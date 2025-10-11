Prírodný zázrak na dosah. Ohromujúce alpské vodopády, o ktorých Slováci takmer nevedia

Len kúsok za našimi hranicami sa nachádza miesto, ktoré patrí medzi najúchvatnejšie prírodné scenérie Európy. Krimmelské vodopády (Krimmler Wasserfälle) v Rakúsku sú nielen jedným z najvyšších vodopádov na kontinente, ale aj jedinečným prírodným javom, ktorý má preukázateľne priaznivé účinky na zdravie.
Gigant medzi európskymi vodopádmi
Vodopády ležia v Národnom parku Vysoké Taury neďaleko obce Krimml v Salzbursku. Ich tri kaskády dosahujú celkovú výšku približne 380 až 385 metrov, čo z nich robí najvyššie vodopády v Rakúsku a jedny z najväčších v celej Európe.
Rieka Krimmler Ache, ktorá vodopády napája, pramení v ľadovcoch Vysokých Taur. Vďaka tomu sa ich sila mení podľa ročných období – najväčší prietok býva počas letných mesiacov, keď sa ľadovec topí. Zaujímavosťou je, že voda urazí približne 18 kilometrov z ľadovca k vodopádu asi za desať hodín, preto býva večer prúd najsilnejší.
V roku 1987 tu príroda ukázala svoju neskrotnú moc – prietok vody dosiahol až takmer 167 kubíkov za sekundu, čo je množstvo, ktoré by dokázalo naplniť veľký bazén v priebehu niekoľkých sekúnd.
Trasa, ktorá stojí za každý krok
Cesta pozdĺž vodopádov má približne štyri kilometre a prekonáva výškový rozdiel 380 metrov. Počas výstupu, ktorý trvá asi hodinu až hodinu a pol, môžete zastaviť na jedenástich vyhliadkových miestach s krásnymi výhľadmi. Každé z nich ponúka iný pohľad na burácajúcu masu vody a alpské údolie pod vami.
Trasa začína pri spodnej kaskáde, kam sa dostanete z parkoviska už za pätnásť minút. Tu cítite vo vzduchu drobné kvapky vody a počujete hukot, ktorý sa mieša s vtáčím spevom. Ak máte viac času a síl, oplatí sa vystúpiť až k hornej časti vodopádu, kde sa voda stráca v tichom horskom jazierku obklopenom lúkami.
História, ktorá siaha až do stredoveku
Cesta vedúca popri vodopádoch má bohatú minulosť. Už v stredoveku po nej chodili obchodníci, ktorí prevážali alpskú soľ. Títo dávni kupci boli vlastne prví, ktorí mohli obdivovať prírodnú krásu Krimmlu.
V 19. storočí začali miesto objavovať cestovatelia a po roku 1901, keď Rakúsky alpský spolok vybudoval vyhliadkovú trasu, sa Krimml stal obľúbeným cieľom turistov z celého Salzburska. Skutočný rozmach prišiel po vybudovaní Pinzgauskej železnice, ktorá sprístupnila túto oblasť širšej verejnosti. Dnes je Krimml plnohodnotným turistickým centrom so sieťou hotelov, penziónov a návštevníckym centrom WasserWelten Krimml, ktoré približuje fascinujúcu silu vody a jej úlohu v prírode.
Vzduch, ktorý lieči
Okolie vodopádov nie je len vizuálne pôsobivé – vzduch v ich okolí má preukázateľne liečivé účinky. Jemné mikročastice vodnej hmly, ktoré vznikajú pri dopade vody na skaly, prenikajú hlboko do pľúc a pomáhajú čistiť dýchacie cesty.
Tento jav, známy aj ako „efekt Krimml“, skúmali odborníci z iniciatívy Hohe Tauern Health. Podľa ich výskumov pobyt pri vodopádoch zlepšuje dýchanie u ľudí trpiacich astmou, alergiami či chronickými problémami s pľúcami. Stačí niekoľko hodín denne strávených v tejto mikroklíme a účinky môžu byť porovnateľné s jemnou inhaláciou v prírodných kúpeľoch.
Ako sa tam dostať
Doprava k vodopádom je jednoduchá. Z okolia Lipna alebo slovenských hraníc sa tam autom dostanete asi za hodinu a pol. Ak zvolíte cestu cez Gerlospass, rátajte s mýtnym poplatkom. Platiť treba aj na oficiálnom parkovisku.
Trasa je otvorená od apríla do októbra; v zime býva uzavretá pre riziko lavín. Spodná časť chodníka je vhodná aj pre rodiny s deťmi a športové kočíky, zatiaľ čo zdatnejší turisti môžu pokračovať až hore. A ak sa rozhodnete pre dlhšiu túru, odmenou vám bude teplý čaj a čerstvá rakúska jablková štrúdľa v horskej chate s výhľadom, na ktorý sa nezabúda.
Výlet, ktorý osvieži telo aj dušu
Krimmelské vodopády nie sú len ďalším turistickým cieľom. Sú to živé pľúca Álp, miesto, kde človek pocíti silu prírody na vlastnej koži. Každý krok po vyhliadkovej trase, každý závan vlhkej hmly pripomína, aké malé sú naše starosti v porovnaní s týmto majestátnym dielom prírody.
Ak hľadáte miesto, kde si oddýchnete, načerpáte energiu a zároveň zažijete niečo výnimočné, Krimml je tým pravým. Tento prírodný zázrak vám zoberie dych – doslova aj obrazne.