Skontrolujte si zdravie obličiek pomocou špargle. Jediný príznak vám veľa napovie

V posledných rokoch sa špargľa opäť vracia na naše stoly a stáva sa obľúbenou nielen medzi gurmánmi, ale aj medzi tými, ktorí dbajú na zdravú stravu. Táto elegantná zelenina, ktorú mnohí poznajú ako „chrenovú lahôdku“ alebo jednoducho „špargľu“, je skutočným darom prírody. Okrem toho, že má delikátnu chuť a dá sa pripraviť na množstvo spôsobov, môže vám dokonca prezradiť, ako fungujú vaše obličky a močové cesty – a to len na základe jediného znaku.
Prečo je špargľa taká drahá?
Špargľa (Asparagus officinalis) patrí medzi zeleninu, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a dôkladnú starostlivosť. Od pestovania až po zber ide o pomerne náročný proces – rastlina potrebuje dostatok živín, vlhkosti aj tepla. Pestovatelia jej venujú veľa práce, čo sa následne odráža aj na cene. Niet však pochýb, že ide o investíciu, ktorá sa oplatí. Kvalitne pripravená špargľa má nezameniteľnú chuť a v mnohých kuchyniach patrí medzi vyhľadávané delikatesy.
Ak ste ju ešte nikdy nepripravovali, stojí za to naučiť sa pár trikov, ako z nej vyťažiť maximum chuti. Skúsení kuchári odporúčajú pozrieť si video návody, kde sa dozviete, ako sa správne čistí, varí či pečie, aby nestratila svoju sviežosť a jemnosť.
Zelená, biela alebo fialová – ktorá špargľa je najlepšia?
Farba špargle nie je len estetickou záležitosťou. Určuje ju spôsob pestovania, ktorý má zásadný vplyv na jej chuť aj štruktúru.
Biela špargľa rastie ukrytá pod vrstvou pôdy, kam nepreniká svetlo. Práve preto neprodukuje chlorofyl – látku, ktorá spôsobuje zelené sfarbenie rastlín. Vďaka tomu má jemnejšiu, takmer sladkastú chuť a je veľmi krehká. Keďže obsahuje menej vlákniny, pred varením ju treba starostlivo ošúpať.
Naopak, zelená špargľa vyrastá priamo na slnku. Je pevnejšia, výraznejšia v chuti a má o niečo viac vitamínov a antioxidantov. Stačí odstrániť drevnaté konce a môžete ju rovno pripraviť.
Existuje aj fialová špargľa, ktorá má dekoratívny vzhľad a jemne ovocný podtón. Všetky typy sú však výživovo hodnotné a dajú sa výborne kombinovať s mäsom, vajíčkami či zemiakmi.
Ako vám špargľa odhalí stav obličiek
Možno ste si už po jej konzumácii všimli zvláštny jav – špecifický zápach moču. Tento efekt sa objaví už do niekoľkých hodín po jedle a je úplne prirodzený. Zodpovedá zaň látka nazývaná kyselina asparágová, ktorá sa počas trávenia premieňa na sírne zlúčeniny. Tie sa potom rýchlo vylučujú močom, čím vytvárajú charakteristickú arómu pripomínajúcu varenú kapustu alebo síru.
Z medicínskeho hľadiska ide o zaujímavý indikátor. Ak sa zápach objaví, znamená to, že vaše obličky a močové cesty fungujú správne – dokážu efektívne filtrovať a vylučovať odpadové látky z tela.
Tento jav je úplne neškodný a prirodzený, no samozrejme, nenahrádza lekárske vyšetrenie. Ak máte akékoľvek problémy s močením, bolesť v oblasti obličiek alebo opakované zápaly močových ciest, vždy je vhodné navštíviť lekára.
Prečo je špargľa taká prospešná pre zdravie
Špargľa patrí medzi najlepších prírodných „čističov“ organizmu. Má silné močopudné účinky, ktoré podporujú činnosť obličiek a napomáhajú telu zbavovať sa prebytočnej vody aj toxínov. Pomáha znižovať opuchy, prečisťuje močové cesty a znižuje riziko infekcií močového mechúra.
Okrem toho obsahuje celý rad vitamínov – predovšetkým vitamín K, C, E a skupinu B, ako aj dôležité minerály ako draslík, železo a zinok. Vďaka tomu posilňuje imunitu, podporuje tvorbu červených krviniek a prospieva zdraviu ciev.
Zaujímavé je aj to, že špargľa má nízky obsah kalórií a zároveň dokáže zasýtiť, takže je ideálna pri redukčných diétach. Pôsobí mierne detoxikačne, zlepšuje trávenie a priaznivo vplýva aj na pečeň.
Kto by sa mal špargle radšej vyhýbať
Hoci je špargľa pre väčšinu ľudí bezpečná a zdraviu prospešná, existujú výnimky. Pacienti trpiaci dnou by ju mali konzumovať len s mierou. Obsahuje totiž puríny – látky, ktoré môžu zvyšovať hladinu kyseliny močovej v krvi, čím zhoršujú príznaky ochorenia.
Podobne by mali byť opatrní aj ľudia so sklonom k tvorbe obličkových kameňov – v takom prípade je dobré konzultovať jej konzumáciu s lekárom alebo výživovým poradcom.
Ako pripraviť špargľu, aby chutila výnimočne
Špargľa je všestranná surovina, ktorá sa hodí k mnohým jedlám.
- Bielu špargľu varte v osolenej vode alebo pripravte na pare. Výborne ladí s varenými zemiakmi, holandskou omáčkou či plátkom údenej šunky.
- Zelenú špargľu môžete krátko opiecť na masle, pridať do omelety, cestovín alebo zapiecť so syrom.
- Ak ju pokvapkáte olivovým olejom, dochutíte morskou soľou a pečiete v rúre, rozvinie svoju prirodzenú orieškovú arómu.
Pri príprave sa riaďte jednoduchým pravidlom – menej je viac. Čím kratšie sa tepelne spracováva, tým si zachová viac živín a svoje typické svieže tóny.
Využite špargľovú sezónu naplno
Sezóna čerstvej špargle trvá pomerne krátko – od apríla do júna. Práve v tomto období má najlepšiu chuť a najvyšší obsah živín. Preto neváhajte, doprajte si ju čo najčastejšie a zároveň si tak nenápadne otestujte fungovanie svojich obličiek a močových ciest.
Táto jarná pochúťka v sebe spája radosť z jedla, krásu prírody aj prínos pre zdravie. A ak si ju raz obľúbite, pravdepodobne sa stane stálicou na vašom stole.