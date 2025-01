Toxické predmety v našich domovoch. Lekár spomenul tri, ktoré má každý Slovák

Mnohé z predmetov, ktoré bežne používame v domácnosti, obsahujú látky, ktoré sú považované za nebezpečné pre naše zdravie. A často si to ani neuvedomujeme. Mnohokrát platí, že to, čo nie je priamo zakázané, je považované za bezpečné. Takto sa do našich domovov dostali toxické látky, ktoré si prinášame sami, bez toho, aby sme mali vedomosť o ich nebezpečenstve.