Staré české mince v zásuvke. Táto päťkoruna z roku 1927 môže mať hodnotu celej dovolenky

V starých škatuľkách, zásuvkách či rodinných albumoch sa občas objaví nenápadná minca, ktorej význam si jej nálezca možno ani neuvedomí. Jednou z takýchto numizmatických zaujímavostí je československá päťkoruna z roku 1927 – minca, ktorá má dnes medzi zberateľmi pevné miesto a môže mať hodnotu, aká jej pôvodným majiteľom ani nenapadla.
Exkluzivita mince
Historické pozadie: prvá stabilná mena Československa
Po vzniku Československa v roku 1918 a následnej menovej reforme ministra financií Aloisa Rašína vznikla prvá stabilná československá mena. Päťkoruny razené v druhej polovici 20. rokov patrili k jej základným nominálom.
Konkrétne päťkoruna 1927 bola súčasťou tejto série a jej dizajn nesie charakter typický pre obdobie rozvoja priemyslu a budovania modernej republiky.
Autor mince: pravdivé informácie
Pôvodný článok uvádzal nesprávne meno autora. Overené numizmatické zdroje potvrdzujú, že:
- autorom návrhu päťkoruny z roku 1927 bol český sochár a medailér Otakar Španiel, ktorý vytvoril viacero mincí prvej republiky.
Jeho rukopis sa vyznačuje realistickým spracovaním, precíznym modelovaním a dôrazom na symboliku.
Dizajn a symbolika mince
Motív päťkoruny z roku 1927 zobrazuje továreň s vysokými komínmi, čo symbolizovalo priemyselný rozvoj Československa – v tom čase jedného z najpriemyselnejších štátov Európy.
Na rube sa nachádzal štátny znak Československa. Minca bola vyrazená z niklovej zliatiny, ktorá bola pre túto dobu typická.
Koľko kusov bolo vyrazených?
Podľa dostupných katalógov a numizmatických databáz (napr. uCoin, Foronum) bolo v roku 1927 vyrazených približne:
- 4 613 500 kusov päťkoruny
Toto množstvo nie je extrémne nízke, no vzhľadom na to, že veľká časť mincí sa v priebehu rokov opotrebovala alebo stratila, dobre zachované kusy sú dnes žiadané.
Hodnota päťkoruny dnes: na čom skutočne záleží?
Zberateľská hodnota tejto mince závisí predovšetkým od jej stavu. Numizmatika používa presné hodnotiace stupne – od bežného obehu až po takmer neobehový stav.
Reálne trhové ceny vyzerajú približne takto:
- bežné opotrebované kusy: 20 – 40 €
- zachovalé kusy v lepšom stave: 50 – 120 €
- špičkové kusy v stave „takmer ako nové“: 150 – 250 €
- aukčné raritné kusy: môžu prekročiť 300 €
Hodnoty sa líšia podľa konkrétnej aukcie, dopytu a celkovej kondície mince.
Prečo môže byť minca cenná?
- ide o mincu prvej republiky, ktorá má historickú hodnotu
- jej návrh vytvoril uznávaný umelec
- zachovalosť zohráva zásadnú úlohu – nepoškodené kusy sú zriedkavé
- numizmatika zažíva v posledných rokoch zvýšený dopyt po československých minciach
Máte ju doma? Neponáhľajte sa ju predať
Ak päťkorunu z roku 1927 nájdete v pozostalosti či medzi starými mincami, určite ju neodkladajte nabok. Najprv si nechajte profesionálne posúdiť jej stav. Rozdiel medzi bežným opotrebovaným kusom a špičkovou mincou môže byť aj niekoľkonásobný.
Dobrá rada navyše:
S mincou nezaobchádzajte holými rukami – mastnota a pot z kože ju môžu poškodiť. Ideálne ju uchovávajte v ochrannej kapsli alebo puzdre.