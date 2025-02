Nezabudnite na tieto dôležité februárové práce v záhrade. Rastliny sa vám odvďačia

Február je obdobím, keď je príroda väčšinou ešte stále ponorená v zimnom spánku. Ak však chcete, aby bola nadchádzajúca záhradkárska sezóna úspešná, práve teraz je vhodný čas začať s niektorými základnými krokmi. Pozrime sa na tri najdôležitejšie úlohy, ktoré by ste v tomto mesiaci určite nemali zanedbať. Sú to najmä zimný rez okrasných a ovocných drevín, výsev prvých druhov zeleniny a byliniek a starostlivosť o trvalky. Vďaka týmto krokom dáte svojej záhrade pevný základ, z ktorého bude celý rok ťažiť.

1. Zimný rez ovocných stromov a okrasných krov

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, koniec zimy je na rez mnohých rastlín priam ideálny. Prirodzene, treba si postrážiť, aby sa tieto práce robili v dňoch, keď nie sú silné mrazy. Správne načasovaný rez podporí rast nových výhonkov, ktoré potom do leta prinesú bohatú nádielku kvetov či plodov.

Ktoré dreviny strihať vo februári?

Okrasné kry kvitnúce v lete a na jeseň : Sem patria napríklad orgovány, hortenzie alebo tavoľníky. Ak ich vystrihnete koncom zimy, vyženú čerstvé výhonky, ktoré budú v lete obsypané kvetmi.

: Sem patria napríklad orgovány, hortenzie alebo tavoľníky. Ak ich vystrihnete koncom zimy, vyženú čerstvé výhonky, ktoré budú v lete obsypané kvetmi. Ovocné stromy – jadroviny: Hrušky, jablone či dula. Práve február alebo začiatok marca je na rez týchto stromov vhodný, ak to počasie dovolí.

Pri reze budete potrebovať ostré záhradnícke nožnice, pílu a pri hrubších rezoch aj stromový balzam na ošetrenie rán. V prípade mladých ovocných stromčekov vykonávame výchovný rez, aby sme docielili ideálny tvar koruny. U starších stromov sa zameriavame na udržiavací rez, ktorým odstránime preschnuté, zlomené alebo križujúce sa konáre a zabezpečíme vzdušnú korunu.

Základné pravidlá zimného rezu

Odstráňte staré a preschnuté konáre – bránia rastu mladých výhonkov a môžu byť zdrojom chorôb. Prevzdušnite korunu – husté, nepresvetlené koruny majú väčší sklon k hubovým a iným chorobám. Slabý výhon režte radikálnejšie – podporíte tým jeho zosilnenie a zdravý rast. Silné, bujne rastúce konáre režte miernejšie – aby ste ich príliš nepovzbudili a udržali tvar stromu. Zachovajte pyramídovú korunu – čiže výrazný hlavný výhon a pekne rozložené postranné vetvy. Ošetrite rany balzamom – ak je rez hrubší ako 3 cm v priemere, použite štepársky vosk či stromový balzam.

Pre lepšiu predstavu, ako na zimný rez jadrovín (hlavne jabloní a hrušiek), môžete využiť aj video, kde odborníci presne vysvetľujú, ako pri reze postupovať.

2. Výsev vybraných druhov zeleniny a byliniek

Hoci je pôda v záhrade často ešte zamrznutá alebo premočená, mnoho nadšencov si zriaďuje malé „indoor“ pestovateľské kútiky, prípadne využíva vykurované skleníky. Vo februári je ten správny čas na výsev skorých druhov zeleniny i byliniek, aby ste mali za niekoľko týždňov dostatok silných priesad.

Čo môžete vysievať za okno či do vyhrievaného skleníka?

Skorý šalát – napríklad hlávkový či ľadový.

– napríklad hlávkový či ľadový. Kaleráby , brokolica , baklažány , karfiol , prípadne paradajky a papriky .

, , , , prípadne a . Bylinky ako bazalka, majorán či iné koreninové rastliny, ktoré chcete neskôr presadiť do vonkajších záhonov.

