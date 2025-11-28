Táto zelenina by mala byť na tanieri každej ženy po päťdesiatke. Pôsobí doslova zázračne!

V našich končinách nejde o úplne bežnú zeleninu, no kto ju raz ochutná, väčšinou si ju okamžite zamiluje.
Artičok je nielen chutný, ale aj mimoriadne prospešný pre zdravie – najmä pre ženy po päťdesiatke. Čím všetkým dokáže telo podporiť?
Artičok: Zelenina, ktorá prekvapí chuťou aj vzhľadom
Artičok pôsobí na prvý pohľad dekoratívne – svojim vzhľadom trochu pripomína bodliak. Chuť má jemne nasládlu a jeho prínosy pre organizmus sú široké.
Výskumy potvrdzujú, že je vhodný pre diabetikov, zlepšuje trávenie, pamäť a pomáha chrániť pečeň.
Práve trávenie a pečeň bývajú oblasťami, kde ženy vo vyššom veku pociťujú problémy najčastejšie, preto je táto zelenina pre ne veľmi vhodná.
Podpora ciev, imunity aj pamäti
Artičok patrí medzi potraviny s výraznými antioxidačnými účinkami. Obsahuje antokyány, kvercetín, rutín a ďalšie látky, ktoré pomáhajú ako prevencia rakoviny, posilňujú imunitu a zároveň chránia cievy.
Mimoriadne dôležitá je aj vysoká dávka vlákniny. Tá zlepšuje trávenie, upokojuje podráždený žalúdok a pomáha pri nadúvaní.
Za tieto účinky môže látka cynarín – podporuje tvorbu žlče a zrýchľuje prechod potravy črevami. Ďalším zdrojom vlákniny je inulín, prebiotikum, ktoré zvyšuje množstvo prospešných baktérií v črevách.
Artičok taktiež dokáže znižovať hladinu cholesterolu a obsahuje približne 12 % dennej dávky vitamínu K.
Ten zohráva významnú úlohu pri ochrane nervového systému a môže pomôcť stabilizovať stav u ľudí s demenciou či Alzheimerovou chorobou.
Ako artišok pripraviť: varenie, omáčky či grilovanie
Artičoky sú všestranné – chutia varené, grilované aj podávané s jednoduchými omáčkami. Srdiečka si skvelo rozumejú napríklad s petržlenovou vňaťou.
Pestovanie artišokov: dá sa to aj na našej záhrade
Ak po nich túžite, môžete si ich zaobstarať v obchode, no rovnako dobre si ich môžete vypestovať aj sami.
U nás sa darí dvom typom: artišoku zeleninovému a kardovému. Keďže pôvodne pochádzajú zo Stredomoria, najlepšie rastú v teplejších oblastiach alebo v skleníkoch.
Vyhovuje im ľahká, vzdušná a humózna pôda s dostatkom živín. Pred výsadbou je vhodné zapracovať do pôdy kompost.
Artičoky potrebujú pravidelnú a výdatnú zálievku a ocenia aj organické hnojivá aplikované najmenej raz za dva týždne. K rastline je vhodné prihrnúť zeminu a veľmi dobre poslúži aj mulčovacia kôra.
Na jeseň nadzemná časť uschne, no nie je dôvod na obavy – na jar z koreňov vyrastú nové výhonky. Na zimu ich však treba zahrnúť pôdou, lístím či kompostom.
Kedy zbierať?
Plody sa zbierajú od júla do jesene, keď sú už dobre vyvinuté, ale ešte nerozvinuté. Priemer majú približne desať centimetrov a dužinaté lôžko obklopujú široké listene.
Ak sa kvet rozvinie, získava horkú chuť a nie je vhodný na konzumáciu.
V chladničke vydržia až tri týždne, ideálne zabalené vo fólii.
Praktické rady do kuchyne
Po rozkrojení artišok rýchlo tmavne – tomu zabránite citrónovou šťavou. Čistenie je síce trochu náročnejšie, ale výsledok stojí za to.
Odstrániť treba tvrdé listene aj chlpatý stred, ktorý nie je jedlý. Očistené kúsky hneď potrite citrónom alebo ponorte do vody s pár kvapkami citróna, prípadne ich krátko sparte v pare.
Základný recept
Na jednoduchú úpravu budete potrebovať:
- 8 očistených artišokov
- citrónovú šťavu
- olivový olej alebo roztopené maslo
- čierne korenie
- soľ
Srdiečka krátko povarte v horúcej vode s citrónovou šťavou a korením. Mali by byť mäkké, no nie rozvarené.
Nechajte ich odkvapkať, na tanieri osolte a pokvapkajte olejom či maslom. Podávajú sa najčastejšie s čerstvým pečivom.