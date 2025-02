Predpoveď počasia na jar 2025. Rozhodne nepôjde o zaužívanú klasiku

Podľa najnovších meteorologických modelov sa počas blížiacej sa jari 2025 dočkáme počasia, ktoré bude v mnohých ohľadoch pripomínať viac letné než tradičné jarné obdobie. Nadpriemerné teploty, ktoré avizujú odborníci, ovplyvnia nielen prírodu a vegetačné cykly, ale aj náš každodenný život. Zdá sa, že sa budeme musieť pripraviť na istú dávku predvídateľnosti, ktorá môže zasiahnuť aj plánovanie dovoleniek či bežné fungovanie v záhrade.

Zima už nie je, čo bývala

Mnohí z nás, ktorí si pamätajú na zasnežené zimy a bláznivé aprílové prehánky zo svojho detstva, dnes len neveriacky krútia hlavou nad aktuálnym vývojom počasia. Sánky sa v nížinách stávajú takmer zbytočnou investíciou, ak sa človek nechystá do horských oblastí. Klasická predstava jari plnej premenlivého počasia, topenia sa snehu a postupného oteplenia, akoby sa vytrácala. Jaro býva krátke, leto extrémne teplé a jeseň pomerne dlho odoláva nástupu chladných mesiacov. A zima? Tá sa často tvári skôr ako trochu chladnejšia jeseň, než ako zima so snehovou pokrývkou.

Niektorí meteorológovia poukazujú na to, že podobný vývoj nie je ojedinelým javom, no posledné desaťročia sa tieto zmeny zrýchľujú. Vysoké teploty v zimných mesiacoch a následný rýchly prechod do teplých jarných a letných hodnôt sú takmer istým signálom meniacej sa klímy. To všetko vedie k tomu, že na “klasické” jarné počasie už jednoducho nemôžeme stopercentne vsadiť.

Prvé odhady potvrdzujú nadpriemerné teploty

Aktuálne výhľady na jar 2025 to len potvrdzujú. Podľa meteorológov sa môžeme tešiť (alebo aj obávať) na teplotne nadpriemerné mesiace, a to dokonca aj v porovnaní s teplými jarami v posledných rokoch. Už na začiatku februára 2025 sme videli, že chladné epizódy sa objavili len krátko, približne v druhom februárovom týždni, zatiaľ čo po zvyšok mesiaca panovalo počasie s teplotami okolo 6 °C, niekedy dokonca vyššími.

Aj portál GavsWeatherVids na YouTube publikoval video s prvými náznakmi, že jarné mesiace prinesú viac tepla, než sme zvyknutí. Na veľkej časti územia sa tak sneh ukázal len ojedinele, alebo vôbec. Napriek tomu by sme si v druhej polovici zimy nemali úplne prestávať dávať pozor na potenciálne ochladenia – môžu sa síce objaviť, ale spravidla trvajú len pár dní.

Marec ako na hojdačke

V marci sa očakáva pokračovanie trendu oteplenia, ale treba rátať aj s výraznými dennými a nočnými teplotnými rozdielmi. Meteorológovia hovoria o denných teplotách pohybujúcich sa v rozmedzí 10 až 15 °C, avšak v niektorých lokalitách, najmä v takzvaných mrazových kotlinách, môžu nočné teploty klesnúť až na -10 °C.

Práve tieto výkyvy zdôrazňujú, že aj keď budú denné teploty skôr jarné, cez noc sa môže objaviť slabý mráz. Pre vodičov to znamená opatrnosť na cestách (najmä v skorých ranných hodinách), a pre záhradkárov môže ísť o signál, že predčasné sadenie chúlostivých rastlín sa môže nevyplatiť. Napriek tomu už začiatkom marca uvidíme prvé známky prebúdzajúcej sa prírody – dreviny sa začnú pomaly pučať a skoré jarné kvety potešia oko.

Apríl teplý, no s prehánkami

Apríl si zachová svoju “bláznivú” povesť, avšak okrem klasických prehánok by mal byť aj výrazne teplejší. Meteorológovia očakávajú častejšie dažďové prehánky či dlhšie upršané dni, ktoré však budú prerušovať obdobia so slnečným a vyslovene teplým počasím.

Začiatok apríla môže priniesť teploty okolo 20 °C a slnečné dni tak môžu byť lákadlom na prvé výlety do prírody.

Koniec apríla už môže atakovať príjemných 25 °C, hoci noci stále zostanú chladnejšie (často len okolo 5 °C).

Pre mnohých to bude signál na odloženie teplých búnd a topánok, no netreba zabúdať na občasné prudšie zmeny počasia. Apríl, podobne ako marec, môže prekvapiť rýchlym ochladením aj intenzívnejším dažďom, ktorý však našťastie väčšinou netrvá dlho.

Májové teplo pripomínajúce letné prázdniny

Máj by podľa predpovedí mal pokračovať v teplotne príjemnom a nadpriemernom trende. Úvod mesiaca má byť veľmi teplý, s dennými teplotami pokojne presahujúcimi 20 °C. V druhom májovom týždni sa síce očakáva prechodné ochladenie, kedy nočné teploty môžu klesnúť ku 4 °C, no tento výkyv má trvať len krátko.

