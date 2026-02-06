Prečo si naše staré mamy na noc naťahovali silonky na vodovodnú batériu vo vani!

Ak máte doma staré, poškodené alebo roztrhané silonky, nemusíte ich hneď vyhadzovať. Aj keď už neslúžia na nosenie k sukniam či šatám, stále môžu nájsť praktické využitie – najmä v kúpeľni.
Naše staré mamy to dobre vedeli a dokázali ich využiť šikovným a ekologickým spôsobom.
Bylinkový kúpeľ bez neporiadku
Bylinky majú priaznivý vplyv na naše zdravie. Môžeme ich piť, jesť, inhalovať, ale aj používať pri kúpaní.
Domáci bylinkový kúpeľ je veľmi príjemný, no mnohých odradí predstava neporiadku vo vani a upchatého odpadu.
Jednoduchým riešením je nasypať bylinky do silonkovej pančuchy a pripevniť ju na kohútik. Pri napúšťaní vody sa z nich postupne uvoľní vôňa aj účinné látky.
Kúpeľ tak splní svoj účel bez toho, aby po celej vani plávali kúsky byliniek.
Citrusová vôňa v silonke
Okrem byliniek môžete využiť aj sušené šupky z pomarančov, citrónov či mandarínok. Zmiešajte ich s kúskami ovocia a pridajte tri rozdrvené klinčeky.
Zmes nasypte do pančuchy, zaveste na batériu a pustite vodu.
Citrusová vôňa pôsobí upokojujúco a pomáha uvoľniť napätie. Počas kúpeľa môžete naplnenú silonku použiť aj ako jemnú žinku na telo.
Pamätajte však, že citrusy v zime ochladzujú organizmus, preto ich neodporúčame konzumovať tesne pred odchodom von.
Ako znížiť vlhkosť v kúpeľni
Pri horúcom kúpeli sa v kúpeľni výrazne zvyšuje vlhkosť. Tú je potrebné po kúpaní odstrániť vetraním alebo inými spôsobmi, aby sa predišlo plesniam.
Ak máte doma mačku, môžete využiť jej stelivo. Nasypte trochu čistého steliva do silonky, zaviažte ju a zaveste v kúpeľni.
Stelivo dokáže veľmi účinne pohlcovať prebytočnú vlhkosť zo vzduchu.
Tichšie napúšťanie vody v noci
Máte doma malé deti a nechcete ich v noci zobudiť hlukom tečúcej vody? Aj na to existuje jednoduchý trik. Stačí natiahnuť silonku cez vodovodnú batériu.
Voda po nej steká oveľa tichšie, takže nenaruší spánok ostatných členov domácnosti.
Vy si pritom môžete dopriať príjemný večerný kúpeľ bez obáv, že niekoho zobudíte. Po náročnom dni to určite oceníte.
Ďalšie tipy do kúpeľne
Ak vás zaujímajú ďalšie praktické triky do kúpeľne, môžete si pozrieť aj nasledujúce video:
Nezabudnite si ho pozrieť – nájdete v ňom viac užitočných nápadov, ktoré vám môžu uľahčiť každodenný život.