Prečo si naše staré mamy v zime umývali ruky cukrom? Je to malý zázrak!

Nosíte rukavice, pravidelne si krémujete ruky, no aj tak sú v zime suché, napnuté a niekedy až drsné? Nie ste v tom sami. Práve počas chladných mesiacov dostáva pokožka rúk poriadne zabrať.
Naše staré mamy však poznali jednoduché a účinné triky, vďaka ktorým si vedeli udržať ruky jemné aj bez modernej kozmetiky.
Zima dáva pokožke poriadne zabrať
Tak ako je pokožka namáhaná v lete slnkom, v zime trpí chladom, vetrom a suchým vzduchom. Najcitlivejšie bývajú pery, nos, líca, no veľmi často aj ruky.
Práve tie sú vystavené neustálemu kontaktu s chladom, vodou a čistiacimi prostriedkami.
Typickými problémami sú suchosť, šupinatenie, drobné praskliny či dokonca zápaly. Ešte predtým však pokožka svrbí, páli a pôsobí nepríjemne napnuto.
To nás prirodzene núti hľadať niečo, čím by sme ju hydratovali a upokojili.
V zime preto siahame po hutnejších krémoch, vazelíne alebo výživnej kozmetike. Kedysi sa však ženy spoliehali na úplne iné, no prekvapivo účinné metódy.
Prečo práve cukor a citrón?
Jedným z osvedčených postupov bolo používanie cukru v kombinácii s tekutinou, ktorá zabezpečila, že sa kryštáliky pri masáži udržali na pokožke a zároveň mali priaznivý vplyv na jej stav.
Ženy, ktoré trápili pigmentové či tzv. starecké škvrny, siahali po spojení kryštálového cukru a citrónovej šťavy.
Cukor v tomto prípade slúži ako jemný peeling – pri masáži odstraňuje odumreté kožné bunky a nečistoty. Citrón má okrem zvlhčujúcich vlastností aj zosvetľujúci účinok.
Hoci pokožka dokáže vstrebať len obmedzené množstvo vitamínu C, prírodné kyseliny obsiahnuté v citrónoch majú schopnosť pokožku rozjasniť a jemne zosvetliť.
Práve preto sa citrónová šťava využíva ako prírodný prostriedok na zjednotenie tónu pleti.
Takáto starostlivosť je vhodnejšia v zimnom období, keďže pokožka po použití citróna reaguje citlivejšie na slnečné žiarenie.
Po masáži cukrom s citrónovou šťavou sú ruky citeľne hladšie, jemnejšie a ideálne pripravené na nanesenie výživného krému.
Prírodné mazivá, ktoré rukám prospievajú
Po peelingu je dôležité pokožku dôkladne ošetriť. V zime sa na ruky hodia najmä prírodné oleje a maslá.
Medzi najobľúbenejšie patrí mandľový olej, výrobky z aloe vera a tiež bambucké maslo. To je ľahké, jemné, vhodné na celé telo a vďaka svojej univerzálnosti ho môže používať celá rodina.
Prospešná je aj kozmetika či výživové doplnky obsahujúce vitamín E, ktorý podporuje regeneráciu pokožky.
Masáž rúk cukrom a olivovým olejom
Ďalšou overenou možnosťou je kombinácia kryštálového cukru a olivového oleja. Hoci cukor funguje ako exfoliant, pokožku nikdy netreba drhnúť príliš silno.
Masáž by mala byť dôkladná, ale zároveň jemná. Aj bez silného tlaku dosiahnete hladké a hebké ruky.
Olivový olej netreba dlho predstavovať. Aj keď ho bežne používame v kuchyni, jeho prínosy v starostlivosti o pokožku sú dobre známe.
Nezanecháva nepríjemný mastný film, dobre sa vstrebáva a pokožku zanecháva vláčnu a pružnú.
Keďže v spojení s cukrom ide o peeling, po masáži je potrebné ruky opláchnuť. Ideálne je použiť jemné glycerínové mydlo, ktoré pokožku zbytočne nevysušuje a nezaťažuje.
Jednoduché suroviny, ktoré máme doma, a pár minút starostlivosti dokážu urobiť s pokožkou rúk malé zázraky. Niet divu, že sa k týmto babičkiným trikom dodnes mnohí radi vracajú.