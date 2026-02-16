Prázdnu tubu od zubnej pasty už nevyhadzujte. Môže vám ešte skvele poslúžiť!

Spotrebovali ste zubnú pastu a automaticky ju chcete hodiť do koša? Skúste sa ešte na chvíľu zastaviť. Aj prázdna tuba vám môže v domácnosti výrazne pomôcť.
Stačí ju rozstrihať a využiť zvyšky pasty, ktoré v nej zostali. Okrem toho, že si uľahčíte prácu, urobíte aj niečo pre životné prostredie.
Zubná pasta neslúži len na starostlivosť o zuby. Má aj mnoho praktických využití pri čistení rôznych povrchov.
Ak tubu pozdĺžne rozstrihnete na pásiky a rozložíte ju, všimnete si, že v nej zostalo ešte prekvapivo veľa pasty. Tieto kúsky potom môžete použiť tam, kde potrebujete niečo vyčistiť alebo oživiť.
Ako odstrániť pripáleniny zo žehličky
Objavili sa vám na spodnej strane žehličky pripálené zvyšky? Nemusíte hneď siahať po drahých čistiacich prostriedkoch.
Vezmite pásik z tuby so zvyšnou pastou a jemne ním potrite znečistené miesto. Potom povrch preleštite handričkou.
Výsledok vás pravdepodobne príjemne prekvapí – žehlička bude vyzerať ako nová.
Tento postup funguje nielen pri klasických žehličkách na oblečenie, ale aj pri kulmách či žehličkách na vlasy.
Jednoduchý trik proti zahmlievaniu okuliarov
Každý, kto nosí okuliare, pozná nepríjemný moment, keď sa po zmene teploty zahmlia a zhoršia výhľad. Aj tu pomôže zubná pasta.
Malým množstvom zo zvyškov v tube jemne potrite sklá a následne ich vyleštite do sucha.
Takto ošetrené okuliare sa budú zahmlievať oveľa menej a vy sa vyhnete neustálemu utieraniu.
Navráťte lesk starým teniskám
Zožltla alebo zošedla vám biela guma na teniskách? Pomocou pásika z tuby naneste trochu pasty na znečistené miesta a mierne pritlačte.
Potom použite kefku alebo hubku, aby ste odstránili nečistoty.
Podobným spôsobom môžete vyčistiť aj zašlé klávesy na klavíri či iných hudobných nástrojoch.
Čistý termohrnček bez zápachu
Termohrnček je praktický spoločník do práce aj na cesty, no časom sa v ňom môžu tvoriť usadeniny a fľaky od nápojov.
Zvyšky zubnej pasty z tuby vám pomôžu aj v tomto prípade.
Naneste ich na vnútro hrnčeka, jemne pretrite a následne dôkladne opláchnite. Okrem nečistôt odstránite aj nepríjemný zápach.
Oživenie zašlých šperkov
Zubná pasta dokáže rozžiariť aj šperky, ktoré stratili svoj pôvodný lesk. Malé množstvo zo zvyškov v tube naneste na povrch, jemne vyleštite a opláchnite.
Výsledok bude viditeľný takmer okamžite.
Čistenie špár v kúpeľni
V kúpeľni sa v škárach medzi dlaždicami často objavujú plesne, usadeniny a nečistoty. Namiesto silnej chémie môžete vyskúšať práve zubnú pastu.
Pomocou rozstrihnutej tuby ju naneste na problémové miesta a zotrite vlhkou handričkou. Škáry budú čistejšie a navyše zostane v kúpeľni príjemná vôňa.
Malý trik, veľký úžitok
Prázdna tuba od zubnej pasty nemusí hneď skončiť v odpade. Stačí ju rozstrihať a využiť zvyšky pasty na čistenie rôznych predmetov v domácnosti.
Ušetríte peniaze, čas aj životné prostredie – a navyše objavíte jednoduchý spôsob, ako si uľahčiť každodenné povinnosti.