Prečo mačky počas maznania hryzú? Skrýva sa za tým tento jasný signál

Prečo sa mačka počas maznania z ničoho nič zahryzne do ruky? Mnohým majiteľom to môže pripadať ako nevyspytateľné správanie, ale v skutočnosti má takýto moment jasné vysvetlenie. Mačky totiž komunikujú úplne inak ako ľudia. Aj keď sa to môže zdať ako prejav agresie, vo väčšine prípadov ide o normálne mačacie správanie, ktoré súvisí s inštinktmi a citlivosťou na určité dotyky. Ak porozumieme dôvodom, prečo to robia, dokážeme lepšie predchádzať podobným situáciám a zároveň si s naším domácim miláčikom vybudovať dôvernejší vzťah. Nasledujúce vysvetlenia rozoberajú, čo všetko sa skrýva za týmto zvláštnym prejavom.

Korene v inštinktoch z ranného detstva

Už ako mačiatka sa malé chlpaté guličky učia spoznávať okolie formou hry. Hryzenie i jemné škrabanie patria k najbežnejším spôsobom, ako mačky rozvíjajú svoje lovecké schopnosti, skúmajú cudzie predmety a zároveň komunikujú so svojimi súrodencami. Keď vyrastú a prídu do ľudskej rodiny, tento vrodený inštinkt sa nezrazu nevytratí. Ak vám dospelá mačka pri hre jemne zahryzne do ruky, nemusí ísť o skutočný útok, ale o určitú formu cvičenia lovu a pohotovosti, ktorú si nesú v génoch po celý život.

Aj hryzenie môže znamenať náklonnosť

Možno vás to prekvapí, ale ak je hryznutie veľmi jemné a nie je sprevádzané ani syčaním, ani hrbením chrbta, môže sa jednať o istý „preklad“ mačacej lásky. Niektoré mačky vyjadrujú týmto spôsobom blízkosť alebo hravú dôveru. Pripomína to neškodné „priatelské podpichnutie“ – podobne ako ľudia medzi sebou vtipkujú. Samozrejme, nie každému je táto forma dôkazov náklonnosti príjemná, preto je dobré sledovať mieru intenzity hryzenia. Ak to pre mačku nie je agresívny výstup, pravdepodobne sa vám len snaží naznačiť, že ste jej blízka bytosť, s ktorou si môže dovoliť trochu „ponaháňať prsty“.

Náznak, že mačka už má dosť maznania

Mačky sú od prírody samostatné tvory, ktoré majú voči hladeniu a maznaniu svoje limity. Zatiaľ čo niektoré vyhľadávajú dlhé a časté hladkanie, iným stačí pár minút a potom sa cítia presýtené dotykmi. Keď vás počas maznania zrazu „cvakne“ zubami, mačka vám tým môže dávať jasne najavo, že už chce mať pokoj. Najviac to platí, ak sa dotýkate citlivejších miest, akými sú brucho, spodná časť chrbta alebo oblasť okolo chvosta. Ak zistíte, že mačka reaguje na isté partie citlivejšie, jednoducho sa im pri hladkaní vyhnite.

Sledovanie reči tela – nevyhnutný kľúč k pochopeniu

Okrem hryzenia existujú aj iné signály, ktorými mačka varuje, že prestáva byť v pohode. Môže ísť o rýchle švihanie chvostom, podráždene zdvihnuté uši, varovné mňauknutie či dokonca zvuk podobný syčaniu. Ak si tieto nenápadné varovné znaky všimnete včas, viete mačke dopriať priestor skôr, ako dôjde k pohryznutiu. Mačky síce nerozprávajú ľudskou rečou, ale cez postoj tela a výrazy tváre presne ukazujú, čo v danom okamihu cítia. Umenie čítať túto reč vám môže ušetriť nejednu škrabancovú či zubnú „ozdobu“ na ruke.

Keď sa hryzenie stáva príliš tvrdým či agresívnym

V niektorých prípadoch sa môže stať, že mačka nehryzie len jemne a hravo, ale sprevádza to aj agresívne správanie – syčanie, prskanie, prudké trhanie či dokonca škrabnutie. Takéto správanie môže mať viac dôvodov:

Strach alebo stres : Mačka môže byť vystrašená neznámou situáciou, hlasitým zvukom alebo neobvyklou manipuláciou, napríklad pri návšteve veterinára.

