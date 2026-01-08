Senzačný objav v Taliansku. Fotograf náhodou našiel tisíce dinosaurích stôp na kolmej skalnej stene

Niektoré vedecké objavy vznikajú úplnou náhodou. Presne tak sa to stalo fotografovi voľne žijúcich zvierat, ktorý v Národnom parku Stelvio pôvodne sledoval jelene a supy. Pri pohľade do strmej, takmer kolmicej skalnej steny ho však upútalo niečo nezvyčajné. Po chvíli si uvedomil, že pred sebou nemá obyčajné šmuhy či eróziu, ale tisíce zachovaných odtlačkov dinosaurov. Odhaduje sa, že ich môže byť až 20 000 a tiahnu sa naprieč približne päťkilometrovým úsekom skaly.
Video z objavu dinosaurích stôp v Taliansku
Tu je pôvodná reportáž zachytávajúca miesto nálezu aj jeho rozsah:
Podľa odborníkov ide o mimoriadne rozsiahle a veľmi staré nálezisko. Paleontológovia označili objav za jeden z najvýznamnejších v Taliansku za posledné desaťročia. Odtlačky sú staré približne 210 miliónov rokov a už ich skúmajú viaceré vedecké tímy.
Jedno z najväčších nálezísk z obdobia triasu
Nové nálezisko sa zaradilo medzi najbohatšie lokality pochádzajúce z obdobia triasu. Odtlačky sú miestami široké až 40 centimetrov a mnohé z nich jasne ukazujú prsty aj pazúry. Na základe ich tvaru a usporiadania sa predpokladá, že ich vytvorili veľké dvojnohé bylinožravce, pravdepodobne starší príbuzní neskorších sauropodov. Tieto zvieratá mohli dosahovať dĺžku viac než desať metrov a vážiť niekoľko ton.
Keď bola skalná stena ešte lagúnou
Rozloženie odtlačkov naznačuje, že dinosaury sa pohybovali v skupinách. Vedci dokonca identifikovali vzory, ktoré pripomínajú kruhové zhromaždenia – čo môže naznačovať ochranné správanie alebo reakciu na nejakú hrozbu.
Pred miliónmi rokov vyzeralo toto miesto úplne inak. To, čo je dnes strmá skalná stena, bývalo teplou lagúnou alebo rozsiahlym pobrežným blatom, ktoré dinosaury pravidelne prechádzali. Mäkký sediment zachytil ich stopy, ktoré sa časom spevnili a premenili na horninu. Vďaka geologickým procesom spojeným so zrážkou africkej a euroázijskej litosférickej dosky sa dnes tieto odtlačky nachádzajú vo výške viac než 2 000 metrov nad morom.
Ochrana unikátneho miesta
Vzhľadom na extrémny terén sú odtlačky ťažko dostupné – k samotnej stene sa vedia dostať prakticky len skúsení horolezci. Preto sa na podrobný výskum budú používať drony a pokročilé metódy diaľkového snímkovania, ktoré umožnia presné zmapovanie každého odtlačku. Detailné analýzy sa začnú až po skončení zimnej sezóny.
Objav však prichádza v čase, ktorý vzbudzuje aj určité obavy. Lokalita leží pomerne blízko známeho lyžiarskeho strediska, kde sa majú konať olympijské zjazdárske súťaže. Odborníci upozorňujú, že hoci strmý terén bráni prístupu verejnosti, ide o mimoriadne citlivé a krehké nálezisko, ktoré je nevyhnutné dôsledne chrániť pred akýmkoľvek poškodením.