Pád snehu zo strechy môže zraniť aj poškodiť majetok. Kto za to nesie zodpovednosť?

Zimné mesiace každoročne prinášajú situácie, keď sa na strechách budov nahromadí hrubá vrstva snehu alebo vytvoria ťažké ľadové previsy. Ak sa uvoľnia v nevhodnej chvíli, môžu poškodiť zaparkované auto, plot, fasádu či dokonca spôsobiť zranenie človeka. Na Slovensku existujú jasné pravidlá, ktoré určujú, kto v takom prípade zodpovedá za škodu a aké povinnosti má vlastník budovy.
Video ukazuje realitu zimy: masívny zosuv snehu
Vo verejnom priestore sa často objavujú videá, ktoré zachytávajú náhly zosuv veľkej masy snehu zo strechy. Takéto zábery sú reálnou ukážkou toho, akú silu môže mať niekoľko stoviek kilogramov ťažkého, premrznutého snehu.
Kto nesie zodpovednosť za padajúci sneh a ľad?
Podľa slovenského občianskeho práva zodpovedá za škody spôsobené stavbou alebo tým, čo zo stavby spadne, vlastník nehnuteľnosti. Táto zodpovednosť vzniká, ak majiteľ o riziku vedel alebo mohol vedieť, no neprijal primerané opatrenia.
V praxi to znamená:
- Ak sa na streche dlhodobo držia veľké previsy snehu alebo ľadu, majiteľ je povinný situáciu riešiť.
- Ak sneh padne náhle, no majiteľ problém zanedbal (napr. ignoroval upozornenia obyvateľov či viditeľné nebezpečenstvo), môže niesť zodpovednosť za vzniknuté škody.
Ako je to pri bytových domoch?
V bytových domoch nenesú zodpovednosť jednotliví majitelia bytov.
O strechu a spoločné časti domu sa stará:
- spoločenstvo vlastníkov bytov, ak je zriadené, alebo
- správca bytového domu, ak ho vlastníci poverili správou
Práve tieto subjekty zodpovedajú za údržbu strechy a za prevenciu rizika pádu snehu či ľadu.
Je povinné mať snehové zábrany?
Na Slovensku zákon priamo neurčuje, že každá strecha musí mať snehové zábrany.
Ich potreba vyplýva z:
- technických noriem pre novostavby
- odporúčaní projektantov
- posúdenia statiky strechy
- a najmä z povinnosti predchádzať škodám
Snehové zábrany sú bežne vyžadované najmä tam, kde:
- sa pod strechou pohybujú ľudia (chodníky, vchody, terasy)
- parkujú autá
- vedú frekventované komunikácie
Ak projekt strechy predpokladá ich montáž a majiteľ ich neosadil, môže to byť hodnotené ako zanedbanie povinnosti.
Poistenie pomôže, no majiteľa povinností nezbavuje
Majiteľ si môže uzavrieť poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Ide o praktické riešenie, keďže poistenie:
- hradí škody spôsobené pádom snehu alebo ľadu
- môže kryť aj ujmu na zdraví
- prispieva na náklady zdravotných poisťovní, ak niekto utrpí úraz
Dôležité je vedieť, že poisťovňa môže odmietnuť plnenie alebo ho krátiť, ak majiteľ zanedbal svoje povinnosti. Poistenie teda nenahrádza prevenciu.
Kedy treba vyliezť na strechu a kto za to zodpovedá
Niekedy je potrebné sneh zo strechy odstrániť ručne, najmä pri extrémnych snehových zrážkach. V takom prípade treba zohľadniť dva aspekty:
Ak prácu vykonáva firma
- Za bezpečnosť pracovníkov zodpovedá zamestnávateľ.
- Majiteľ budovy musí poskytnúť presné informácie o stave strechy a jej nosnosti.
Ak si sneh odstraňuje majiteľ sám
- Zodpovedá za vlastnú bezpečnosť.
- Prípadný úraz si rieši v rámci vlastného úrazového poistenia, nie cez poistenie zodpovednosti.
Ako sa bezpečne pohybovať na streche
Na Slovensku platí, že pri práci vo výškach je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti. To zahŕňa:
- používanie bezpečnostného postroja
- istiace prvky (kotviace body)
- pevné obutie s protišmykovou podrážkou
- vyhýbanie sa práci na streche v silnom vetre alebo pri extrémnom poľadovici
Zasnežená a zľadovatená strecha je vždy riziková. Ak nie je situácia akútna alebo strecha nie je bezpečne prístupná, najrozumnejšie je prizvať odborníkov.
Zhrnutie
Na Slovensku platí jednoduché pravidlo:
Kto vlastní strechu, ten zodpovedá za to, aby nepredstavovala nebezpečenstvo.
Ak strecha ohrozí ľudí alebo majetok, zodpovednosť nesie:
- majiteľ rodinného domu
- správca alebo spoločenstvo vlastníkov pri bytových domoch