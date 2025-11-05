Tmavé škvrny na stenách? Nemusí to byť pleseň, často ide o oveľa väčší problém

Na prvý pohľad pôsobia nenápadne – pár sivastých máp na omietke, mierna vlhkosť v rohu miestnosti či pri podlahe. Mnohí nad tým len mávnu rukou, pretrú miesto novou farbou a považujú vec za vybavenú. No po pár týždňoch sa fľaky vracajú, v miestnosti sa šíri zatuchnutý zápach a omietka sa začína drobiť. V takom prípade nejde o obyčajnú pleseň – skutočným vinníkom môže byť kapilárna vlhkosť, ktorá dokáže narobiť v dome poriadnu škodu.
Keď voda stúpa zo zeme
Kapilárna vlhkosť je proces, pri ktorom voda z podložia pomaly vzlína murivom smerom nahor – podobne ako špongia nasáva tekutinu. Tento jav sa vyskytuje najmä v starších domoch, pivniciach alebo historických stavbách, kde chýba moderná hydroizolácia základov. Voda preniká z pôdy do tehál, zadržiava sa v stenách a postupne preniká až k omietke, ktorá sa začne odlupovať a rozpadávať.
Spočiatku ide len o estetický problém, no časom sa môže poškodiť aj samotná konštrukcia budovy. Murivo stráca pevnosť, vytvárajú sa mikrotrhliny a vlhké prostredie sa stáva ideálnou živnou pôdou pre plesne. Tie už neohrozujú len vzhľad interiéru, ale aj zdravie obyvateľov – spôsobujú alergie, kašeľ, bolesti hlavy či problémy s dýchaním.
Farba ani bežné prostriedky nepomôžu
Najčastejšou reakciou býva pretrieť škvrny farbou alebo natrieť stenu prípravkom proti plesni. Takéto riešenie však funguje len krátkodobo. Voda zostáva „zamknutá“ vo vnútri muriva a po zmene počasia sa škvrny objavia znova.
Podobne neúčinne pôsobia aj klasické chemické impregnácie – uzavrú povrch, no neodstránia samotnú príčinu problému. Vlhkosť sa len presunie hlbšie do steny. Ani odvlhčovač vzduchu nie je riešením – síce zníži vlhkosť v miestnosti, no samotnú stenu nevysuší.
Ak chcete mať pokoj natrvalo, treba zasiahnuť priamo v murive a odstrániť zdroj vzlínajúcej vody.
Ako zistiť, či ide o kapilárnu vlhkosť
Nie ste si istí, či na stenách vidíte pleseň, alebo ide o vlhkosť? Skúste jednoduchý test. Na stenu prilepte kus igelitovej fólie a nechajte ju niekoľko hodín pôsobiť. Ak sa kondenzovaná voda objaví pod fóliou, znamená to, že prichádza zo samotného muriva. Ak je voda na jej povrchu, ide skôr o problém so zlým vetraním.
Typickým znakom kapilárnej vlhkosti sú aj biele výkvety solí, ktoré zostávajú na povrchu po odparení vody. Tieto škvrny sa objavujú stále dokola – ich pretrenie farbou nepomôže, pretože sa tvoria vždy, keď voda znovu prenikne von.
Čo robiť, keď sa objaví vlhkosť
Základom je nájsť zdroj problému. Niekedy ide o poškodené odkvapy, netesné dažďové zvody alebo zlý spád terénu okolo domu. V iných prípadoch chýba alebo zlyhala izolácia základov.
Odborníci dnes využívajú tri hlavné spôsoby sanácie:
- Podrezanie muriva
Do základov sa vloží nová hydroizolačná vrstva, ktorá zabráni prenikaniu vody. Ide o veľmi účinné riešenie, hoci časovo aj finančne náročnejšie – hodí sa skôr pre menšie objekty alebo samostatné steny.
- Injektáž muriva
Do steny sa navŕtajú malé otvory a pod tlakom sa do nich vstrekuje špeciálna hmota odpudzujúca vodu. Tá vytvorí neviditeľnú bariéru, ktorá zabráni vzlínaniu vlhkosti. Ide o šetrnejšiu a menej invazívnu metódu bez potreby búrania.
- Vetracie systémy
Moderné technológie využívajú prirodzené prúdenie vzduchu v stenách. Proces vysýchania je pomalší, no ekologický – bez chemikálií a bez elektrickej energie.
Staré stavby si žiadajú moderné prístupy
Klasické stavebné zásahy, ako podrezanie múrov, nie sú vždy možné – najmä pri pamiatkovo chránených objektoch. V takých prípadoch sa využívajú šetrné sanačné technológie, ktoré kombinujú fyzikálne princípy prúdenia vzduchu s modernými materiálmi.
Do muriva sa vytvárajú vetracie kanáliky alebo malé otvory, cez ktoré prúdi vzduch a odvádza vlhkosť prirodzene von. Celý proces trvá niekoľko mesiacov, ale výsledok je dlhodobý. Steny sa spevnia, získajú späť svoju prirodzenú teplotu a zmizne aj typický zatuchnutý pach.
Elektroosmóza – moderná zbraň proti vlhkosti
Zaujímavou metódou je aj elektroosmóza, ktorá využíva slabý elektrický prúd. Ten dokáže obrátiť smer pohybu vody v murive – namiesto toho, aby voda stúpala, je tlačená späť do zeme. Tento spôsob sa osvedčil najmä pri silne presiaknutých stenách, no vyžaduje odbornú montáž a pravidelnú kontrolu.
Pri bežných rodinných domoch sa ako efektívna ukazuje kombinácia sanačných omietok a riadeného vetrania. Špeciálne omietky absorbujú zvyškovú vlhkosť a pomaly ju uvoľňujú do vzduchu, zatiaľ čo vetrací systém udržiava optimálnu rovnováhu medzi teplotou a vlhkosťou v miestnosti.
Kde hľadať odborníkov
Sanácia vlhkého muriva je dnes samostatný odbor, ktorý sa rýchlo rozvíja. V mnohých regiónoch pôsobia špecializované firmy s moderným vybavením na meranie vlhkosti aj skúsenosťami so staršími budovami. Stačí do internetového vyhľadávača zadať „sanácia vlhkého muriva“ alebo „kapilárna vlhkosť v dome“ a vybrať firmu z vášho okolia.
Väčšina spoločností ponúka bezplatnú diagnostiku – technik príde, zmeria vlhkosť stien a navrhne konkrétny postup. Kvalitné firmy poskytujú aj záruku na vysušenie muriva, zvyčajne v trvaní 5 až 10 rokov, čo je dobrým ukazovateľom ich spoľahlivosti.
Záver
Tmavé škvrny na stenách nikdy netreba podceňovať. To, čo sa na prvý pohľad javí ako neškodná pleseň, môže byť príznakom hlbšieho problému – kapilárnej vlhkosti, ktorá oslabuje konštrukciu domu a ohrozuje zdravie.
Riešením nie je farba ani sprej z drogérie, ale dôkladná analýza a odborný zásah. Čím skôr sa problém odhalí, tým lacnejšie a jednoduchšie sa dá odstrániť.
V suchom dome sa totiž nielen lepšie dýcha, ale aj žije dlhšie a zdravšie.