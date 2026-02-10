Tento zvyk našich starých mám sa znovu vracia. Nie každá podlaha ho však znesie

umývanie podlahy
umývanie podlahy Foto: depositphotos.com

V mnohých rodinách sa tradoval jednoduchý trik – pridať do vody na umývanie podlahy trochu soli. Hoci to pôsobí ako niečo zo starých domácich rád, v praxi má tento postup svoje opodstatnenie. Nie je však univerzálny a pri niektorých druhoch podláh môže napáchať škody.

Prečo môže byť soľ pri čistení užitočná?

1. Soľ pomáha mechanicky uvoľniť špinu

Soľ po rozpustení vo vode čiastočne funguje ako jemné abrazívum. To znamená, že môže pomôcť uvoľniť zaschnuté nečistoty a mastnotu, najmä na odolných povrchoch, ako je klasická keramická dlažba.

2. Soľ mierne brzdí rast mikroorganizmov

Koncentrovanejší slaný roztok dokáže spomaliť množenie baktérií a plesní tým, že znižuje dostupnosť vody pre ich rast.
→ Nejde o dezinfekciu v pravom zmysle, ale o jemný doplnkový účinok, ktorý môže byť pri bežnom upratovaní prospešný.

3. Soľ viaže pachy

Voda so soľou dokáže lepšie neutralizovať niektoré nepríjemné zápachy, napríklad v miestnostiach so zvieratami.

Odporúčaný pomer

Na jeden vedro teplej vody stačí približne 1–2 polievkové lyžice soli. Pri tomto množstve nie je roztok agresívny a povrch po vyschnutí nelepí.

Kedy je použitie soli vhodné

  • na keramickú dlažbu
  • na odolné povrchy bez poškodených škár
  • na miesta, kde potrebujete rýchlo neutralizovať pachy

Pri týchto povrchoch je soľ relatívne bezpečná a môže zlepšiť výsledok bežného umývania.

Kedy je soľ na podlahe vyslovene nevhodná

Tu je potrebné byť presný: soľ dokáže viazať vlhkosť a môže chemicky alebo mechanicky narušovať určité materiály. To je dôvod, prečo sa pre niektoré povrchy neodporúča.

1. Drevené a parketové podlahy

Slaná voda môže prenikať do dreva, podporovať jeho napučiavanie a dlhodobo narúšať ochranný lak alebo olejovú vrstvu.

2. Laminátové podlahy

Laminát je citlivý na vlhkosť. Slaná voda môže urýchliť opuch hrán a poškodenie dekoratívnej vrstvy.

3. Vinylové podlahy s poškodeným povrchom

Ak je vrchná vrstva narušená, soľ sa môže dostať dovnútra materiálu a zhoršiť jeho stav.

4. Prírodný kameň – najmä mramor a vápenec

Tieto materiály sú chemicky citlivé. Soľ môže spôsobiť:

  • matnenie
  • koróziu povrchu
  • zmenu farby

5. Voskované a olejované podlahy

Soľ narúša ochranný film a môže ho nerovnomerne “zožrať”, čo vedie k fľakom.

6. Staršia keramická dlažba so slabými škárami

Ak sú škáry popraskané alebo už rozpadnuté, slaná voda môže proces zhoršovať.

  • Soľná voda môže byť lacným a účinným doplnkom pri upratovaní, ale iba na odolných povrchoch typu keramická dlažba.
  • Na drevo, laminát, mramor, vápenec, vinyl s poškodením či podlahy ošetrené voskom alebo olejom sa nehodí a môže ich poškodiť.
  • Antibakteriálny účinok soli je obmedzený – nejde o plnohodnotnú dezinfekciu, ale o doplnkový efekt.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať