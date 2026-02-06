Obľúbená čokoláda na Slovensku sa zmenšuje. Čo to znamená pre spotrebiteľov?

V slovenských obchodoch nastáva zmena, ktorú si mnohí zákazníci všimnú možno až po dlhšom čase. Obľúbená čokoláda Milka sa začne predávať v menších baleniach, hoci jej cena zostane rovnaká. Výrobca tak reaguje na rastúce náklady, ktoré v posledných rokoch výrazne ovplyvnili celé odvetvie.
Milka bude mať na Slovensku nižšiu gramáž
Spoločnosť, ktorá značku Milka vlastní, potvrdila, že klasické 100-gramové tabuľky sa budú postupne nahrádzať 90-gramovými. Zmena sa na slovenskom trhu už začala objavovať a týka sa najmä najpredávanejších príchutí – mliečnej, bielej či orieškovej.
Výrobca uvádza, že nejde o snahu zákazníka oklamať, ale o reakciu na rast cien surovín aj energií. Aby firma udržala kvalitu čokolády a zároveň nemusela výrazne zdvihnúť cenu, pristúpila k zníženiu hmotnosti.
Kakao zdraželo, ceny vstupov stúpli
Kľúčovú rolu zohráva predovšetkým vývoj cien kakaa. V roku 2023 a začiatkom roka 2024 sa jeho hodnota na svetových burzách dostala na historicky najvyššie úrovne. Pestovateľské krajiny v západnej Afrike zasiahlo nepriaznivé počasie a choroby rastlín, čo spôsobilo nižšiu úrodu a prudký rast cien.
Na konečnej cene čokolády sa podpisujú aj ďalšie faktory:
- drahšie obalové materiály
- zvýšené energetické náklady
- rast cien dopravy
- vyššie prevádzkové náklady vo výrobe
Aj keď sa cena kakaa nedávno začala stabilizovať, odborníci upozorňujú, že výrobcovia nakupujú suroviny dopredu za staršie ceny, a preto sa prípadné zlacnenie neprejaví okamžite.
Menšie balenia sú dnes bežné aj pri iných produktoch
Milka nie je jedinou značkou, ktorá siaha po takomto riešení. Menšie balenia sa v slovenských obchodoch objavujú aj pri ďalších druhoch tovaru – pri sušienkach, sladkostiach, snackoch, ale aj pri kozmetike či drogérii.
Výrobcovia pritom postupujú v súlade so zákonom. Pokiaľ je hmotnosť alebo objem na obale uvedený pravdivo, nie je potrebné zákazníkov na zmenu špeciálne upozorňovať.
Ako sa v obchode nenechať nachytať?
Zákazníci však majú viacero možností, ako si udržať prehľad o tom, koľko za svoje peniaze skutočne dostanú:
✔ Skontrolovať hmotnosť na obale
Balenie môže vyzerať rovnako ako pred rokmi, rozdiel je však v číslach.
✔ Porovnávať jednotkovú cenu
Cena za kilogram či liter je najpresnejší ukazovateľ hodnoty produktu.
✔ Nespoliehať sa len na vizuál
Obaly sú často navrhnuté tak, aby pôsobili rovnako veľké – aj keď obsah klesol.
✔ Všímať si etikety v obchode
Niektoré reťazce pravidelne uvádzajú aj staršie informácie o balení, ak je dostupné.
Čo z toho vyplýva pre slovenských zákazníkov?
Zákazník zaplatí za tabuľku čokolády podobnú cenu ako doteraz, no získa o 10 gramov menej. V praxi to znamená, že cena za každý gram čokolády stúpla, aj keď sa to na cenovke viditeľne neprejavuje.
Výrobca tvrdí, že cieľom je zachovať chuť a receptúru, aby nedochádzalo k znižovaniu kvality. Spotrebiteľom tak nezostáva nič iné, než prispôsobiť svoje nákupné správanie a všímať si parametre, ktoré kedysi nebolo potrebné kontrolovať tak pozorne.