Nosíte v nich nákupy každý deň? Látkové tašky sú plné baktérií, o ktorých nechcete vedieť

Textilné nákupné tašky si v posledných rokoch získali obrovskú obľubu. Sú ekologické, praktické, vydržia veľa a navyše pôsobia štýlovo. Mnohí z nás ich používajú denne a s pocitom hrdosti odkladajú jednorazové igelitky. Pod týmto sympatickým obrazom sa však skrýva niečo, čo väčšina ľudí vôbec netuší – látkové tašky môžu byť doslova časovanou bombou, pokiaľ ide o hygienu.
Taška ako ideálne prostredie pre baktérie
Látkové tašky sa stali symbolom udržateľného životného štýlu. No má to aj svoju odvrátenú stránku. Už po niekoľkých nákupoch sa v nich môžu začať množiť baktérie a plesne. Stačí trocha vlhkosti, teplo v aute či potraviny, ktoré sa do tašky uložia bez obalu, a problém je na svete.
Ruku na srdce – koľkí z nás po týždni používania hneď šupnú tašku do práčky? Väčšina ľudí na to ani nepomyslí. A práve to je dôvod, prečo sa z praktického pomocníka môže stať nenápadná pasca na choroboplodné zárodky.
Čo odhalili výskumy
Americké univerzity v Arizone a v Loma Linde vykonali štúdie, ktoré priniesli nepríjemné výsledky. Viac než polovica testovaných nákupných tašiek obsahovala baktérie, medzi nimi aj nebezpečnú E. coli, známu svojimi nepríjemnými účinkami na tráviaci trakt.
Problém nevzniká len pri prenose mäsa či mliečnych výrobkov. Úplne postačí, aby sa do tašky vložilo voľne jablko, banán alebo kúsok pečiva – a krížová kontaminácia je na svete.
Ďalším rizikovým faktorom je spôsob skladovania. Veľa ľudí necháva tašky v aute. Počas horúcich letných dní sa tak menia na inkubátory baktérií, ktoré majú vďaka vysokým teplotám ideálne podmienky na množenie. A keď si potom pri ďalšom nákupe vezmete tašku z vyhriateho auta, len málokto si uvedomí, v akom prostredí bola uložená.
Ako sa o tašky správne starať
Dobrá správa je, že riešenie je jednoduché. Stačí pravidelné pranie. Odborníci odporúčajú vyprať tašku vždy, keď v nej prenášate mäso, mliečne výrobky alebo čokoľvek, čo vyžaduje chladenie. Aj pri bežnom používaní je dobré zaradiť pranie aspoň raz za niekoľko týždňov.
- Bavlnené tašky zvládnu bez problémov program na 60 °C. Táto teplota spoľahlivo ničí väčšinu baktérií a zabezpečí hygienickú čistotu.
- Ak neviete, z akého materiálu taška je a štítok vám nepomôže, postačí aj pranie na 40 °C – stále má dostatočný účinok.
- Raz za čas sa oplatí tašky aj vymeniť. Ich cena nie je vysoká, a tak si môžete dopriať novú a mať istotu, že nákupy prebiehajú nielen ekologicky, ale aj bezpečne.
Malá zmena, veľký efekt
Možno si poviete, že vyprať jednu tašku nie je nič zásadné. Pravdou však je, že rozdiel pocítite hneď. Keď si do čerstvo vypranej tašky vložíte ovocie alebo chrumkavý rožok, budete mať lepší pocit a istotu, že sa domov neprenášajú neviditeľní „spolucestujúci“ v podobe baktérií.
Textilné tašky sú skvelým spoločníkom pri každodennom nakupovaní. Aby však zostali praktickým a zdravým pomocníkom, potrebujú trochu starostlivosti. Malá zmena v podobe pravidelného prania môže mať veľký vplyv – na vaše zdravie aj na kvalitu potravín, ktoré nosíte domov.