Ukradnutá Mona Lisa. Ako jedna krádež zmenila nenápadný portrét na najslávnejší obraz sveta?

V pondelok 21. augusta 1911 došlo v parížskom múzeu Louvre k udalosti, ktorá prekvapila celý svet. Zo steny zmizol portrét ženy známy ako Mona Lisa, dielo renesančného maliara Leonarda da Vinciho. Krádež, ktorú spáchal taliansky občan Vincenzo Peruggia, nielenže vyvolala medzinárodný rozruch, ale zároveň spôsobila, že sa z tohto obrazu stalo najznámejšie umelecké dielo všetkých čias.
Ako sa podarilo ukradnúť slávny obraz?
Vincenzo Peruggia pracoval krátky čas ako pomocný robotník pri výrobe ochranných sklenených krytov pre exponáty v Louvri. Poznal teda prostredie múzea. V deň krádeže sa zamaskoval do bieleho plášťa, ktorý nosili zamestnanci múzea, ukryl sa vnútri budovy a ráno, keď bol Louvre zatvorený, vybral obraz zo steny v Salóne Carré.
Obraz bol vtedy osadený v jednoduchom ráme bez ochranného skla a nebol zabezpečený žiadnym alarmom. Peruggia ho odniesol na schodisko, kde ho vybral z rámu a ukryl pod svoj plášť. Potom opustil budovu bočným východom. Táto jednoduchá, no odvážna akcia sa stala jednou z najznámejších lúpeží v dejinách umenia.
Zmiznutie, ktoré svet zbadal až o deň neskôr
Hoci sa obraz stratil už ráno, jeho neprítomnosť si pracovníci Louvru všimli až na druhý deň. Spočiatku predpokladali, že bol z obrazu len odstránený kvôli fotografovaniu alebo údržbe. Až keď sa potvrdilo, že nikto z múzea o tom nevie, začalo rozsiahle pátranie.
Francúzska polícia prehľadala múzeum od podlahy po strop. V jednej z chodieb sa našiel prázdny rám, čo potvrdilo, že obraz bol skutočne ukradnutý. Prípad sa okamžite dostal na titulné strany svetových médií a vyvolal globálnu senzáciu.
Mona Lisa pred krádežou nebola svetoznáma
Pred rokom 1911 bola Mona Lisa považovaná za cenné renesančné dielo, no nepatrila medzi najznámejšie obrazy sveta. Po krádeži sa jej portrét objavil v stovkách novín a časopisov. Po celom Francúzsku vznikli plagáty s jej podobizňou, ľudia si kupovali pohľadnice s jej tvárou a verejnosť si vytvorila k dielu silný emocionálny vzťah.
Niektorí návštevníci Louvru dokonca nosili kvety na miesto, kde obraz visel, a v niektorých parížskych kostoloch sa konali omše na pamiatku strateného diela.
Obvinení boli Picasso aj Apollinaire
Polícia začala vypočúvať rôzne osoby vrátane známych umelcov. Medzi podozrivými sa ocitli Pablo Picasso a básnik Guillaume Apollinaire, ktorí mali v minulosti kontakt s drobnými artefaktmi z Louvru. Obaja boli krátko zadržaní, no neexistovali žiadne dôkazy, ktoré by ich spájali s krádežou Mony Lisy. Po krátkom vyšetrovaní boli obvinenia zrušené.
Kde bola Mona Lisa ukrytá?
Peruggia ukryl obraz vo svojom parížskom byte, neďaleko Louvru. Ukryl ho v drevenom kufri s dvojitým dnom, ktorý mal schovaný pod posteľou. Obraz sa mu viac ako dva roky nepodarilo predať, a tak zostával ukrytý.
Peruggia tvrdil, že chcel obraz „vrátiť“ do Talianska, keďže ho považoval za dielo ukradnuté Francúzmi. Tento argument neskôr predniesol aj pri svojom procese.
Pokus o predaj a zatknutie
Až v decembri 1913 sa Peruggia rozhodol konať. Odcestoval s obrazom do Florencie, kde oslovil obchodníka s umením Alfreda Geriho. Ten si dohodol stretnutie v hoteli, kde mu Peruggia ukázal obraz. Geri okamžite rozpoznal originál a pod zámienkou, že potrebuje čas na získanie peňazí, kontaktoval políciu. Tá Peruggiu zatkla 12. decembra 1913.
Proces a rozsudok
Súd v Taliansku zobral do úvahy Peruggiove vyhlásenia o „vlasteneckých pohnútkach“. Výsledkom bol pomerne mierny trest – jeden rok a 15 dní odňatia slobody, z ktorého si Peruggia odpykal iba sedem mesiacov.
Slávny návrat do Louvru
Pred návratom do Francúzska bola Mona Lisa vystavená v Taliansku – v Ríme, Florencii a Miláne. 4. januára 1914 sa obraz vrátil do Louvru, kde je vystavený dodnes. Patrí francúzskemu štátu a je zaradený medzi národné kultúrne dedičstvo, ktoré nie je možné predať ani previesť do súkromného vlastníctva.
Zhrnutie: ako krádež vytvorila legendu
Krádež z roku 1911 paradoxne spôsobila, že sa Mona Lisa dostala do povedomia širokej verejnosti. Dnes je obraz jednou z najväčších atrakcií Louvru a patrí k najznámejším umeleckým dielam v dejinách. Jej hodnota je podľa odborníkov nevyčísliteľná, no odhady hovoria až o jednej miliarde dolárov.
Mona Lisa sa stala ikonou nie pre svoju minulosť, ale pre príbeh, ktorý ju obklopuje – tajomný úsmev, majstrovské spracovanie a dramatická história zmiznutia a návratu, ktorá z nej urobila symbol svetovej kultúry.