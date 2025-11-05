Overený recept na dokonalé zemiakové placky. Chrumkavé aj po vychladnutí

Zvonku zlatisté a chrumkavé, vnútri jemné a voňavé po cesnaku a majoránke – takto vyzerajú zemiakové placky, ktoré sa z taniera strácajú ešte skôr, než vychladnú. Ich príprava je jednoduchá, no výsledok často závisí od drobných detailov. Ak ich zvládnete, placky budú ľahké, chutné a nepresiaknu olejom.
Tradičný poklad česko-slovenskej kuchyne
Zemiakové placky patria medzi najobľúbenejšie jedlá našich krajín. Sú symbolom jednoduchej, domácej kuchyne – len pár lacných surovín, no výsledok, ktorý milujú celé generácie. Ich aróma cesnaku a korenín pripomína tradičné nedeľné obedy u babičky.
Hoci sa recepty môžu mierne líšiť región od regiónu, základ zostáva rovnaký: nastrúhané surové zemiaky, cesnak, vajce, múka, majoránka, soľ, korenie a dobrý tuk na vyprážanie.
Kľúč k úspechu: správna úprava zemiakov
Najdôležitejším krokom je práca so surovými zemiakmi. Obsahujú veľa vody, ktorá bráni vytvoreniu chrumkavej kôrky. Preto ich po nastrúhaní vždy dôkladne vyžmýkajte – ideálne cez plátno alebo jemné sitko.
Vyberajte zemiaky s vyšším obsahom škrobu (varný typ C alebo B), pretože škrob pomáha cestu spevniť a vytvára chrumkavý povrch. Skoré (mladé) zemiaky majú menej škrobu a viac vody, preto sa na placky nehodia.
Ak nechcete, aby zemiaky po nastrúhaní stmavli, môžete ich na chvíľu zaliať malým množstvom horúceho mlieka – zastaví to oxidáciu a zachová svetlú farbu cesta.
Ako dosiahnuť chrumkavosť bez prebytku oleja
Do cesta pridajte vajce, trochu hladkej múky, pretlačený cesnak, majoránku, soľ a čierne korenie. Múku môžete nahradiť jemnou krupicou alebo strúhankou, ktoré absorbujú prebytočnú vlhkosť a pomáhajú udržať cesto pevné.
Na smaženie sa najlepšie hodí bravčové sadlo – má vyšší bod dymenia ako bežný olej a dodá plackám charakteristickú chuť. Ak ho nemáte, použite repkový olej, ktorý má podobné vlastnosti.
Tuk musí byť dostatočne horúci, inak placky nasiaknu mastnotou. Správnu teplotu spoznáte podľa jemného syčania, keď vložíte prvú lyžicu cesta. Smažte z každej strany približne 2–3 minúty, kým nezískajú zlatistú farbu.
Po vyprážaní ich položte na papierovú utierku, aby ste odstránili zvyšný tuk. Takto zostanú chrumkavé aj po vychladnutí – aj keď, úprimne, najlepšie chutia čerstvé.
Zdravšia verzia: placky z kyslej kapusty
Ak chcete ľahšiu a probioticky prospešnú alternatívu, skúste placky s kyslou kapustou. Príprava je rovnaká: vajce, trochu múky, cesnak, korenie a majoránka. Výsledkom je svieža, mierne kyslastá chuť, ktorá nezaťaží žalúdok.
Kyslá kapusta je výborným zdrojom probiotík, ktoré pomáhajú črevnej mikroflóre, posilňujú imunitu a zlepšujú trávenie. Navyše má nízky obsah kalórií a obsahuje vitamíny C, K a skupiny B.
Overené tipy pre dokonalý výsledok
- Nastrúhané zemiaky nechajte pár minút odpočívať, aby sa oddelila voda, a tú potom zlejte.
- Cesto pripravujte tesne pred smažením – ak stojí príliš dlho, zemiaky môžu zhnednúť a pustiť ešte viac vody.
- Ak chcete jemnejšiu chuť, pridajte trochu cibule. Pre pikantnejšiu verziu skúste štipku čili alebo rascu.
- Ohrievajte ich v rúre, nie v mikrovlnke – tak si zachovajú chrumkavý povrch.
Záver
Zemiakové placky sú dôkazom, že aj z tých najobyčajnejších surovín môže vzniknúť majstrovské jedlo. Ak dodržíte pár základných pravidiel – správne zemiaky, odstránenie vody, horúci tuk a krátke smaženie – výsledok vás nikdy nesklame.
Jednoduché, poctivé a nezameniteľne voňavé – presne také majú byť pravé zemiakové placky.