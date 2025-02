Nie je to chladnička ani práčka. Ktorý spotrebič vám najviac predražuje účty za energiu?

V dnešnej dobe, keď ceny energií neustále stúpajú, sa čoraz viac domácností zaoberá tým, ako minimalizovať svoje výdavky za elektrinu. Možno by ste čakali, že najväčším „žráčom“ energie bude vaša chladnička alebo práčka, prípadne sušička bielizne. Pravda je však trochu iná. Prekvapivo, spotrebiče ako chladnička či mraznička nemusia z dlhodobého hľadiska spotrebovať až také závratné množstvo elektriny, hoci bežia takmer nepretržite. Ak sa chcete lepšie zorientovať v tom, čo vám najviac vytiahne peniaze z peňaženky, čítajte ďalej.

Prečo chladnička nie je najväčší vinník

Na úvod je dôležité spomenúť, že chladnička spolu s mrazničkou sa síce radia medzi spotrebiče, ktoré idú nepretržite, no moderné modely, najmä tie s energetickým označením A++ či A+++, dokážu byť mimoriadne efektívne. V praxi to znamená, že chladnička triedy A++ spotrebuje priemerne 200 až 300 kWh ročne. Môže sa to zdať ako vyššie číslo, ale v porovnaní s inými, menej očividnými „žrúťmi“ energie je to relatívne zvládnuteľná hodnota.

Naopak, pri bežnej každodennej prevádzke môže umývačka riadu (v češtine často nazývaná „myčka“) dosiahnuť spotrebu približne 450 kWh za rok. Časté používanie sušičky bielizne zas vie poriadne navýšiť sumu za energiu, pretože pri pravidelnej prevádzke (napríklad trikrát do týždňa) sa jej ročná spotreba môže pohybovať až okolo 750 kWh. Napriek tomu existuje ešte väčší strašiak, ktorý je pre mnohých majiteľov domácností prekvapením.

Bojler ako nečakaný „vrah“ rozpočtu

Hoci môže vyzerať nenápadne a bežne sa ukrýva v kúpeľni či technickej miestnosti, práve bojler môže byť najväčším „zlodejom“ elektrickej energie. Nedávne prieskumy totiž ukázali, že prevádzka bojlera môže dvojčlennú domácnosť ročne stáť až 16 000 korún (a pri rastúcich cenách energií môže byť táto suma ešte vyššia). Ak sa vám zdá, že ide o extrémne číslo, je dobré si uvedomiť, že ohrev vody môže pohltiť značnú časť rodinného rozpočtu – najmä keď je bojler nesprávne dimenzovaný, umiestnený či nastavený na neprimerane vysokú teplotu.

Výber správnej veľkosti bojlera je kľúčový

Pri kupovaní nového bojlera alebo pri kontrole toho existujúceho sa oplatí zamyslieť nad jeho objemom. Na spotrebu energie totiž priamo vplýva, koľko vody musí bojler naraz ohrievať. Rozhodujúcim faktorom nie je len počet členov domácnosti, ale aj to, či preferujete dlhé kúpele vo vani, alebo sa radšej sprchujete.

Sprchovanie: Pri bežnom sprchovaní môže jedna osoba spotrebovať 30 až 50 litrov teplej vody. Ak teda v domácnosti žijú štyria ľudia, ktorí sa sprchujú, odporúča sa bojler s objemom 80 až 120 litrov .

Pri bežnom sprchovaní môže jedna osoba spotrebovať 30 až 50 litrov teplej vody. Ak teda v domácnosti žijú štyria ľudia, ktorí sa sprchujú, odporúča sa bojler s objemom . Vaňa: Milovníci kúpania vo vani by mali počítať s vyššou spotrebou, a to až do 100 litrov vody na osobu. V takom prípade je vhodný bojler s objemom 120 až 150 litrov.

Treba mať na pamäti, že príliš veľký bojler môže zbytočne zohrievať vodu, ktorú ani nespotrebujete, a na druhej strane príliš malý bojler sa bude častejšie dohrievať na požadovanú teplotu.

Správne nastavenie teploty: Malý detail s veľkým efektom

Nesprávne nastavená teplota môže spôsobiť zbytočne vysokú spotrebu elektriny. Väčšina odborníkov odporúča držať sa rozmedzia 55 až 65 °C, čo je optimálna teplota na bežné domáce využitie. Ak je teplota vyššia, nielenže zvyšujete náklady, ale riskujete aj rýchlejšiu tvorbu vodného kameňa vo vnútri bojlera. Ten následne znižuje účinnosť ohrevu a žerie tak ešte viac energie.

