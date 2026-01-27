Staré výživové pravidlá prestávajú platiť. Amerika obracia potravinovú pyramídu naruby. Čo na to odborník?

Výživové odporúčania nie sú nemenné – pravidelne sa aktualizujú podľa toho, čo ukazujú výskumy o zdraví populácie. Jedným zo symbolov zdravej stravy bola dlhé roky tradičná potravinová pyramída. V Spojených štátoch však prebehla zásadná zmena: začiatkom roka 2026 vstúpili do platnosti nové federálne výživové odporúčania pre roky 2025 – 2030.
Nejde o kozmetickú úpravu. Odporúčania reflektujú dlhodobý nárast obezity, metabolických ochorení a spracovaných potravín v jedálničku. Aj keď Slovensko nie je Amerika, vývoj je znepokojivo podobný.
USA verzus Slovensko: obe krajiny čelia rovnakému trendu
Oficiálne údaje ukazujú:
- v Spojených štátoch má okolo 70 % dospelých nadváhu alebo obezitu
- na Slovensku je to približne 60 % dospelej populácie
Ide o čísla, ktoré zvyšujú riziko srdcovo-cievnych chorôb, cukrovky 2. typu či chronických zápalov. Aj preto americké úrady prepracovali odporúčania tak, aby podporili zdravší spôsob stravovania a motivovali ľudí znižovať podiel ultra-spracovaných potravín.
Klasická pyramída je minulosť. USA používajú iný model
Je dôležité zdôrazniť, že pôvodná potravinová pyramída sa v Spojených štátoch už dlhé roky nepoužíva. Nahradil ju model MyPlate, ktorý znázorňuje rozdelenie taniera pri bežnom jedle.
Nové odporúčania tento model nezrušili ani radikálne neprekopali, ako sa niekedy nesprávne uvádzalo. Hlavným posolstvom je skôr dôraz na kvalitu a mieru spracovania potravín, nie na prevrátenie grafiky.
Model MyPlate odporúča:
- polovica taniera: zelenina a ovocie
- druhá polovica: obilniny a bielkoviny
- k tomu porcia mliečneho výrobku
Čo sa oficiálne zmenilo?
✔ 1. Silný dôraz na minimálne spracované potraviny
Odporúčania podporujú jedálniček založený na potravinách, ktoré prešli čo najmenej spracovaním:
zelenina, ovocie, orechy, semená, strukoviny, ryby, chudé mäso, vajcia, kvalitné oleje a celozrnné obilniny.
✔ 2. Obmedzenie pridaného cukru, soli a nasýtených tukov
Stále platia tieto limity:
- pridaný cukor: do 10 % denného energetického príjmu
- nasýtené tuky: maximálne 10 %
- sodík: najviac 2300 mg denne
Nejde teda o nový trend, ale o potvrdenie dlhodobých odporúčaní.
✔ 3. Väčšia pestrosť pri zdrojoch bielkovín
Odporúča sa pravidelne striedať:
- rastlinné aj živočíšne zdroje
- zaradiť ryby aspoň dvakrát týždenne
- vyberať si menej tučné druhy mäsa a strukoviny
✔ 4. Podpora domáceho varenia
Odporúčania upozorňujú, že skutočná kontrola nad zložením jedla je možná najmä pri domácej príprave.
Zároveň vyzývajú spotrebiteľov, aby čítali etikety a vyhýbali sa potravinám s dlhým zoznamom prísad.
A čo tvrdenie, že treba jesť všetko surové? To nie je pravda
Nové odporúčania nepresadzujú raw stravovanie. Tepelná úprava je:
- pri mäse a rybách nevyhnutná
- pri niektorých druhoch zeleniny vhodná
- pri strukovinách dokonca nutná pre bezpečnosť
Kľúčom nie je surovosť, ale minimálna priemyselná úprava.
Najdôležitejšie posolstvo zmien
Spojené štáty neobracajú stravovací model hore nohami, no jasne zdôrazňujú princíp:
Základ stravy by mali tvoriť prirodzené potraviny, nie produkty zložené z desiatok ingrediencií.
Toto odporúčanie je podporené množstvom dôkazov ukazujúcich, že veľký podiel ultra-spracovaných potravín súvisí s obezitou, inzulínovou rezistenciou, zápalmi a ďalšími civilizačnými ochoreniami.
Na čo sa ľudia pýtajú najčastejšie?
- Majú byť bielkoviny v každom jedle?
Nie je to povinné, ale rovnomerný príjem počas dňa je prospešný pre imunitu, regeneráciu a pocit sýtosti.
- Ktoré tuky sú najlepšie?
Odporúčania sa prikláňajú k rastlinným olejom, orechom, semenám a rybám.
- Čo je najdôležitejšie pravidlo?
Uprednostňovať potraviny, ktoré sú čo najbližšie k prirodzenej podobe – a pripravovať ich doma.