: Mačka môže byť vystrašená neznámou situáciou, hlasitým zvukom alebo neobvyklou manipuláciou, napríklad pri návšteve veterinára. Bolestivá skúsenosť : Ak je mačka zranená alebo ju niečo bolí, môže reagovať útokom na každý dotyk, lebo si ho spája s nepríjemným pocitom.

: Ak je mačka zranená alebo ju niečo bolí, môže reagovať útokom na každý dotyk, lebo si ho spája s nepríjemným pocitom. Teritoriálne správanie: V domácnostiach s viacerými mačkami môže dôjsť k rivalite, ktorá sa prenáša aj na človeka, keď jedného uprednostňuje pred druhým.

Ak sa objaví agresivita, je dobré pátrať po príčine. V niektorých situáciách pomôže konzultácia s veterinárom, aby ste vylúčili zdravotný problém. U agresívnejších a stresových typov mačiek môže zabrať pokojné prostredie, dostatok úkrytov, či špeciálne spreje s feromónmi.

Rozumný tréning a vhodné alternatívy

Veľmi dôležité je naučiť mačku, že vaše ruky nie sú lovná zver. Ak často hryzie alebo škrabe pri hre, odborníci na mačacie správanie odporúčajú hračky v tvare prútika s pierkami či malými loptičkami, ktoré môžete hádzať a nechať mačku, aby sa vybláznila na nich namiesto vašich prstov. Zároveň je dôležité zachovať chladnú hlavu – náhly výkrik či prudké stiahnutie ruky môže v mačke vyvolať ešte väčšiu chuť sa brániť alebo pokračovať v loveckej aktivite. Najlepšie je ignorovať takéto hryzenie, ruky dať bokom, prípadne začať hru s vhodnejšou pomôckou.

Identifikujte citlivé zóny a zostaňte v bezpečnej zóne

Hoci niektoré mačky si nechajú s radosťou hladkať brucho, mnoho z nich to vníma ako invazívny zásah do ich súkromia. Podobne je to aj s chvostom alebo citlivou časťou chrbta. Ak neviete, kde má vaša mačka „hraničné miesta“, postupujte opatrne a sledujte jej reakcie. Už menší neblahý náznak je signálom, že by ste mali prestať. Výhodou je, že sa takto naučíte, čo sa vašej mačke páči a čomu sa radšej vyhnúť.

Sledujte odborníkov a vzdelávajte sa

Je úplne normálne, že človek nie vždy odhadne mačaciu náladu a už vôbec nie mačaciu reč tela – najmä ak ste s chovaním mačiek nemali veľa skúseností. Na internete nájdete množstvo videí a príručiek od skúsených chovateľov, veterinárov alebo „mačacích psychológov“, ktorí detailne vysvetľujú rôzne prejavy a dávajú konkrétne tipy na výchovu a komunikáciu s mačkou. Ak chcete lepšie porozumieť svojmu miláčikovi, môžete si napríklad pozrieť nasledujúce video:

Hoci je v angličtine, existujú aj možnosti zapnutia titulkov, takže pochopiť vysvetlenia nemusí byť vôbec zložité.

Zhrnutie na záver

To, že vás mačka počas maznania zrazu hryzne, nie je automaticky zlá správa ani jasný signál agresie. Vo väčšine prípadov ide o prirodzený mačací jazyk – či už sa prejavuje ako pozostatok loveckého inštinktu z detstva, alebo ako nenápadný prejav náklonnosti. Dôležité je naučiť sa čítať reč jej tela a zistiť, kedy už má maznania plné zuby alebo ktorým miestam by ste sa pri dotykoch mali radšej vyhýbať. Ak sa vám podarí odhaliť, čo mačka svojím konaním naznačuje, váš vzájomný vzťah sa určite prehĺbi a budete si spolu užívať pokojné chvíle bez nečakaných „kúsancov“.