Objavila sa vám v kvetináči biela pleseň? Konať treba okamžite!

Pestovanie izbových rastlín prináša radosť – najmä vtedy, keď sa im darí, rastú a sú krásnou ozdobou interiéru.
Občas sa však aj pri tej najlepšej starostlivosti môže stať, že sa na povrchu zeminy objaví nepríjemný biely povlak.
Ako postupovať, aby rastline neublížil? Prinášame prehľad riešení, ktoré by ste mali urobiť bez zbytočného odkladu.
Prečo sa na substráte tvorí biela pleseň?
Izbové rastliny nám doma spríjemňujú prostredie, niektoré dokonca pomáhajú čistiť vzduch alebo majú iné priaznivé účinky.
Starostlivosť o ne sa líši – niektoré druhy vyžadujú viac pozornosti, iné sú takmer bezúdržbové. Napriek tomu sa môže objaviť problém v podobe škodcov alebo práve bielej plesne na povrchu substrátu.
Dobrou správou je, že tento jav je pomerne bežný, najmä počas zimy. Chladnejšie mesiace prinášajú nižšie teploty v miestnostiach a často aj vyššiu vlhkosť vzduchu.
Substrát preto presychá podstatne pomalšie než na jar či v lete.
Zima je zároveň obdobím vegetačného pokoja. Rastliny rastú pomalšie a potrebujú menej vody. Ak sa zálievka neprispôsobí týmto podmienkam, pôda zostáva dlhšie vlhká a na jej povrchu sa môže vytvoriť pleseň.
Kedy stačí povrch očistiť a kedy presádzať?
Ak ide iba o povrchovú pleseň, riešenie je jednoduché. Odstráňte napadnutú vrstvu spolu s časťou substrátu a nahraďte ju čerstvou zeminou.
Pred ďalším polievaním nechajte pôdu dôkladne vyschnúť.
Horší scenár nastáva vtedy, ak sa pleseň rozšírila ku koreňom. V takom prípade môže byť rastlina vážne ohrozená a je potrebné konať rýchlo.
Rastlinu opatrne vyberte z kvetináča a presaďte ju do nového, kvalitného substrátu.
Ako vhodná voľba sa osvedčil substrát z kokosovej drte zmiešaný s vyšším podielom perlitu. Takáto zmes lepšie hospodári s vodou a pomáha predchádzať opakovaniu problému s premokrením.
Pleseň už z obchodu?
Zalievate rastliny zodpovedne až vtedy, keď je pôda skutočne suchá, a napriek tomu sa pleseň objavila?
Je možné, že problém nevznikol u vás doma, ale substrát bol kontaminovaný už pri kúpe v hobby markete či kvetinárstve.
Aj v tomto prípade je najistejším riešením presadenie rastliny. Ak máte doma zásobu rovnakého substrátu a máte podozrenie, že môže byť tiež napadnutý, nemusíte ho hneď vyhodiť.
Zeminu môžete dezinfikovať jednoduchým spôsobom – rozprestrite ju na starý plech a vložte do rúry. Teplo zničí neželané mikroorganizmy.
Ak sa vám tento postup nepozdáva, alternatívou sú fungicídy, ktoré dokážu plesne spoľahlivo zlikvidovať.
Biela pleseň v kvetináči síce nevyzerá príjemne, no vo väčšine prípadov ide o riešiteľný problém. Dôležité je reagovať včas, upraviť zálievku a v prípade potreby rastlinu presadiť do vhodnejšieho substrátu.