Prírodný nápoj na prečistenie tepien z bežných surovín: Zmenu pocítite už o pár dní!

Ak chcete mať zdravé srdce a dožiť sa vysokého veku, nemali by ste zanedbávať svoj kardiovaskulárny systém.
Prinášame vám jednoduchý a prírodný spôsob, ako podporiť čistenie ciev a tepien a predísť tak srdcovo-cievnym ochoreniam, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí vo svete.
Podľa štatistík patrí zužovanie a zanášanie ciev k najrozšírenejším civilizačným problémom. Dobrou správou však je, že správnou starostlivosťou sa im dá do veľkej miery predísť.
Nasledujúci domáci recept vám ukáže, ako si pripraviť účinný nápoj na prečistenie tepien, ktorý poslúži aj ako prirodzená prevencia.
Dve základné suroviny: cesnak a citrón
Tento prírodný elixír nepotrebuje zložité ingrediencie – stačia len dva úplne bežné produkty, ktoré nájdete v každej kuchyni: cesnak a citrón.
Ich účinky potvrdzujú aj vedecké výskumy, ktoré dokazujú, že táto kombinácia pozitívne vplýva na zdravie ciev a celého obehového systému.
Čo budete potrebovať:
- 5 citrónov
- 1 hlavičku cesnaku
- 1 liter vody
- trochu jedlej sódy
Postup prípravy:
- Umytie citrónov:
Päť citrónov dôkladne umyte v teplej vode s jedlou sódou. Najlepšie je dať ich do misky, zaliať vodou a nechať približne 10 minút odstáť.
- Príprava cesnaku:
Kým sa citróny máčajú, ošúpte hlavičku cesnaku.
- Mixovanie:
Citróny po desiatich minútach opláchnite čistou vodou, nakrájajte na menšie kúsky a vložte do mixéra. Pridajte strúčiky cesnaku a rozmixujte na husté pyré.
- Varenie:
Pyré nalejte do hrnca, pridajte liter vody a priveďte do varu. Keď začne nápoj jemne bublať, odstavte ho z plameňa.
- Cedenie a skladovanie:
Nápoj preceďte cez sitko, nalejte do sklenenej fľaše, uzavrite a odložte do chladničky.
Ako nápoj užívať:
Pite jednu pohárik denne po obede počas troch týždňov. Potom si dajte krátku prestávku a kúru môžete neskôr zopakovať.
Účinky na zdravie
Tento jednoduchý prírodný elixír podporuje zníženie hladiny cholesterolu, pomáha stabilizovať krvný tlak a posilňuje steny ciev.
Okrem toho zlepšuje prekrvenie, znižuje množstvo tukov v krvi a môže pôsobiť ako prevencia pred angínou pectoris či infarktom.
Pravidelné užívanie tiež prispieva k zlepšeniu zraku a spomaľuje proces starnutia organizmu.
Už po niekoľkých dňoch môžete pocítiť viac energie a ľahkosť v tele – ako keby ste svojmu srdcu dopriali malý reštart.
Ak však trpíte vážnym ochorením alebo užívate lieky, poradte sa pred užívaním s lekárom, aby ste sa uistili, že je tento prípravok pre vás vhodný.