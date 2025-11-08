Ryža môže byť nebezpečná. Odborníci varujú pred obľúbenou prílohou

Ryža patrí medzi najobľúbenejšie prílohy na svete. Ľudia ju milujú pre jej ľahkú stráviteľnosť, výbornú chuť a univerzálne využitie v kuchyni. Mnohí ju považujú za zdravšiu alternatívu k zemiakom alebo cestovinám – a právom. Ryža je bohatá na vitamíny skupiny B, esenciálne aminokyseliny aj minerálne látky. Navyše neobsahuje lepok, preto ju môžu jesť aj ľudia s celiakiou či neznášanlivosťou na pšenicu.
To však neznamená, že by bola úplne bez rizík. V posledných rokoch sa pozornosť vedcov sústreďuje na obsah anorganického arzénu v ryži – prvku, ktorý sa prirodzene nachádza v pôde a vode, no vo vyšších množstvách môže byť pre človeka škodlivý.
Prečo ryža obsahuje arzén
Arzén sa do rastlín dostáva z prostredia, najmä z vody, ktorou sú polia zavlažované. Keďže ryža rastie v zaplavených poliach, má väčšiu schopnosť absorbovať arzén ako väčšina ostatných obilnín. To však neznamená, že každá ryža je nebezpečná.
Množstvo arzénu sa líši podľa druhu ryže a miesta pestovania. Najvyššie hodnoty boli zistené v ryži z niektorých oblastí Bangladéša, Indie a USA, zatiaľ čo thajská, pakistanská či himalájska basmati ryža zvyčajne obsahuje arzénu menej.
Aké sú riziká pri nadmernej konzumácii
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) môže dlhodobé vystavenie zvýšenému množstvu anorganického arzénu zvyšovať riziko vzniku niektorých druhov rakoviny (najmä kože, pľúc a močového mechúra) a srdcovo-cievnych ochorení.
Treba však zdôrazniť, že tieto riziká sa týkajú dlhodobého a pravidelného príjmu vysokých dávok arzénu, čo sa zvyčajne týka ľudí v oblastiach, kde je ryža základnou potravinou a zdroj pitnej vody býva kontaminovaný.
Pri bežnej konzumácii ryže v Európe je riziko veľmi nízke a nie je dôvod na paniku.
Ako znížiť obsah arzénu v ryži
Správna príprava ryže dokáže obsah arzénu výrazne znížiť.
Odborníci odporúčajú tieto kroky:
- Pred varením ryžu niekoľkokrát prepláchnite – odstránite tým časť arzénu a prachu.
- Varte ju vo väčšom množstve vody (v pomere aspoň 1:6) a po uvarení prebytočnú vodu zlejte.
- Ak máte možnosť, uprednostnite basmati alebo jazmínovú ryžu, ktoré majú spravidla nižší obsah arzénu.
- Striedajte prílohy – kombinujte ryžu so zemiakmi, pohánkou, kuskusom alebo celozrnnými cestovinami, aby ste znížili celkový príjem arzénu.
Môžete ryžu jesť bez obáv?
Áno, ryža zostáva bezpečnou a výživnou potravinou, pokiaľ sa konzumuje s rozumom a pripravuje správnym spôsobom. Nebezpečenstvo vzniká iba pri dlhodobej nadmernej konzumácii ryže z oblastí s vysokým obsahom arzénu – čo v našich podmienkach nie je bežné.
Malým deťom sa odporúča obmedziť príjem ryžových produktov (najmä ryžových kaší a sušienok), pretože ich organizmus je citlivejší.
Záver
Ryža má množstvo výhod – je ľahká, bezlepková a plná živín. Napriek tomu sa oplatí vedieť o jej prirodzenej schopnosti viazať arzén z prostredia. Namiesto zbytočného strašenia je dôležité byť informovaný a robiť rozumné rozhodnutia: vyberať si kvalitné druhy, ryžu poriadne preplachovať a kombinovať ju s inými prílohami.
Takto zostane ryža tým, čím má byť – zdravou, bezpečnou a chutnou súčasťou vášho jedálnička.