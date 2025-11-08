Skvelý hovädzí guláš na pive podľa Moniky Absolonovej: Rodinný poklad známej speváčky!

Hovädzí guláš patrí medzi najobľúbenejšie jedlá v celej Európe. Existujú desiatky spôsobov, ako ho pripraviť, a takmer každá rodina má svoj overený recept, ktorý sa dedí z generácie na generáciu.
Speváčka Monika Absolonová nie je výnimkou – jej osvedčený postup pochádza priamo od mamy a v rodine sa naň nedá dopustiť.
Guláš ako súčasť domácej tradície
Medzi klasické jedlá českej kuchyne nepochybne patria sviečková, knedlo–vepřo–zelo či práve guláš.
Hoci korene tohto jedla nesiahajú priamo do Čiech, stal sa takou neoddeliteľnou súčasťou miestnej gastronómie, že ho nájdeme nielen v domácnostiach, ale aj na jedálnych lístkoch najmenších dedinských hospod.
Zaujímavé je, že pôvod guláša siaha až k Turkom, ktorí kedysi varili hovädzie mäso so zeleninou a bylinkami. Keď sa ich výboje rozšírili do Európy, priniesli so sebou aj tento pokrm.
Neskôr sa jeho príprava ujala v Maďarsku, kde kuchári po prvýkrát pridali mletú červenú papriku – prísadu, bez ktorej si guláš dnes už nevieme predstaviť. Odtiaľ sa recept rozšíril ďalej po Európe a rýchlo si získal popularitu aj u nás.
Hovädzí guláš na pive podľa Moniky Absolonovej
Receptov na guláš je nespočetne veľa a každý kuchár má ten „svoj najlepší“. Ak však stále hľadáte ten pravý, skúste postup, ktorý si obľúbila Monika Absolonová.
Tento rodinný recept je jednoduchý, no výsledok vás milo prekvapí.
Čo budete potrebovať:
- 750 g cibule
- 1,5 kg hovädzej zadnej kýty
- 1 celú hlavu cesnaku
- 4 veľké lyžice bravčovej masti
- 250 ml vody
- 1 balíček sladkej mletej papriky
- 20 guľôčok nového korenia
- 5 bobkových listov
- ½ litra svetlého piva
- soľ, čierne korenie
- hrsť sušenej majoránky
Postup:
Na začiatku si nakrájajte cibuľu nadrobno a mäso na menšie kocky. Očistite cesnak.
Vo väčšom hrnci rozpáľte masť a orestujte na nej cibuľu dozlatista. Pridajte tri pretlačené strúčiky cesnaku a následne vložte mäso.
Krátko ho opečte zo všetkých strán, aby sa zatiahlo, a podlejte približne 250 ml vody. Oheň stíšte, prikryte a nechajte dusiť asi hodinu a pol, kým mäso trochu nezmäkne.
Po 90 minútach pridajte celý balíček mletej papriky, nové korenie, bobkový list, soľ a korenie.
Nalejte pol litra svetlého piva, premiešajte, priklopte pokrievkou a varte ďalších 90 minút. Na záver pridajte zvyšok pretlačeného cesnaku a hrsť majoránky.
Dokonalý doplnok: Houskové knedlíky bez droždia
K poriadnemu gulášu jednoducho patria domáce knedle. Monika odporúča jednoduchú verziu bez droždia, ktorá je hotová za pár minút.
Ingrediencie:
- 3 rožky
- 500 g hrubej múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 3 vajcia
- 200 ml vlažného mlieka
- soľ podľa chuti
Postup:
Rožky nakrájajte na malé kocky a zmiešajte ich s múkou, práškom do pečiva, vajcami, mliekom a soľou. Cesto nechajte pár minút odpočívať a vytvarujte z neho dve rovnaké šišky.
Varte ich vo vriacej osolenej vode asi 20 minút pod pokrievkou. Potom ich rozkrojte niťou, aby sa nezhustli, a podávajte k horúcemu gulášu.
Záver
Tento recept na hovädzí guláš s pivom podľa Moniky Absolonovej je dôkazom, že aj tradičné jedlo môže mať osobný rodinný príbeh.
Výsledkom je poctivý, voňavý pokrm, ktorý zahreje a nasýti celú rodinu.
Dobrú chuť!