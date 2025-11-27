Perfektné cesto na štrúdľu z jogurtu. Také ste určite ešte nejedli

Ak máte radi jablkový závin, no chceli by ste niekedy vyskúšať aj niečo menej tradičné, recept, ktorý nasleduje, vás poteší. Jogurtové cesto dodáva štrúdli úplne inú textúru – je jemné, vláčne, trochu nadýchané a zároveň krásne drží tvar. A čo je najlepšie, jeho príprava je rýchla a zvládne ju aj menej skúsený domáci pekár.
Jogurt – tajná surovina, ktorá zlepší takmer každý koláč
Jogurt sa v kuchyni nepoužíva len na varenie, ale čoraz častejšie aj pri pečení. Dokáže výborne nahradiť časť tuku v cestách, čo im dodá jemnosť a ľahkosť. Hodí sa do báboviek, liatych koláčov, ovocných dezertov a, ako sa ukazuje, aj do krehkého cesta na štrúdľu.
Pri náhrade oleja však treba dodržať správny pomer. Ak v recepte figuruje sto mililitrov oleja, môžete ho nahradiť približne 75 gramami hustého jogurtu a zvyšok – asi 50 ml – doplniť olejom. Vždy pritom používajte jogurty s vyšším obsahom tuku. Odtučnené jogurty môžu cesto zbytočne vysušiť. Ideálne sú jogurty gréckeho typu alebo iné krémové varianty.
Čo budete potrebovať na jogurtové cesto
Ak sa chcete pustiť do prípravy jogurtového závinu, nachystajte si:
- 250 g hladkej múky
- 70 g práškového cukru
- štipku soli
- 175 ml bieleho jogurtu
- 100 g masla
- 1 vajce na potretie
Na jablkovú plnku si pripravte:
- 400 g jabĺk – môžete ich nastrúhať alebo nakrájať na drobné kúsky
- 2 polievkové lyžice cukru
- škoricu podľa chuti
- nasekané vlašské orechy
Ako postupovať, aby bol štrúdľový závin dokonalý
Maslo nechajte pri izbovej teplote zmäknúť, aby sa s ním dobre pracovalo. Potom všetky suroviny spojte a vypracujte hladké, mäkké cesto. To zabaľte a uložte aspoň na hodinu do chladničky, aby sa lepšie rozvaľkalo.
Kým cesto odpočíva, pripravte si plnku. Jablká nastrúhajte alebo nakrájajte, premiešajte ich s cukrom, škoricou a posekanými orechmi. Ak máte radi výraznejšiu chuť, pridajte trochu viac škorice – krásne prevonia celý závin.
Asi 15 minút pred spracovaním cesto vyberte z chladu, aby trochu zmäklo. Následne ho vyvaľkajte do tenkej placky. Povrch jemne potrite rozšľahaným vajíčkom a rovnomerne naň rozprestrite jablkovú náplň. Potom cesto zrolujte tak, aby vznikol pekný závin.
Roládu preložte na plech, znovu potrite vajíčkom aj zhora a vidličkou urobte pár malých vpichov, aby mohla počas pečenia uniknúť para.
Rúru predhrejte na 180 °C a štrúdľu pečte približne 20 minút, kým povrch nezíska zlatú farbu a nezačne krásne voňať.