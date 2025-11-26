Šero a sychravé počasie testuje šoférov, a najmä ich zrak. Nebezpečný šedý zákal ale aj obyčajné kýchnutie

Jeseň a zima prinášajú kombináciu sychravého počasia, skorého stmievaniu a častej hmly. Takéto podmienky sú pre vodičov náročné nielen psychicky, ale najmä z hľadiska bezpečnosti. Slabé osvetlenie výrazne odhaľuje aj drobné nedostatky zraku, ktoré si človek počas dňa ani neuvedomí. Mnohí vodiči pritom netušia, že práve zrak môže byť ich najslabším miestom za volantom.
Zrak považujeme za samozrejmosť, no práve on často rozhoduje o bezpečnosti
Očné vady a ochorenia môžu postupne znižovať schopnosť vodiča vidieť jasne, správne vyhodnocovať vzdialenosti či rozpoznávať prekážky. Tieto zmeny bývajú spočiatku nenápadné, no pri jazde v šere sa prejavia veľmi rýchlo.
Medzi najčastejšie problémy patria:
- krátkozrakosť – vodič horšie vidí predmety v diaľke
- presbyopia – prirodzené zhoršenie videnia do blízka po štyridsiatke
- astigmatizmus – skreslený alebo rozmazaný obraz na rôzne vzdialenosti
- zhoršené videnie za tmy – bežný jav, ktorý sa zvýrazňuje pri únave či slabom osvetlení
Tma a šero spôsobia rozšírenie zrenice, čo zvýrazňuje aj drobné zrakové nedostatky. Preto môže mať vodič subjektívne pocit, že „v noci vidí horšie“, hoci cez deň žiadny problém nevníma.
Okuliare pre vodičov môžu pomôcť aj tým, ktorí žiadnu zrakovú chybu nemajú
Bezpečne šoférovať neznamená len vidieť ostro. Rovnako dôležité je, aby oči vedeli dobre reagovať na oslnenie, odlesky, prechody svetla a tmy či slabý kontrast.
Moderné okuliare pre vodičov preto využívajú rôzne úpravy skiel:
- antireflexná vrstva znižuje odrazy svetla
- mierne tónovanie v neutrálnych farbách nemá vplyv na rozpoznávanie farieb dopravných značiek
- špeciálne vodičské sklá zlepšujú kontrast a vnímanie detailov pri zhoršených svetelných podmienkach
- polarizačné sklá obmedzujú nepríjemné odlesky pri mokrej ceste
Takéto okuliare môžu byť prínosom aj pre ľudí bez dioptrií, pretože zmierňujú únavu očí pri dlhých alebo nočných jazdách.
Prečo dochádza v zime k viacerým nehodám
Počas chladných mesiacov sú na cestách podmienky, ktoré prirodzene zvyšujú riziko kolízií. Nejde len o šmykľavé povrchy – významnú úlohu zohráva aj zrak vodiča.
K zimným rizikovým faktorom patria:
- hmla, sneženie a dažďové zrážky
- skorá tma a neskoré svitanie
- oslnenie svetlami protiidúcich áut
- rýchlejšia únava očí v slabom svetle
Pri oslnení svetlami je najbezpečnejšie nepozerať sa priamo do nich, ale sústrediť pohľad na pravý okraj vozovky a znížiť rýchlosť. Ak je oslnenie výrazné, je lepšie zastaviť na bezpečnom mieste.
Šeroslepota a šedý zákal: dve ochorenia, ktoré môžu jazdu výrazne sťažiť
Šeroslepota (problémy so videním za tmy)
Šeroslepota nie je jedna špecifická choroba, ale príznak, ktorý môže sprevádzať viacero ochorení oka. Typické je:
- slabé videnie pri nedostatku svetla
- pomalé prispôsobenie zraku medzi svetlom a tmou
- problém rozoznať predmety na tmavom pozadí
Vodič s týmto problémom sa môže v noci cítiť neistý, a preto by mal jazdiť opatrnejšie alebo sa nočnému šoférovaniu vyhnúť.
Šedý zákal
Šedý zákal (katarakta) je ochorenie, pri ktorom sa šošovka zakalí. V počiatočnom štádiu môže pacient vidieť prakticky normálne, no postupne sa objavuje:
- zahmlený obraz
- citlivosť na svetlo a oslnenie
- postupná zmena dioptrií
- skreslený obraz
Šedý zákal sa dá úspešne riešiť chirurgickým zákrokom.
Nočná krátkozrakosť – jav, ktorý sa objavuje len za tmy
Existuje aj tzv. nočná myopia, pri ktorej sa oko v slabom svetle správa viac krátkozrako. Nejde o chorobu, ale o prirodzený prejav oka v tme.
Vodiči s touto ťažkosťou:
- horšie vnímajú tmavé predmety na tmavom pozadí
- sú citlivejší na oslnenie
- môžu mať pomalšie reakcie
- ťažšie čítajú dopravné značenie
Problémy sa často objavujú u ľudí, ktorí jazdia nadránom, večer alebo v noci – napríklad profesionálni vodiči.
Farbosleposť môže skomplikovať orientáciu pri semaforoch
Farebné videnie je dôležité najmä pri rozpoznávaní svetiel semafora. Pri hmle alebo v tme môžu mať ľudia s poruchami farebného videnia väčší problém rozoznať jednotlivé farby, najmä ak svetlo nie je dostatočne výrazné.
Aj kýchnutie môže byť za volantom nebezpečné
Kýchanie je reflex, ktorý nedokážeme vedome zastaviť. Počas kýchnutia sa na krátky okamih zavrú oči — a vodič tak na chvíľu stratí vizuálnu kontrolu nad cestou.
Pri rýchlej jazde môže takéto krátke „oslepenie“ znamenať prejdenie niekoľkých metrov bez toho, aby vodič sledoval vozovku. Preto je pri nádche dôležité jazdiť opatrnejšie a udržiavať väčší odstup.
Kedy navštíviť očného lekára?
Pravidelné očné prehliadky by mali byť súčasťou bežnej prevencie. Odborníci odporúčajú vyšetrenie zraku približne každé dva roky – alebo skôr, ak sa objavia problémy ako:
- rozmazané videnie
- únava očí pri čítaní alebo práci na počítači
- bolesti hlavy
- časté žmúrenie
- zhoršené videnie za tmy
- výrazná citlivosť na svetlo
Problémy so zrakom môžu ovplyvniť nielen bezpečnosť na cestách, ale aj celkovú pohodu, rovnováhu, koncentráciu či držanie tela. Preto je včasná diagnostika kľúčová – dokáže odhaliť ochorenia v ranom štádiu a predísť vážnym komplikáciám.