Ľadoví muži (okolo 10. – 15. mája) môžu ešte priniesť ochladenie a mráz v nočných hodinách, čo je dôležitá informácia pre vinohradníkov či pestovateľov teplomilných rastlín.

Následne by sa mala teplota ustáliť na vyšších hodnotách a niektoré zdroje dokonca spomínajú, že teplomer môže na konci mája na niektorých miestach vystúpiť až na 27 °C.

Je tak možné, že si urobíme akúsi generálku na letné prázdninové dni a vyskúšame si, aké to bude tráviť letné večery vonku už v prvej polovici roka.

Dôsledky pre prírodu a ľudí

Takto teplá jar so sebou prináša viaceré následky, na ktoré by sme sa mali pripraviť:

Zrýchlené vegetačné cykly rastlín: Mnohé druhy rastlín, ovocných stromov a kvetov môžu kvitnúť skôr, čo v praxi znamená aj skoršie obdobie alergií. Alergici by mali mať po ruke lieky či iné podporné opatrenia skôr, ako bolo zvykom. Riziko jarných mrazov: Napriek otepleniu treba dávať pozor na náhle nočné mrazy, ktoré môžu poškodiť mladé výhonky rastlín. Záhradkári by preto mali citlivé druhy rastlín chrániť, prípadne si naplánovať ich výsadbu s ohľadom na očakávané nočné teploty. Možná úspora energií: Skoršie oteplenie môže znamenať kratšiu vykurovaciu sezónu a potenciálnu úsporu na energiách. Vplyv na voľnočasové aktivity: S teplejším počasím prichádza možnosť venovať sa turizmu, cyklistike či práci v záhrade omnoho skôr, než by sme predpokladali. Záhradkári však musia sledovať predpovede, aby sa vyhli poškodeniu rastlín nečakaným chladným frontom.

Záhradkári a alergici, pozor!

Keďže teploty na jar 2025 budú nadpriemerné, naša príroda sa prebudí do aktívnej fázy skôr, než je bežné. Pre alergikov to znamená, že peľové alergény začnú kolovať vzduchom o niekoľko týždňov skôr, čo si vyžaduje upraviť osobný režim. Kto sa spolieha na sezónne lieky, mal by ich mať pripravené už koncom zimy či v úvode marca.

Záhradkári, ktorí pestujú priesady a teplomilné plodiny, ako napríklad papriky, paradajky či uhorky, by mali zohľadniť prudké teplotné rozdiely. Hoci dni môžu byť naozaj teplé, večerné a nočné ochladenie môže mladé rastliny poškodiť. Vhodná je preto ochrana napríklad vo forme fóliovníka alebo pareniska, prípadne sledovanie predpovedí, aby sa dôležité sadenie neurýchlilo príliš.

Zmena je jediná istota

Je očividné, že počasie sa mení, a s ním aj naše zaužívané predstavy o štyroch ročných obdobiach. Jar 2025 by mala byť teplá, a to so sebou prináša množstvo výhod, ale aj rizík. Vďaka vyšším denným teplotám ušetríme za vykurovanie, budeme si môcť užívať vonkajšie aktivity skôr a častejšie. Na druhej strane však musíme myslieť na zvýšenú záťaž pre organizmus, väčší výskyt peľových alergénov a občasné prudké ochladenia, ktoré môžu prekvapiť nielen nás, ale aj prírodu.

Či už sú teplotné extrémy dôsledkom ľudskej činnosti alebo prirodzených klimatických výkyvov (prípadne kombináciou oboch), je isté, že s nimi musíme počítať pri plánovaní každodenných aktivít. Slovenskí meteorológovia preto odporúčajú pravidelne sledovať predpovede počasia a neorientovať sa len podľa kalendára, ktorý už dávno nie je pre klímu takým spoľahlivým zdrojom, ako býval kedysi.

Zhrnutie:

Február 2025: Chladné obdobia len krátko, väčšinou teplejšie, teploty okolo 6 °C.

Chladné obdobia len krátko, väčšinou teplejšie, teploty okolo 6 °C. Marec 2025: Denné teploty 10 – 15 °C, nočné môžu klesať až k -10 °C v mrazových kotlinách.

Denné teploty 10 – 15 °C, nočné môžu klesať až k -10 °C v mrazových kotlinách. Apríl 2025: Premenlivé počasie s prehánkami, no denná teplota môže dosahovať aj 20 – 25 °C.

Premenlivé počasie s prehánkami, no denná teplota môže dosahovať aj 20 – 25 °C. Máj 2025: Krátkodobé ochladenia, no inak teploty pripomínajúce letné počasie (až do 27 °C), pozor na ľadových mužov v druhej dekáde mesiaca.

Napriek všetkým teplotným výkyvom a zmenám, ktoré so sebou jar 2025 nepochybne prinesie, môžeme toto obdobie vnímať ako príležitosť pripraviť sa na ďalšie výzvy, ktoré nám globálne oteplenie môže prichystať. Flexibilita a ochota prispôsobiť sa počasiu i prírode budú kľúčové, aby sme si vedeli užiť všetko pozitívne, čo nám skoršie teplé mesiace ponúkajú.