Skúste zázračný trik na umývanie okien v zime. Bez šmúh a bez námahy

Umývanie okien v chladnom období je výzvou, ktorú mnohí radšej odkladajú až na jar. Nie je sa čomu čudovať – voda v zime rýchlo chladne, čistiace prostriedky strácajú účinnosť a výsledok často kazia šmuhy. No s niekoľkými jednoduchými pravidlami sa dá aj zimné umývanie zvládnuť bezpečne a efektívne – bez zbytočnej námahy a bez poškodenia okien.
Prečo je umývanie okien v zime náročnejšie?
Nízke teploty spôsobujú, že voda aj čistiace roztoky sa ochladzujú alebo dokonca zamŕzajú. Ak sa teplota vonku pohybuje pod bodom mrazu, voda na skle môže vytvárať ľadové kryštáliky. Tie môžu brániť čisteniu alebo poškodiť povrch skla.
Ďalším problémom je rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom – okná sa môžu pri kontakte s chladom rýchlo orosiť, čo sťažuje leštenie. Aj zimné slnko dokáže potrápiť, pretože priame lúče spôsobujú rýchle schnutie a vznik šmúh.
Z týchto dôvodov sa odporúča umývať okná len v mierne chladných dňoch, ideálne keď sa teploty pohybujú okolo nuly alebo mierne nad ňou.
Čo si pripraviť?
Ak chcete dosiahnuť čistý výsledok, oplatí sa mať poruke správne pomôcky:
- Mikrovláknové utierky – nepúšťajú vlákna a výborne leštia.
- Stierku s nepoškodenou gumou – staré gumy môžu spôsobovať šmuhy.
- Vedro alebo nádobu na čistiacu zmes.
- Rukavice a pevnú protišmykovú obuv, ak čistíte vonkajšiu stranu okien.
Zimná čistiaca zmes, ktorá funguje
Niektoré bežné čistiace prostriedky strácajú účinok pri nízkych teplotách. Preto je lepšie použiť zmes, ktorá odoláva chladu a zároveň nepoškodzuje sklo ani rámy.
Najspoľahlivejšia a overená domáca zmes:
- 1 liter vlažnej vody (nie horúcej, aby sa sklo prudko nezahrialo)
- 100–150 ml liehu alebo technického alkoholu
- pár kvapiek prostriedku na riad
- voliteľne 1 čajová lyžička bieleho octu
Lieh znižuje bod mrazu a pomáha odstraňovať mastnotu, ocot zlepšuje lesk a odstraňuje zvyšky vodného kameňa. Dôležité je však zmes používať len pri teplotách nad –2 °C, aby nezačala zamŕzať priamo na skle.
Postup krok za krokom
- Vyberte vhodný deň – ideálne, keď je oblačno, bez vetra a teplota je okolo nuly.
- Odstráňte závesy a predmety z parapetu, aby ste mali k oknu prístup.
- Najskôr očistite rámy – bývajú najšpinavšie. Použite handričku s čistiacou zmesou a potom ich utrite dosucha.
- Sklo umývajte po menších častiach. Nanesiete zmes, necháte ju chvíľu pôsobiť a následne ju stiahnete stierkou zhora nadol.
- Po každom ťahu utrite gumu stierky, aby ste predišli tvorbe čiar.
- Na záver vyleštite sklo suchou mikrovláknovou utierkou, najmä pri okrajoch a rohoch.
- Ak čistíte z vonkajšej strany, pracujte rýchlo a ak treba, používajte vlažnú (nie horúcu) vodu, aby ste zabránili zamŕzaniu.
Overené tipy proti šmuhám
- Nepoužívajte priveľa saponátu. Stačí pár kvapiek – nadbytok vytvára film, ktorý sa ťažko leští.
- Nemyte okná na priamom slnku. Teplo urýchľuje schnutie a zanecháva fľaky.
- Skontrolujte stierku. Poškodená guma je najčastejšou príčinou šmúh.
- Na záver môžete sklo pretrieť vodou s trochou liehu. Okná sa potom menej rosia a kvapky dažďa z nich rýchlejšie stekajú.
Kedy sa do umývania radšej nepúšťať?
Ak je teplota nižšia ako –3 °C, okná sa neodporúča umývať. Voda zamŕza, čistiace prostriedky strácajú účinnosť a hrozí, že sklo praskne pri teplotnom šoku. V takom prípade je lepšie počkať na teplejší deň alebo umyť aspoň vnútornú stranu.
Zimné umývanie okien nemusí byť nočnou morou, ak sa dodržia základné zásady – správna teplota, vhodný roztok a opatrný prístup. Domáca zmes s liehom a octom je lacná a účinná, no treba ju používať rozumne. Ak budete pracovať v správnych podmienkach, odmenou vám bude čistý, jasný výhľad aj počas zimy – bez šmúh, bez stresu a bez zamrznutých rúk.