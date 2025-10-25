Slováci objavili novú „zasľúbenú zem“. Priemerný plat je tam 4 500 eur a ponúka aj ďalšie obrovské výhody

Kde inde na svete by ste našli krajinu, v ktorej sa ľudia cítia tak bezpečne, že policajti bežne nenosia zbrane? Miesto, kde príroda vyzerá ako z inej planéty a kde je dôvera medzi ľuďmi silnejšia než kdekoľvek inde v Európe? Práve taký je Island – krajina, ktorú si v posledných rokoch obľúbili aj mnohí Slováci hľadajúci pokoj, čisté prostredie a spravodlivé pracovné podmienky.
Island – severská krajina s mimoriadnou kvalitou života
Ešte donedávna by väčšina Slovákov za vysnívanú destináciu považovala Kanadu, Austráliu či Švédsko. No čoraz častejšie sa na zozname krajín, kde sa žije dobre, objavuje práve Island – malý ostrov v severnom Atlantiku s približne 380-tisíc obyvateľmi.
Hoci zima je tu dlhá a počasie nevyspytateľné, Island sa stabilne drží na prvých priečkach rebríčkov bezpečnosti a spokojnosti obyvateľov. Podľa Global Peace Index 2024 ide už niekoľko rokov po sebe o najmierumilovnejšiu krajinu sveta a v World Happiness Report sa umiestňuje na treťom mieste – hneď za Fínskom a Dánskom.
Priemerný plat – okolo 4 800 eur mesačne
Podľa islandských štatistík sa priemerná mesačná mzda v roku 2024 pohybovala okolo 984 000 islandských korún, čo predstavuje približne 4 800 až 5 000 eur hrubého.
To je viac než dvojnásobok priemerného platu na Slovensku. Treba však dodať, že životné náklady na Islande sú jedny z najvyšších v Európe – bývanie, potraviny aj služby sú výrazne drahšie než v strednej Európe.
Zatiaľ čo v Bratislave by ste s takýmto príjmom žili na vysokej úrovni, na Islande ide skôr o slušný, stredný štandard. Obyvatelia si však vďaka stabilnej ekonomike a dobre fungujúcemu sociálnemu systému môžu dovoliť pohodlný život bez existenčných obáv.
Férovosť, vzdelanie a dôvera – základ islandského života
Islandská spoločnosť je postavená na princípoch rovnosti a dôvery. Rozdiely medzi mužmi a ženami v platoch sú minimálne, korupcia je výnimočná a vzdelanie je verejne prístupné.
Zdravotníctvo je moderné, financované z daní, a starostlivosť o deti aj seniorov patrí medzi najlepšie v Európe.
Nie je preto prekvapením, že Islanďania patria medzi najspokojnejších ľudí na svete.
Životný štýl tu nie je prehnane konzumný – dôležitejšia je rovnováha medzi prácou a súkromím, čas strávený v prírode a zdravé medziľudské vzťahy.
Krajina ohňa, ľadu a pokoja
Každý, kto už navštívil Reykjavíik, potvrdí, že Island pôsobí ako z iného sveta. Zo zeme vystupuje para, rieky majú sírový zápach, hory žiaria odtieňmi červenej a zelenej a pobrežie lemujú čierne pláže.
Nie je to len vizuálny zážitok – Island je aj príkladom ekologicky uvedomelej spoločnosti, ktorá väčšinu svojej energie vyrába z obnoviteľných zdrojov, najmä z geotermálnej a vodnej energie.
Bezpečnosť je tu mimoriadna. Kriminalita je minimálna, deti sa voľne pohybujú po mestách a väčšina ľudí sa na seba navzájom spolieha.
Tvrdenie, že „ľudia si nezamykajú dvere“, je síce prehnané, ale vystihuje dôveru, ktorá medzi obyvateľmi panuje.
Realita: vysoké platy aj vysoké ceny
Na Islande sa žije dobre, ale určite nie lacno.
- Prenájom bytu v Reykjavíku stojí často viac než v centre Bratislavy – za dvojizbový byt zaplatíte bežne 1 500 až 2 000 eur mesačne.
- Potraviny sú v priemere o 30–50 % drahšie než na Slovensku.
- Pivo v reštaurácii stojí okolo 8–10 eur, káva približne 4 eurá.
Na druhej strane, mzdy sú férové a odrážajú vysoké náklady na život. Sociálny systém zaručuje, že aj nízkopríjmové skupiny majú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.
Krajina pre odolných ľudí
Island však nie je pre každého. Zimy sú dlhé, tma trvá celé mesiace a vietor dokáže byť nemilosrdný.
Miestni si preto vytvorili vlastnú verziu škandinávskeho „hygge“ – spoločné večery pri sviečkach, saunovanie, pitie kávy a trávenie času s rodinou. Takto sa učia prežiť dlhé obdobia tmy bez depresie.
Napriek náročným podmienkam má život na Islande hlboký pokoj a dôstojnosť, ktoré sa ťažko opisujú slovami. Nie je to krajina luxusu, ale miesto, kde funguje férovosť, úcta a dôvera – hodnoty, ktoré sa v dnešnom svete strácajú.
Záver
Island nie je rajom bez problémov – ale je krajina, ktorá dokázala vybudovať spoločnosť založenú na dôvere, rovnosti a udržateľnosti.
Áno, platy sú vysoké, ale aj ceny.
Áno, život je pokojný, no klíma vie byť krutá.
A práve v tom spočíva jeho čaro – rovnováha medzi jednoduchosťou a kvalitou, medzi surovou prírodou a ľudským teplom.
Pre Slovákov, ktorí túžia po bezpečí, čistej prírode a zmysluplnom živote, môže byť Island skutočne inšpiráciou – nie ako raj, ale ako dôkaz, že férová spoločnosť existovať môže.