Ak ste nestihli výsev zeleru koncom januára, môžete to ešte skúsiť aj vo februári, hoci ideálne načasovanie je práve koniec prvého mesiaca v roku. Tento mesiac je tiež vhodný na predpestovanie uhoriek určených na neskoršie pestovanie vo fóliovníku či skleníku.

Výsev do pareniska a nevykurovaného skleníka

Koncom februára, keď už cez deň nebývajú veľmi nízke teploty, môžete vyskúšať výsev reďkoviek do pařenišťa či studeného skleníka. Reďkovky na klíčenie nepotrebujú vysoké teploty, takže im postačia aj o niečo chladnejšie podmienky.

Rovnako od konca mesiaca prichádza čas aj na predklíčenie zemiakov na skorú úrodu. Skúste ich uložiť do chladu a svetla, aby si vytvorili pevné klíčky ešte pred vysadením do záhona.

3. Starostlivosť o trvalky v záhrade

Trvalkové záhony a okrasné trávy tvoria dôležitú súčasť esteticky pôsobiacej záhrady. Február je obdobím, keď by sme ich mali pomaly pripravovať na jar a odstrániť zvyšky uschnutých častí, ktoré rastlinu už len zbytočne zaťažujú.

Rez okrasných tráv

Odstránenie starých stebiel: Okrasné trávy ste pres zimu mohli nechať nezastrihnuté, aby nenamŕzali, ale do konca februára je najvyšší čas ich zrezať. Najpraktickejšie je zviazať steblá do jedného trsu a záhradníckymi nožnicami odstrihnúť približne 20 cm nad zemou.

Kontrola prezimujúcich trvaliek

Odstránenie ochrany : Mnoho trvaliek ste na jeseň zakryli čečinou, lístím alebo mulčom, aby nepreschli a nepoškodili ich mrazy. Ak teploty začnú stúpať a dlhodobo sa udržia nad bodom mrazu, môžete túto ochrannú vrstvu postupne odstrániť. Rastliny tak budú môcť dýchať a nebudú hniť.

: Mnoho trvaliek ste na jeseň zakryli čečinou, lístím alebo mulčom, aby nepreschli a nepoškodili ich mrazy. Ak teploty začnú stúpať a dlhodobo sa udržia nad bodom mrazu, môžete túto ochrannú vrstvu postupne odstrániť. Rastliny tak budú môcť dýchať a nebudú hniť. Kontrola cibuľovín a hľúz: Pri uskladnených cibuľovinách (napríklad tulipánov) a hľuznatých trvalkách pravidelne kontrolujte, či nie sú napadnuté plesňou alebo hnilobou. Ak nájdete postihnuté kusy, odstráňte ich, aby ste predišli šíreniu choroby na zdravé jedince.

Tipy na záver

Sledujte predpoveď počasia: Najmä pri reze drevín je kľúčové, aby nedochádzalo k rezom počas silných mrazov. Teplota by mala byť aspoň mierne nad nulou. Nezabúdajte na balzam: Každá väčšia rezná rana predstavuje otvorenú bránu pre patogény, preto je jej ošetrenie dôležité. Pripravte si priestor pre predpestovanie: Skôr než sa pustíte do výsevu, zariaďte si vhodnú nádobu, kvalitný substrát a dostatok svetla pre klíčiace semená. Kontrolujte prezimované rastliny: Február je posledná šanca skontrolovať, či sú uložené v suchu a či na ne neútočia škodcovia.

Aj keď je február stále chladný mesiac, v záhrade sa už teraz dá urobiť mnoho drobných, ale zásadných úkonov, ktoré majú výrazný vplyv na celú nasledujúcu sezónu. Ak venujete týmto prácam dostatok času a starostlivosti, rastliny sa vám neskôr odvďačia zdravým rastom, bohatou úrodou a nádhernými kvetmi. Navyše vás predjarné aktivity v záhrade príjemne naladia na prichádzajúcu jar a dodajú vám motiváciu pokračovať.

Vďaka dôkladnému rezu, skorému výsevu a starostlivosti o trvalky sa tak môžete už čoskoro tešiť z prvých úspechov v novej záhradkárskej sezóne. Veľa šťastia a príjemnú prácu!