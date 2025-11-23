Prepustené maslo: Ako si doma jednoducho vyrobiť tento výživový skvost bez námahy!

Ghí, teda prepustené maslo, patrí medzi mimoriadne chutné a zdravé suroviny, ktoré v kuchyni nájdu široké využitie.
Výroba v pomalom hrnci je nesmierne jednoduchá a prakticky bez práce, takže sa nemusíte ničoho obávať – pokojne si pripravte vlastné domáce prepustené maslo.
V posledných rokoch popularita ghí rýchlo rastie. Obsahuje vitamíny A, D, E a K, množstvo antioxidantov a neobsahuje žiadne mliečne bielkoviny.
Je preto vhodné pre ľudí so zápalmi tráviaceho traktu či intoleranciou na lepok.
Dodáva telu cenné živiny, podporuje činnosť mozgu, pôsobí ako tonikum pre nervovú sústavu, prispieva k udržiavaniu stabilnej hladiny inzulínu, pomáha pri detoxikácii a podporuje spaľovanie tukov.
Ako pripraviť prepustené maslo v pomalom hrnci
Pozrite si aj video, ktoré vám ukáže celý postup:
Maslo nakrájajte na menšie kúsky, vložte do pomalého hrnca a nastavte II. stupeň na približne 4 hodiny. Hrniec nechajte bez pokrievky.
Sledujte, či sa na povrchu nezačne tvoriť biela pena – keď sa objaví, jednoducho ju pozbierajte. Tento krok zopakujte vždy, keď sa pena vytvorí znovu.
Obsah hrnca nemusíte miešať, hoci občasné premiešanie nič nepokazí. Ak však chcete proces úplne bez starostí, hrniec priklopte a všetku penu odstráňte až na konci.
Ghí je hotové v momente, keď bublanie prestane a maslo získa priezračnú zlatú farbu.
Hotové maslo prelejte do čistých sklenených pohárov cez sitko vystlané plátenkom alebo gázou. Nechajte vychladnúť v otvorených nádobách.
Skladovanie: takmer kamkoľvek
Kvalitu vášho ghí ovplyvňuje najmä podiel tuku v použitom masle. Naplnené poháre skladujte na tmavom mieste pri teplote od 0 do 20 °C.
Prepustené maslo vydrží podstatne dlhšie ako klasické – pokojne aj pol roka až rok.
Penu, ktorú ste počas varenia pozbierali, môžete zužitkovať napríklad pri príprave polievok.
Univerzálny pomocník do kuchyne
Ghí je ideálne na smaženie, pretože sa začne prepáľovať až pri teplote okolo 250 °C. Pri ohrievaní zároveň nevznikajú toxické látky, ktoré telo zbytočne zaťažujú.
Výborne sa hodí na pečenie, varenie, na dusenie zeleniny alebo do nátierok. Môžete si ho pokojne natrieť aj na chlieb – jeho vôňa a chuť sú skutočne lákavé.
Prečo siahnuť po pomalom hrnci?
Pomalý hrniec je praktickou pomôckou, keď chcete ušetriť čas. Varí pri stabilnej teplote a nevyžaduje žiadny zásah počas prípravy.
Jedlá tak zostávajú výživné a plné prospešných látok, pretože sa pripravujú dlhšie, ale veľmi šetrne.