedmi alebo investovať do rozsiahlejších úprav, ktoré vyriešia problém natrvalo.

Nezabúdajte, že ticho a pokoj sú dôležité pre vaše duševné aj fyzické zdravie, a preto sa oplatí hľadať riešenia, ako si ich zabezpečiť.