Tieto rastliny vysaďte vedľa kosatcov. Zvýraznia nádheru ich kvetov a spoľahlivo skryjú nepekné listy po odkvitnutí

Kosatce sú neodmysliteľnou súčasťou mnohých slovenských záhrad. Už od začiatku mája sú ich pestré kvety ozdobou záhonov. Ich farebná škála nemá takmer žiadne limity – od bielej, cez žltú, oranžovú, fialovú až po sýto modrú či bordovú. Existuje tiež obrovské množstvo druhov a odrôd, ktoré sa líšia nielen farbami, ale aj veľkosťou a tvarom kvetov. Obľúbený je napríklad kosatec nemecký (Iris barbata), sibírsky (Iris sibirica) či holandský (Iris hollandica). Každý záhradník má toho svojho favorita.

Nevzhľadné listy po odkvitnutí – častý problém záhradkárov

Aj keď sú kosatce v období kvitnutia skutočne nádherné, majú jedno nepríjemné obdobie – ich listy po odkvitnutí rýchlo stratia svoju krásu a začnú pôsobiť ošumelo. Pre mnohých je lákavé tieto nevzhľadné listy ostrihať, no to by bola chyba. Listy totiž aj po odkvitnutí stále zásobujú rastlinu živinami a pomáhajú jej zhromažďovať energiu potrebnú na ďalšiu sezónu. Ak by ste ich odstránili predčasne, rastlina by mohla zoslabnúť alebo dokonca uhynúť.

Našťastie existuje elegantné riešenie: Stačí kosatce vhodne skombinovať s inými rastlinami, ktoré ich nepekné listy zakryjú a zároveň zvýraznia ich kvety v období kvitnutia. Dôležité je vybrať také druhy, ktoré majú podobné nároky na pestovanie a budú spoločne prospievať na rovnakom stanovišti.

Aké rastliny sú vhodnými susedmi pre kosatce?

Orlíček

Orlíčky sú ideálnou voľbou na výsadbu vedľa kosatcov. Ich jemné kvety v pastelových tónoch rozkvitajú v približne rovnakom čase ako kosatce, vďaka čomu sa tieto dve rastliny harmonicky dopĺňajú. Orlíček je vzdušná a ľahko pôsobiaca rastlina, ktorá dodáva záhonu romantickú atmosféru. Navyše, jeho hlboké korene neoberajú kosatce o potrebnú vlahu a živiny, keďže kosatce majú plytký koreňový systém. Táto kombinácia je nielen esteticky pekná, ale aj praktická a nenáročná na údržbu.

Okrasný cesnak

Veľmi zaujímavou kombináciou sú kosatce a okrasné cesnaky. Tieto rastliny sú známe svojimi guľovitými súkvetiami výrazných farieb, ktoré na záhone vytvárajú dramatický kontrast k elegantným kvetom kosatcov. Okrasné cesnaky kvitnú zároveň s kosatcami alebo tesne po nich, čo predlžuje obdobie krásy záhona. Cibule okrasného cesnaku vysádzajte na jeseň do dobre priepustnej pôdy a na slnečné miesto, kde budú spoločne s kosatcami prosperovať.

Floxy – plamienka latnatá

Floxy sú v záhradách mimoriadne obľúbené vďaka svojej schopnosti kvitnúť od leta až do začiatku jesene. Ich husté kvety v rôznych farbách – od bielej cez ružovú, fialovú až po purpurovú – ľahko zamaskujú listy kosatcov, ktoré po odkvitnutí už nepôsobia atraktívne. Navyše sú dostatočne vysoké, aby dokázali zakryť aj väčšie trsy nevzhľadných listov. Floxy milujú slnko a dobre odvodnenú pôdu, takže sa s kosatcami dobre dopĺňajú aj v nárokoch na pestovanie.

Rudbekia

Třapatky sú klasickými letnými rastlinami, ktoré rozkvitajú v druhej polovici leta v žiarivých tónoch žltej, oranžovej alebo hnedastej farby. Tieto kvety sú nielen krásnou dominantou letných záhonov, ale aj vynikajúcimi spoločníkmi kosatcov. Kvitnú totiž práve v čase, keď kosatce už dávno odkvitli a ich listy potrebujú zakryť. Třapatky rastú veľmi rýchlo a za ideálnych podmienok dosahujú výšku aj viac ako meter. Majte však na pamäti, že rudbekie sa rady rozrastajú, preto ich vysaďte s dostatočným odstupom od kosatcov, aby ste zachovali zdravú konkurenciu medzi rastlinami.

Čo ešte dodržať, aby sa rastliny navzájom podporovali?

Pri kombinovaní kosatcov s inými rastlinami dbajte na to, aby ste neporušili ich koreňovú zónu. Kosatce nemajú radi konkurenciu v tesnej blízkosti svojich plytkých koreňov. Preto ich kombinujte s rastlinami, ktoré rastú hlbšie, prípadne ich umiestnite do takej vzdialenosti, aby si navzájom neprekážali.

Tipy na starostlivosť o kosatce:

Udržujte pôdu bez buriny, ktorá by kosatcom bránila v raste.

Pôda by mala byť dobre priepustná, mierne kyslá a slnečná lokalita im vyhovuje najviac.

Po odkvitnutí nikdy nestrihajte ihneď listy, nechajte ich zoschnúť prirodzene až do jesene.

Kosatce spolu so správne vybranými susednými rastlinami vytvoria záhony, ktoré budú atraktívne celú sezónu – od skorej jari až po neskorú jeseň. Stačí len správne premyslieť ich výsadbu a budete sa tešiť z rozkvitnutých záhrad celý rok.