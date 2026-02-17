Obyčajné zemiaky pripravili rodinu o život. Toto musíte vedieť, aby ste sa vyhli tragédii

Zemiaky patria medzi najbežnejšie suroviny v slovenských domácnostiach. Podávame ich ako prílohu k mäsu, rybám, pripravujeme z nich kaše, placky aj polievky. Sú lacné, výživné a dlhé roky sa považovali za úplne bezpečné. Málokto si však uvedomuje, že pri nesprávnom skladovaní alebo konzumácii poškodených hľúz môžu predstavovať vážne zdravotné riziko.
Hoci sa to môže zdať prehnané, existujú prípady, keď zemiaky viedli k ťažkej otrave – a dokonca aj k úmrtiu.
Prečo môžu byť zemiaky nebezpečné?
Na riziká spojené s konzumáciou nevhodných zemiakov upozornil aj Nemecký spolkový úrad pre hodnotenie rizík. Podľa jeho odborníkov síce ide o bežnú a hodnotnú potravinu, no spotrebitelia by mali poznať základné pravidlá bezpečnej manipulácie.
Zemiaky prirodzene obsahujú tzv. glykoalkaloidy – obranné látky, ktoré rastlina vytvára proti škodcom. Najznámejšie z nich sú solanín a chakonín. V malých množstvách nepredstavujú problém, no ak sa ich koncentrácia zvýši, môžu byť toxické.
Tieto látky sa najviac hromadia:
- v šupke,
- v klíčkoch,
- v zelených častiach hľuzy,
- v miestach mechanického poškodenia alebo hniloby.
Práve preto by ste zelené alebo výrazne naklíčené zemiaky nikdy nemali podceňovať.
Aká dávka je ešte bezpečná?
Odborníci uvádzajú, že za relatívne bezpečný sa považuje príjem maximálne 0,5 mg glykoalkaloidov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Prekročenie tejto hranice môže viesť k zdravotným ťažkostiam.
Medzi prvé príznaky otravy patria:
- nevoľnosť a vracanie,
- bolesti brucha,
- hnačka.
Pri vyšších dávkach sa môžu objaviť aj závažnejšie symptómy:
- horúčka,
- zrýchlený pulz,
- pokles krvného tlaku,
- zrýchlené dýchanie,
- poruchy nervového systému.
Aj keď sú smrteľné prípady zriedkavé, riziko nemožno úplne ignorovať.
Tragédia v Tatársku
Pred približne šestnástimi rokmi došlo v ruskom regióne Tatársko k tragickej udalosti, ktorá šokovala verejnosť. Štyria členovia jednej rodiny zomreli po konzumácii nahnitých a silno naklíčených zemiakov. Vyšetrovanie potvrdilo vysoký obsah glykoalkaloidov v použitých hľuzách.
Táto udalosť ukázala, že nebezpečenstvo nie je len teoretické. Pri hrubom zanedbaní skladovania a kontroly môže mať konzumácia nevhodných zemiakov fatálne následky.
Video: Na ktoré zemiaky si dať pozor?
Tému zrozumiteľne vysvetľuje aj krátke video:
Aké zemiaky nejesť? (YouTube)
Video upozorňuje najmä na vizuálne znaky, ktoré by vás mali okamžite varovať – zelené sfarbenie, dlhé klíčky či mäkkú, zapáchajúcu dužinu.
Ako zemiaky správne skladovať?
Správne skladovanie výrazne znižuje riziko zvýšenia obsahu toxínov.
1. Tma je základ
Svetlo podporuje tvorbu chlorofylu, ktorý spôsobuje zelené sfarbenie. Spolu s ním sa zvyšuje aj množstvo solanínu.
2. Chladné a suché prostredie
Ideálna je teplota okolo 4–8 °C. Prílišné teplo urýchľuje klíčenie.
3. Vyhnite sa plastovým vreckám
Zemiaky potrebujú dýchať. Uzavreté plastové obaly podporujú vlhkosť a hnilobu.
Na čo myslieť pri príprave?
- Zelené časti a klíčky vždy dôkladne vyrežte.
- Silno naklíčené alebo mäkké kusy radšej vyhoďte.
- Ak majú zemiaky horkú chuť, nejedzte ich – ide o varovný signál zvýšeného obsahu solanínu.
- Vodu, v ktorej sa varili zemiaky, nepoužívajte na ďalšie varenie.
- Pri vyprážaní pravidelne vymieňajte olej alebo tuk.
Zemiaky v šupke konzumujte iba vtedy, ak sú čerstvé, pevné a bez známok poškodenia.
Opatrnosť je jednoduchá prevencia
Zemiaky sú stále bezpečnou a hodnotnou súčasťou jedálnička – pokiaľ sa s nimi zaobchádza správne. Tragické prípady sú síce výnimočné, no upozorňujú na to, že ani bežné potraviny netreba podceňovať.
Stačí pár jednoduchých krokov: kontrolovať vzhľad, správne skladovať a v prípade pochybností radšej zemiaky vyhodiť. Tak ochránite svoje zdravie aj zdravie celej rodiny bez zbytočného rizika.