Prečo naši predkovia varili sirup z bobkového listu a citróna – a prečo by ste to mali skúsiť aj vy!

čaj z bobkového listu
čaj z bobkového listu Foto: www.shutterstock.com

Vedeli ste, že z obyčajného bobkového listu si môžete pripraviť domáci liečivý sirup?

Tento recept, známy už po generácie, využíva prirodzenú silu vavrínu vznešeného – rastliny, ktorú väčšina z nás pozná len ako korenie do polievok či omáčok.

Bobkový list je však omnoho viac než len aromatická prísada.

Bobkový list – symbol víťazstva aj liečivá bylinka

Bobkový list (vavrín vznešený) má bohatú históriu, ktorá siaha až do staroveku. Vavrínové vetvičky zdobili hlavy víťazov, básnikov i samotného Caesara.

Stali sa symbolom úspechu, božskosti a spojenia s bohom Apollónom. Niet divu, že sa v našich jazykoch zachovalo príslovie „neusnúť na vavrínoch“.

Okrem svojho poetického významu má však bobkový list aj praktické využitie – jeho vôňa pôsobí ako prirodzený odpudzovač hmyzu či drobných hlodavcov a odpradávna sa používal aj pri očistných rituáloch.

Čo všetko sa skrýva v bobkovom liste

Podľa vedeckých poznatkov má bobkový list mierne sedatívne a protizápalové účinky a priaznivo pôsobí na tráviaci systém.

Najčastejšie sa užíva vo forme čaju, ktorý pomáha aj pri cukrovke, pretože znižuje hladinu cukru v krvi. Tradične sa používal aj pri nachladnutí, kašli či bolestiach hrdla.

Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že extrakty z bobkového listu by mohli mať protirakovinové účinky.

Napríklad výskum z roku 2013 („Frakcie bobkového listu (Laurus nobilis) s molekulárnou veľkosťou vykazujú diferencovanú reguláciu rastu buniek kolorektálneho karcinómu in vitro“) či štúdia z roku 2017 o inhibičných účinkoch kulinárskych bylín na rast rakovinových buniek ukazujú sľubné výsledky.

Záujem vedcov sa zameriava aj na vplyv bobkového listu na pamäť – pozitívne výsledky priniesla štúdia na hlodavcoch zverejnená v roku 2021 v odbornom časopise Antioxidants.

Ako si pripraviť domáci sirup z bobkového listu

V minulosti sa tento jednoduchý recept používal najmä pri kašli a prechladnutí. Na jeho prípravu budete potrebovať:

  • 10 väčších bobkových listov
  • 15 lyžíc cukru
  • 1 citrón
  • 1 pohár vody

Postup:

  1. Opláchnite bobkové listy pod tečúcou vodou.
  2. V malom hrnci zohrejte cukor s trochou vody, kým sa začne karamelizovať.
  3. Keď vznikne hladká zlatistá hmota, prilejte pohár vody, premiešajte a pridajte bobkové listy.
  4. Povaríte približne 3 minúty, potom hrniec odstavte a tekutinu preceďte do sklenenej nádoby.
  5. Ak máte nechemicky ošetrený citrón, nechajte ho na chvíľu v roztoku vody so štipkou sódy, osušte ho a polovicu nakrájajte na kolieska bez jadierok.
  6. Zo zvyšnej polovice vyžmýkajte šťavu a pridajte ju do sirupu. Nakoniec vložte niekoľko koliesok citróna a sklenenú nádobu uzavrite.

Takto pripravený sirup užívajte dva týždne, trikrát denne po jednej lyžičke.

Krátke video s postupom nájdete tu:

