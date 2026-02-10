Tento zvyk našich starých mám sa znovu vracia. Nie každá podlaha ho však znesie

V mnohých rodinách sa tradoval jednoduchý trik – pridať do vody na umývanie podlahy trochu soli. Hoci to pôsobí ako niečo zo starých domácich rád, v praxi má tento postup svoje opodstatnenie. Nie je však univerzálny a pri niektorých druhoch podláh môže napáchať škody.
Prečo môže byť soľ pri čistení užitočná?
1. Soľ pomáha mechanicky uvoľniť špinu
Soľ po rozpustení vo vode čiastočne funguje ako jemné abrazívum. To znamená, že môže pomôcť uvoľniť zaschnuté nečistoty a mastnotu, najmä na odolných povrchoch, ako je klasická keramická dlažba.
2. Soľ mierne brzdí rast mikroorganizmov
Koncentrovanejší slaný roztok dokáže spomaliť množenie baktérií a plesní tým, že znižuje dostupnosť vody pre ich rast.
→ Nejde o dezinfekciu v pravom zmysle, ale o jemný doplnkový účinok, ktorý môže byť pri bežnom upratovaní prospešný.
3. Soľ viaže pachy
Voda so soľou dokáže lepšie neutralizovať niektoré nepríjemné zápachy, napríklad v miestnostiach so zvieratami.
Odporúčaný pomer
Na jeden vedro teplej vody stačí približne 1–2 polievkové lyžice soli. Pri tomto množstve nie je roztok agresívny a povrch po vyschnutí nelepí.
Kedy je použitie soli vhodné
- na keramickú dlažbu
- na odolné povrchy bez poškodených škár
- na miesta, kde potrebujete rýchlo neutralizovať pachy
Pri týchto povrchoch je soľ relatívne bezpečná a môže zlepšiť výsledok bežného umývania.
Kedy je soľ na podlahe vyslovene nevhodná
Tu je potrebné byť presný: soľ dokáže viazať vlhkosť a môže chemicky alebo mechanicky narušovať určité materiály. To je dôvod, prečo sa pre niektoré povrchy neodporúča.
❌ 1. Drevené a parketové podlahy
Slaná voda môže prenikať do dreva, podporovať jeho napučiavanie a dlhodobo narúšať ochranný lak alebo olejovú vrstvu.
❌ 2. Laminátové podlahy
Laminát je citlivý na vlhkosť. Slaná voda môže urýchliť opuch hrán a poškodenie dekoratívnej vrstvy.
❌ 3. Vinylové podlahy s poškodeným povrchom
Ak je vrchná vrstva narušená, soľ sa môže dostať dovnútra materiálu a zhoršiť jeho stav.
❌ 4. Prírodný kameň – najmä mramor a vápenec
Tieto materiály sú chemicky citlivé. Soľ môže spôsobiť:
- matnenie
- koróziu povrchu
- zmenu farby
❌ 5. Voskované a olejované podlahy
Soľ narúša ochranný film a môže ho nerovnomerne “zožrať”, čo vedie k fľakom.
❌ 6. Staršia keramická dlažba so slabými škárami
Ak sú škáry popraskané alebo už rozpadnuté, slaná voda môže proces zhoršovať.
- Soľná voda môže byť lacným a účinným doplnkom pri upratovaní, ale iba na odolných povrchoch typu keramická dlažba.
- Na drevo, laminát, mramor, vápenec, vinyl s poškodením či podlahy ošetrené voskom alebo olejom sa nehodí a môže ich poškodiť.
- Antibakteriálny účinok soli je obmedzený – nejde o plnohodnotnú dezinfekciu, ale o doplnkový efekt.