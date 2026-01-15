Staré české mince v zásuvke. Táto päťkoruna z roku 1927 môže mať hodnotu celej dovolenky

Staré české mince Foto: www.shutterstock.com

V starých škatuľkách, zásuvkách či rodinných albumoch sa občas objaví nenápadná minca, ktorej význam si jej nálezca možno ani neuvedomí. Jednou z takýchto numizmatických zaujímavostí je československá päťkoruna z roku 1927 – minca, ktorá má dnes medzi zberateľmi pevné miesto a môže mať hodnotu, aká jej pôvodným majiteľom ani nenapadla.

Exkluzivita mince

Historické pozadie: prvá stabilná mena Československa

Po vzniku Československa v roku 1918 a následnej menovej reforme ministra financií Aloisa Rašína vznikla prvá stabilná československá mena. Päťkoruny razené v druhej polovici 20. rokov patrili k jej základným nominálom.

Konkrétne päťkoruna 1927 bola súčasťou tejto série a jej dizajn nesie charakter typický pre obdobie rozvoja priemyslu a budovania modernej republiky.

Autor mince: pravdivé informácie

Pôvodný článok uvádzal nesprávne meno autora. Overené numizmatické zdroje potvrdzujú, že:

  • autorom návrhu päťkoruny z roku 1927 bol český sochár a medailér Otakar Španiel, ktorý vytvoril viacero mincí prvej republiky.

Jeho rukopis sa vyznačuje realistickým spracovaním, precíznym modelovaním a dôrazom na symboliku.

Dizajn a symbolika mince

Motív päťkoruny z roku 1927 zobrazuje továreň s vysokými komínmi, čo symbolizovalo priemyselný rozvoj Československa – v tom čase jedného z najpriemyselnejších štátov Európy.

Na rube sa nachádzal štátny znak Československa. Minca bola vyrazená z niklovej zliatiny, ktorá bola pre túto dobu typická.

Koľko kusov bolo vyrazených?

Podľa dostupných katalógov a numizmatických databáz (napr. uCoin, Foronum) bolo v roku 1927 vyrazených približne:

  • 4 613 500 kusov päťkoruny

Toto množstvo nie je extrémne nízke, no vzhľadom na to, že veľká časť mincí sa v priebehu rokov opotrebovala alebo stratila, dobre zachované kusy sú dnes žiadané.

Hodnota päťkoruny dnes: na čom skutočne záleží?

Zberateľská hodnota tejto mince závisí predovšetkým od jej stavu. Numizmatika používa presné hodnotiace stupne – od bežného obehu až po takmer neobehový stav.

Reálne trhové ceny vyzerajú približne takto:

  • bežné opotrebované kusy: 20 – 40 €
  • zachovalé kusy v lepšom stave: 50 – 120 €
  • špičkové kusy v stave „takmer ako nové“: 150 – 250 €
  • aukčné raritné kusy: môžu prekročiť 300 €

Hodnoty sa líšia podľa konkrétnej aukcie, dopytu a celkovej kondície mince.

Prečo môže byť minca cenná?

  • ide o mincu prvej republiky, ktorá má historickú hodnotu
  • jej návrh vytvoril uznávaný umelec
  • zachovalosť zohráva zásadnú úlohu – nepoškodené kusy sú zriedkavé
  • numizmatika zažíva v posledných rokoch zvýšený dopyt po československých minciach

Máte ju doma? Neponáhľajte sa ju predať

Ak päťkorunu z roku 1927 nájdete v pozostalosti či medzi starými mincami, určite ju neodkladajte nabok. Najprv si nechajte profesionálne posúdiť jej stav. Rozdiel medzi bežným opotrebovaným kusom a špičkovou mincou môže byť aj niekoľkonásobný.

Dobrá rada navyše:
S mincou nezaobchádzajte holými rukami – mastnota a pot z kože ju môžu poškodiť. Ideálne ju uchovávajte v ochrannej kapsli alebo puzdre.