Nemenej dôležitá je tiež vzdialenosť bojlera od batérií či sprchy. Ak je potrubie príliš dlhé, teplá voda sa pri prietoku ochladzuje, čo spôsobuje ďalšie tepelné straty. Kým sa dostane k vám do sprchy alebo umývadla, bojler sa musí opäť spustiť a dodatočne vyhrievať vodu na požadovanú teplotu.

Izolácia a prostredie: Nepodceňujte podmienky, v ktorých bojler pracuje

Vybrať vhodný bojler a nastaviť správnu teplotu je len jedna časť rovnice. Zásadnú úlohu pri šetrení energie zohráva aj kvalitná izolácia potrubia a vhodné umiestnenie bojlera. Ak sú totiž rúry s teplou vodou zle zaizolované alebo vedené cez chladné miesta, voda výrazne stráca teplotu. Bojler ju potom musí neustále dohrievať, čo prirodzene zvyšuje spotrebu elektriny.

Ďalší faktor predstavuje prostredie, kde je bojler umiestnený. Ak ho máte napríklad v chladnej pivnici bez dostatočnej tepelnej izolácie, pravdepodobne vám bude vznikať viac vodného kameňa a prevádzkové náklady budú rásť. Vodný kameň sa usadzuje rýchlejšie pri vyšších teplotných rozdieloch, znižuje účinnosť výhrevného telesa a predlžuje dobu, ktorú potrebuje bojler na ohrev vody.

Ako ušetriť na ohreve vody?

Ak vás zaujímajú ďalšie tipy a triky, môžete si pozrieť video na nasledujúcom odkaze:

Vo videu nájdete doplňujúce informácie o tom, ako optimalizovať spotrebu teplej vody, či už správnym nastavením bojlera, alebo drobnými zmenami v každodennom fungovaní vašej domácnosti.

Zmeňte svoje každodenné návyky

Okrem samotného nastavenia bojlera sa oplatí zapracovať aj na drobných úpravách vo vašom dennom režime. Tieto zmeny vás často nič nestoja a môžu priniesť značné úspory:

Šetrenie vodou: Zavedenie pákových batérií či úsporných sprchových hlavíc s perlátorom dokáže výrazne zredukovať spotrebu vody. Pri sprchovaní netečie zbytočne veľký prúd, ale voda je efektívnejšie rozprášená, takže postačí menší prietok. Uprednostnenie sprchy pred kúpeľom: Kúpanie vo vani je síce príjemné, no spotrebuje sa pri ňom násobne viac teplej vody ako pri sprchovaní. Ak sa kúpujete príliš často, spotreba energie sa výrazne zvyšuje, pretože bojler musí dohrievať oveľa viac litrov vody. Odstraňovanie vodného kameňa: Pravidelná údržba bojlera, vrátane odstraňovania usadenín, vám pomôže zachovať jeho efektívne fungovanie. Vápenné usadeniny môžu znižovať výkon výhrevného telesa a nútia vás míňať viac peňazí za elektrinu. Využitie nočného prúdu: Ak máte tarif, ktorý vám umožňuje čerpať lacnejšiu elektrinu v noci, môžete prepnúť ohrev vody práve na tieto hodiny. Tak znížite náklady na energiu, aj keď celkovú spotrebu bojlera nezmeníte.

Zhrnutie: Bojler ako hlavný „vinník“ a ako ho skrotiť

Kým donedávna sa veľa ľudí mylne domnievalo, že ich účty za energiu najviac zvyšuje chladnička či mraznička, v skutočnosti sa ukazuje, že najväčším zlodejom elektriny v domácnosti je často bojler. Spotrebovať môže až stovky eur (respektíve tisícky korún) ročne, a to predovšetkým vtedy, ak ho používate neefektívne, máte nesprávny objem alebo nevhodne nastavenú teplotu.

Ak si však vyberiete správny typ a veľkosť bojlera, budete dbať na jeho pravidelnú údržbu a zvážite jednoduché zmeny vo vašom dennom režime, dokážete znížiť nielen spotrebu vody, ale aj náklady za elektrinu. Malé kroky dokážu spolu priniesť výraznú úsporu a pri najbližšom vyúčtovaní môžete byť príjemne prekvapení, akým tempom klesnú vaše mesačné výdavky.