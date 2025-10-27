Tepelné čerpadlá menia spôsob vykurovania. Ekologickejšie, úspornejšie a inteligentnejšie

Tepelné čerpadlá patria k najmodernejším a najekologickejším spôsobom vykurovania budov. Ich popularita rastie nielen vďaka nižším prevádzkovým nákladom, ale aj pre tlak na znižovanie emisií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ide o zariadenia, ktoré prenášajú teplo z okolitého prostredia – zo vzduchu, zeme alebo vody – do vykurovacieho systému domu. Takýmto spôsobom dokážu znížiť spotrebu elektrickej energie v porovnaní s priamotopným vykurovaním o viac ako polovicu.
V praxi sa používajú štyri základné typy tepelných čerpadiel. Najrozšírenejším riešením pre rodinné domy je systém vzduch–voda, ktorý má jednoduchú montáž a nižšie obstarávacie náklady. Typ zem–voda využíva teplo zo zeme prostredníctvom kolektora alebo vrtu. Je účinnejší a stabilnejší, avšak vyžaduje si väčšiu počiatočnú investíciu a vhodný pozemok. Systémy voda–voda, ktoré čerpajú teplo z podzemných vôd, patria medzi najefektívnejšie, ale ich inštalácia podlieha prísnym legislatívnym pravidlám. Najjednoduchším variantom je vzduch–vzduch, ktorý sa často používa ako klimatizácia s funkciou vykurovania v menších priestoroch.
Od roku 2027 začne v Európskej únii platiť zákaz používania chladív typu R410A a iných HFC zlúčenín v novovyrobených tepelných čerpadlách. Ide o dôsledok európskej legislatívy o fluorovaných plynoch, ktorá má obmedziť používanie látok s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. Výrobcovia preto prechádzajú na ekologickejšie alternatívy, ako sú propán (R290) alebo oxid uhličitý (CO₂). Tieto chladivá sú šetrnejšie k životnému prostrediu a umožňujú dosahovať výstupné teploty vody až okolo 70 až 75 °C, čo umožňuje ich využitie aj v starších domoch s klasickými radiátormi. Keďže však ide o horľavé látky, musia byť jednotky inštalované v bezpečnej vzdialenosti od okien, dverí a iných zdrojov iskrenia podľa platných bezpečnostných noriem.
Európske predpisy tiež postupne ukončia možnosť plniť chladivo priamo na mieste inštalácie, čo znamená ústup splitových systémov s otvoreným okruhom. Výrobcovia preto čoraz viac ponúkajú tzv. monoblokové jednotky, ktoré sú naplnené už vo výrobe a nevyžadujú zásah do chladivového systému. Tieto zariadenia sú zároveň tichšie – moderné modely dosahujú hlučnosť pod 35 dB(A), čo zodpovedá tichému rozhovoru.
Výrobcovia tepelných čerpadiel tiež začali implementovať technológie diaľkového riadenia a monitoringu. Pomocou online platforiem je možné upravovať nastavenia, sledovať spotrebu energie či vykonávať diagnostiku bez potreby návštevy technika. Inteligentné riadiace systémy vedia automaticky prispôsobovať výkon čerpadla podľa teploty v domácnosti, počasia a zvyklostí obyvateľov.
Rastúcu popularitu získavajú aj hybridné riešenia, ktoré kombinujú tepelné čerpadlo s fotovoltickým systémom, akumulačnými nádobami alebo s existujúcim kotlom. Takéto systémy dokážu znižovať náklady na ohrev vody v letných mesiacoch prakticky na nulu a v zimnom období výrazne obmedziť spotrebu energie z elektrickej siete.
Záujem o čerpadlá typu zem–voda rastie aj pri rekonštrukciách starších nehnuteľností, pretože ponúkajú stabilný výkon bez ohľadu na vonkajšie teploty a veľmi tichý chod. Ich prevádzka je síce investične náročnejšia, ale z dlhodobého hľadiska ide o jedno z najúčinnejších riešení. Výhodou je aj to, že tento typ čerpadiel často dosahuje vyššie dotácie než vzduchové varianty.
Programy štátnej podpory, ako napríklad český program Nová zelená úsporám alebo slovenský Zelená domácnostiam, podporujú len zariadenia, ktoré majú overené parametre z certifikovaných laboratórií. Cieľom je zamedziť inštaláciám neefektívnych alebo neoverených systémov a zároveň podporovať kvalitných dodávateľov. Dotácie sa vzťahujú najmä na prvé zariadenie v domácnosti a podporujú projekty, ktoré spĺňajú prísne technické aj ekologické kritériá.
Tepelné čerpadlá budú v budúcnosti hrať ešte významnejšiu úlohu v procese znižovania emisií a prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Vývoj smeruje k systémom s ešte nižšou hlučnosťou, lepšou účinnosťou a širšou kompatibilitou so solárnymi panelmi, batériovými úložiskami či vetracími systémami s rekuperáciou. Niektoré nové modely dokážu fungovať bez vonkajšej jednotky, čo je výhodné v husto zastavaných oblastiach.
Moderné čerpadlá sú čoraz častejšie vybavené pokročilou diagnostikou, vzdialeným dohľadom a automatickou optimalizáciou prevádzky. Vďaka tomu sa z nich stávajú komplexné energetické centrá, ktoré dokážu kombinovať ekologickosť, úspornosť a vysoký komfort. Ich rozmach je neoddeliteľnou súčasťou premeny európskeho spôsobu vykurovania na čistejší, efektívnejší a udržateľnejší model.