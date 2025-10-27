Sladká mágia Halloweenu. Ktoré cukrovinky v Amerike nikdy nesmú chýbať?

S príchodom konca októbra sa v mnohých krajinách začína objavovať strašidelná výzdoba, vyrezávané tekvice a deti v kostýmoch. Halloween, ktorý sa oslavuje 31. októbra, je v Spojených štátoch jedným z najpopulárnejších sviatkov. Na Slovensku či v Česku sa v rovnakom období konajú Dušičky (Pamiatka zosnulých) – pokojný sviatok spomienky na mŕtvych.
Hoci sa tieto dva dni časovo prekrývajú, ich význam a spôsob slávenia sa výrazne líši.
Dušičky vs. Halloween: rozdielne korene, odlišná atmosféra
Dušičky, ktoré pripadajú na 2. november, sú kresťanským sviatkom. Ľudia vtedy navštevujú cintoríny, zdobia hroby a spomínajú na svojich zosnulých príbuzných a priateľov. Je to deň úcty, ticha a svetla sviečok.
Halloween má naopak pohanské korene. Jeho pôvod siaha do keltského sviatku Samhain, ktorý označoval koniec žatvy a začiatok zimy. Kelti verili, že počas tejto noci sa hranica medzi svetom živých a mŕtvych stenčuje, a duchovia môžu vstúpiť do sveta ľudí. Aby sa pred nimi chránili, ľudia si obliekali masky, zapalovali ohne a prinášali obety.
Neskôr sa sviatok prepojil s kresťanským Sviatkom všetkých svätých (All Hallows’ Eve) – odtiaľ pochádza aj dnešný názov Halloween.
Moderný Halloween v Amerike
V súčasnosti je Halloween v Spojených štátoch predovšetkým zábavným rodinným sviatkom, ktorý má aj výrazný komerčný rozmer. Domy sa zdobia tekvicami, pavučinami či sviečkami, dospelí organizujú večierky v kostýmoch a deti chodia „trick or treat“ – teda koledovať sladkosti.
Zvykom je, že deti v kostýmoch chodia od domu k domu, zazvonia a vyslovia známu frázu „Trick or treat!“, čo v preklade znamená „Dobrotu, alebo žart!“. Domáci im spravidla dávajú sladkosti.
Hoci sa občas v minulosti stávalo, že niektorí tínedžeri robili drobné žarty (napríklad hádzali vajíčka), v súčasnosti ide skôr o zriedkavé prípady – väčšina osláv prebieha pokojne a s úsmevom.
Najobľúbenejšie americké halloweenske sladkosti
Candy Corn – ikonická cukrová kukurica
Jednou z najznámejších halloweenských sladkostí v USA je Candy Corn, teda „cukrová kukurica“. Táto sladkosť bola prvýkrát vyrobená už v roku 1880 v štáte Pennsylvania.
Kúsky Candy Corn majú tvar malých trojuholníkov v troch farbách – bielej, oranžovej a žltej – a pripomínajú zrno kukurice. Chuť je veľmi sladká, s jemným tónom vanilky a medu. Niektorí ju milujú, iní ju považujú za príliš presladenú, no v októbri je prakticky všadeprítomná.
Želé bonbóny a kyslé cukríky
V obchodoch počas Halloweenu dominuje aj obrovská ponuka želé cukríkov v tvaroch, ktoré sa tematicky hodia k sviatku – červíky, pavúky, duchovia či netopiere.
Veľkej obľube sa tešia aj kyslé cukríky s ovocnými príchuťami, ktoré sú častým obsahom košíkov malých koledníkov.
Karamelové jablká
Ďalšou ikonickou halloweenskou pochúťkou sú karamelové jablká. Ide o celé jablká napichnuté na špajdľu a obalené v karamele alebo čokoláde. Často sa zdobia aj orechmi, kokosom či farebným posypom.
Karamelové jablká sa nepatria priamo medzi sladkosti rozdávané deťom pri koledovaní, ale sú obľúbené na jarmokoch, školských oslavách a halloweenských večierkoch.
Lízatká, čokoládové mince a mini tyčinky
Medzi najčastejšie rozdávané sladkosti patria malé lízatká v tvare dyne, netopiera alebo ducha. Obľúbené sú aj mini čokoládové tyčinky a čokoládové mince zabalené v lesklých fóliách.
Niektorí rodičia pridávajú deťom do vedierok aj sušienky alebo tematické sladké pečivo.
Prečo sladkosti k Halloweenu neodmysliteľne patria
Tradičné koledovanie sa v USA rozšírilo najmä po druhej svetovej vojne, keď sa cukrovinky stali lacnejšími a dostupnejšími.
Dnes ide o miliónový biznis – len v Spojených štátoch sa počas Halloweenu predajú sladkosti v hodnote viac ako 3 miliardy dolárov ročne.
Okrem samotného koledovania ide o symbol zdieľania, radosti a komunity – ľudia si dávajú sladké drobnosti, zdobia domy a vytvárajú spoločnú sviatočnú atmosféru.
Halloween v Amerike je sviatkom fantázie, zábavy a sladkostí. Od ikonickej Candy Corn cez želé červíky a karamelové jablká až po čokoládové tyčinky – všetky tieto dobroty k nemu neodmysliteľne patria. A hoci má sviatok pôvod v starovekých keltských obradoch, dnes je predovšetkým o radosti, výzdobe a spoločných zážitkoch.
Na Dušičky si spomíname s úctou, na Halloween sa zas usmievame v kostýmoch – obidva dni nám však pripomínajú, že spojenie so životom i smrťou môže mať rôzne podoby.