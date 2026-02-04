Turisti našli medzi kameňmi stovky zlatých mincí za 11 miliónov eur. Záhadný poklad z okolia Turnova si nevedia vysvetliť ani vedci

Objav v okolí Zvičiny neďaleko Dvora Králové nad Labem sa stal jednou z najväčších archeologicko-numizmatických udalostí posledných rokov v Česku. Dvaja turisti počas prechádzky narazili na dve ukryté schránky, v ktorých sa nachádzalo 598 zlatých mincí a 34 osobných predmetov zo zlata či iných vzácnych materiálov.
Nález bol po oznámení okamžite prevzatý odborníkmi z Muzea východních Čech v Hradci Králové, ktorí potvrdili, že ide o skutočné zlato a výnimočne rozsiahly depozit novovekého pôvodu.
Ako k objavu došlo: nenápadné miesto, nečakaný obsah
Dvaja turisti si počas prechádzky všimli medzi kameňmi zvláštne schránky. Keď ich otvorili, objavili mince a predmety, ktoré okamžite pôsobili historicky aj hodnotovo významne.
Poklad bol preto podľa predpisov nahlásený a následne odborne zdokumentovaný. Tím múzea zmapoval presné uloženie predmetov a zabezpečil ich pre ďalší výskum.
Čo presne poklad obsahoval
Podľa potvrdených údajov obsahoval depot:
- 598 zlatých mincí
- 34 luxusných predmetov, napríklad tabatierky, drobné dámske doplnky či kovové puzdrá
- celkovú hmotnosť približne 7 kilogramov
Takto rozsiahly novodobý zlatý poklad sa v oblasti východných Čiech ešte nenašiel. Odborníci ho označujú za mimoriadne vzácny najmä pre kombináciu mincí a osobných predmetov, ktorá môže naznačovať viac o jeho majiteľovi.
Odkiaľ mince pochádzajú?
Nález je špecifický aj tým, že v ňom chýbajú československé mince alebo neskoršie nemecké razby. Najväčšiu časť pokladu tvoria:
- francúzske dvadsaťfrankové mince
- mince Rakúsko-Uhorska
- Belgicka
- Osmanskej ríše
Takéto zloženie je typické pre obeh v čase, keď mnoho krajín fungovalo na princípe zlatého menového štandardu. Podľa odborníkov išlo pravdepodobne o úmyselne zhromažďované investičné zlato, ktoré malo dlhodobo udržať hodnotu.
Kedy bol poklad ukrytý?
Odborníci sa zhodujú na jedinom pevnom časovom bode:
➡️ poklad musel byť ukrytý po roku 1921, pretože v ňom sú mince s razbou z tohto roku.
Potom však časová stopa končí a žiadne predmety neposkytujú ďalší presný údaj, čo výrazne komplikuje rekonštrukciu príbehu jeho majiteľa.
Kto mohol byť majiteľom? Zatiaľ len teórie, nie dôkazy
Vedci uvádzajú dva najpravdepodobnejšie scenáre, no zdôrazňujú, že žiadny nie je potvrdený:
- Majetok človeka, ktorý sa obával nacistickej represie
– počas 30. a 40. rokov 20. storočia si mnohí obyvatelia schovávali zlato, aby ho ochránili pred konfiškáciou.
- Majetok osoby nemeckého pôvodu, ktorá bola po vojne odsunutá
– po roku 1945 mnohí ľudia opustili domovy narýchlo a k ukrytému majetku sa už nevrátili.
Odborníci však nepoznajú meno, pôvod ani životný príbeh majiteľa. Výskum stále prebieha a múzeum plánuje spolupracovať aj so zahraničnými numizmatikmi.
Aká je skutočná hodnota pokladu?
Médiá síce uvádzali rôzne odhady, no odborníci upozorňujú na podstatné rozlíšenie:
- Hodnota zlata môže dosiahnuť niekoľko miliónov českých korún.
- Historická a numizmatická hodnota však môže byť ešte vyššia, pretože viaceré mince majú zberateľský význam alebo pochádzajú z mimoriadne cenných razieb.
Poklad preto nie je vnímaný len ako súbor materiálnej hodnoty, ale ako kultúrny a historický fenomén.
Čo bude nasledovať?
Všetky predmety prechádzajú:
- odborným čistením
- konzerváciou
- detailnou dokumentáciou
- a následným dlhodobým výskumom
Odborníci nevylučujú, že budúce analýzy umožnia lepšie pochopiť pôvod depozitu, prípadne objasniť jeho vlastníka.
Zhrnutie
✔ Nález sa skutočne stal pri Zvičine pri Dvůr Králové nad Labem.
✔ Turisti našli dve schránky s 598 zlatými mincami a 34 predmetmi.
✔ Poklad prevzalo a skúma Muzeum východních Čech.
✔ Uložený bol po roku 1921.
✔ Mince pochádzajú z Francúzska, Belgicka, Rakúsko-Uhorska a Osmanskej ríše.
✔ O majiteľovi zatiaľ neexistuje žiadny dôkaz – iba hypotézy.
✔ Hodnota je vysoká, no presná suma nie je oficiálne stanovená.