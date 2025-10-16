Rastliny, ktoré sa oplatí zostrihať ešte v októbri, kým nie je neskoro

Október. Mesiac, keď sa záhrada pomaly ukladá na zimný odpočinok, keď sa vo vzduchu mieša vôňa vlhkej pôdy, padajúceho lístia a prvých mrazov. Hoci už slnko hreje len jemne, práve teraz je čas vziať do rúk nožnice a pomôcť niektorým rastlinám zbaviť sa toho, čo by ich v zime zbytočne zaťažovalo.
Záhradnícka sezóna sa končí, väčšina trvaliek už stráca listy a prechádza do vegetačného pokoja. Niektorí záhradníci nechávajú suché listy na rastlinách ako prirodzenú ochranu pred mrazom – vytvárajú totiž izolačnú vrstvu, ktorá chráni korene aj koreňový krčok, odkiaľ na jar vyrastajú nové výhonky. Táto „prikrývka“ im pomáha prežiť chladné mesiace. No nie všetkým druhom to prospieva. Niektoré trvalky ocenia, keď ich ešte pred zimou zostrihnete – zníži sa tak riziko chorôb a na jar budú mať priestor pre silný, zdravý rast.
Ruže – kráľovné, ktoré potrebujú pozornosť
Ruže sú ozdobou každej záhrady, no aj ony si vyžadujú starostlivosť. Október je ideálny mesiac na ich prestrihanie – odstráňte všetky odkvitnuté kvety, zoschnuté listy a polámané alebo krížiace sa konáre. Ak však vaša ruža vytvára šípky, tie ponechajte – dodajú záhrade farbu a poslúžia ako potrava pre vtáctvo počas zimy.
Nezabudnite ani na prevzdušnenie kríka – vystrihnite suché a vnútorné vetvy, aby mohol lepšie dýchať. Takto znížite riziko plesní a hniloby. Vysoké odrody ruží skráťte približne o tretinu, aby ich vietor nelámal. A veľmi dôležité – všetky odstrihnuté zvyšky, lístie a konáre odstráňte zo zeme, pretože v nich často prezimujú choroboplodné zárodky, ktoré by sa na jar vrátili.
Flox – letná kráska citlivá na vlhko
Plamenka šípolistá (flox) je symbolom leta, no s príchodom jesene jej listy vädnú a rastlina stráca tvar. Ak ju v októbri skrátiš až k zemi, urobíš dobre – zabrániš tým šíreniu múčnatky, ktorá floxy často napáda, najmä počas daždivých jesenných dní.
Aj odrody označené ako odolné nie sú voči múčnatke úplne imúnne. Preto po reze dôkladne odstráň všetky zvyšky rastliny a opadané lístie. Aby korene počas zimy neprechladli, prisýpajte ku koreňom tenkú vrstvu kompostu alebo mulču. Tým rastline dopraješ živiny a ochrániš ju pred mrazom.
Rebríček – odolný, no zaslúži si trochu starostlivosti
Rebríček patrí medzi najodolnejšie trvalky, ktoré prežijú aj drsné podmienky. Napriek tomu je vhodné v októbri ho zostrihať. Keď jeho listy začnú hnednúť a kvitnúce stonky vädnú, nastal čas zobrať nožnice.
Odkvitnuté časti odstrihni až po zem, no nové mladé listy nechaj – práve tie ochránia rastlinu počas zimy a pomôžu jej na jar rýchlejšie regenerovať. Ak pestuješ farebné kultivary, jesenný rez navyše podporí ich vitalitu a ďalší rok sa ti odmenia ešte bohatším kvitnutím.
Monarda – radikálny rez pre zdravie rastliny
Monarda je nádherná, ale pomerne náchylná na plesne. Na jeseň jej výhony odumierajú a vytvárajú hustú vrstvu, ktorá býva ideálnym miestom pre vznik múčnatky. Preto sa oplatí konať ešte pred príchodom zimy – v októbri rastlinu zostrihni úplne pri zemi a vyčisti celé okolie od zvyškov.
Nemusíš sa báť, že ju poškodíš – všetka jej sila sa skrýva v koreňoch, ktoré na jar opäť vyženú nové výhonky. Čisté stanovište bez odumretých častí znamená zdravší štart do ďalšej sezóny.
Hosty – jesenné čistenie proti slimákom
Hosty sú obľúbené pre svoje nádherné listy, ktoré však na jeseň po prvých mrazoch prirodzene odumierajú. Keď listy zmäknú a zhnednú, je ten správny čas vziať nožnice.
Listy aj odumreté stonky odstrihni až po zem a všetko staré lístie zlikviduj – nepatrí na kompost, pretože často ukrýva vajíčka slimákov. Dôkladné vyčistenie priestoru okolo rastliny je preto kľúčové. Ak im chceš dopriať extra výživu, môžeš im po reze pridať trochu kompostu alebo lístia – poslúži ako výborný prírodný mulč.
Na čo nezabudnúť pred zimou
Okrem spomenutých rastlín sa v októbri oplatí skontrolovať aj ďalšie trvalky – napríklad pivónie. Kríky ako levanduľa či šalvia stačí iba ľahko tvarovo zostrihať, silnejší rez im dopraj až na jar, keď sa začne nový rast.
Pri akomkoľvek reze používaj vždy ostré a čisté záhradnícke nožnice. Po každej rastline ich utrite alebo vydezinfikujte, aby ste zabránili prenosu plesní a chorôb.
Malý tip na záver: Ak si nie si istý, či konkrétny druh potrebuje jesenný rez, riaď sa jednoduchým pravidlom – rastliny, ktoré počas zimy vytvárajú hustú vlhkú hmotu (napríklad flox, monarda či hosty), je lepšie zrezať. Tie, ktoré majú pevné stonky alebo chránia svoje púčiky vlastnými listami (napríklad levanduľa či rozchodník), nechaj na jarný rez.
Takto pripravená záhrada nielen krásne vyzerá, ale do ďalšieho roka vstúpi zdravá, silná a bez zbytočných problémov.