Ricín obyčajný je výrazná okrasná rastlina, no jeho semienka patria k najjedovatejším na svete. Pozor, pestuje sa aj u nás

Na mnohých záhradách možno vidieť vysokú, atraktívnu rastlinu s výraznými hviezdicovými listami a červenými ostnatými plodmi. Na pohľad pôsobí dekoratívne, no málokto si uvedomuje, že ide o ricín obyčajný (Ricinus communis), rastlinu, ktorej semienka obsahujú mimoriadne jedovatú látku – ricín. Tento toxín patrí medzi najnebezpečnejšie prírodné proteíny, a hoci samotná rastlina pri bežnom kontakte nepredstavuje veľké riziko, jej semená môžu byť pri požití veľmi nebezpečné.
Ako ricín obyčajný vyzerá a prečo môže byť nebezpečný?
Ricín obyčajný pôvodne pochádza z tropických oblastí, kde rastie ako drevina a môže dosahovať výšku až okolo 10–12 metrov. V našich podmienkach sa pestuje ako jednoročná rastlina a bežne dorastá do 2–3 metrov. Typické sú:
- purpurové až červenkasté stonky
- veľké dlaňovité listy
- žltkasté kvety
- ostnaté červené plody so semenami
Semená sú hnedé, lesklé a svojím vzhľadom pripomínajú kliešťa. Práve v nich sa nachádza ricín, bielkovinový toxín, ktorý dokáže pri požití poškodzovať bunky tým, že bráni tvorbe bielkovín nevyhnutných pre život.
Ako môže dôjsť k otrave ricínom
Najväčšie riziko predstavuje prehryznutie alebo rozdrvenie semien, pretože len tak sa toxín uvoľní. Celé prehltnuté semienko má tvrdý obal a telo človeka ho často nedokáže rozložiť – preto nespôsobí vždy vážnu otravu.
Otrava je najčastejšia po:
- úmyselnom prežutí semien
- náhodnom požití deťmi
- konzumácii semien zvieratami
Smrteľná dávka ricínu nie je jednoznačne stanovená, pretože závisí od mnohých faktorov (spôsob podania, hmotnosť človeka, zdravotný stav). Odhady však naznačujú, že niekoľko rozžutých semien môže byť pre dieťa nebezpečných.
Dôležitá informácia:
Ricín sa cez neporušenú kožu takmer nevstrebáva, preto kontakt s listami či stonkami nie je sám o sebe rizikom.
Prvé príznaky otravy
Otrava ricínom neprebieha okamžite. Symptómy sa zvyčajne objavia po 4 až 24 hodinách od požití:
- vracanie
- bolesti brucha
- hnačka (môže byť aj silná)
- dehydratácia
Pri ťažkej otrave môže neskôr dôjsť k poškodeniu životne dôležitých orgánov, najmä pečene a obličiek.
Neexistuje žiadna špecifická protilátka proti ricínu. Liečba je podporná, zameraná na dopĺňanie tekutín a stabilizáciu stavu pacienta.
Bezpečné pestovanie ricínu obyčajného
Hoci sa ricín pestuje pre svoj výrazný vzhľad, vyžaduje základnú opatrnosť:
- nepestovať v blízkosti detských ihrísk či tam, kde sa hrajú malé deti
- zabrániť prístupu domácich zvierat počas dozrievania plodov
- odstrániť dozreté plody skôr, než sa samovoľne otvoria
- pri manipulácii s plodmi používať rukavice (kvôli možnému podráždeniu kože alebo prenosu semien)
Jeho pestovanie nie je zakázané, no odporúča sa informovať všetkých členov domácnosti o rizikách.
Ricín v dejinách: najznámejší zdokumentovaný prípad
Ricín sa stal známym aj v súvislosti so špionážnou históriou. Najznámejším prípadom je atentát na bulharského spisovateľa a disidenta Georgiho Markova v roku 1978 v Londýne. Vyšetrovanie preukázalo, že do jeho tela bola pomocou upraveného dáždnika vystrelená drobná kovová gulička obsahujúca ricín. Markov zomrel o niekoľko dní neskôr. Ide o jeden z najlepšie zdokumentovaných prípadov použitia ricínu ako toxickej látky v modernej histórii.
Priemyselné využitie: ricínový olej je bezpečný
Zo semien ricínu obyčajného sa vyrába ricínový olej, ktorý je po správnom spracovaní bezpečný, pretože ricín sa počas výroby rozkladá a v oleji nezostáva. Ricínový olej sa používa v kozmetike, farmaceutickom priemysle aj v technických aplikáciách.
Nebezpečné sú len surové, nespracované semená.
Ricín obyčajný je okrasná rastlina s výrazným vzhľadom a bežným pestovaním. Nebezpečenstvo predstavujú jeho semienka, najmä ak sú rozžuté alebo inak poškodené. Pri bežnom dotyku rastliny riziko nehrozí. Stačí dodržať niekoľko základných pravidiel a rastlinu možno pestovať bezpečne.