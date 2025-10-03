Nevyhadzujte vodu z mozzarelly. Toto sú prekvapivé spôsoby, ako ju využiť

Mozzarella je obľúbený taliansky syr, ktorý si našiel pevné miesto aj v našej kuchyni. Zvyčajne sa predáva v slanom náleve, ktorý väčšina ľudí po otvorení jednoducho vyleje do drezu. Pravdou však je, že tento nálev nemusí byť odpad – má svoje praktické využitie najmä pri varení.
Ukážku, ako sa dá syrovátková voda využiť v kuchyni, si môžete pozrieť aj v tomto videu
Stručný pohľad na mozzarellu
Mozzarella patrí k tradičným talianskym syrom. Kedysi sa vyrábala predovšetkým z byvolieho mlieka, dnes sa častejšie stretávame s verziou z kravského mlieka, ktorá je dostupnejšia a lacnejšia. Typické guľky syra vznikajú pri spracovaní syrových vlákien, ktoré sa ručne oddeľujú a tvarujú.
Výživovo ide o sýty syr – 100 gramov mozzarelly obsahuje približne 250 – 300 kalórií, 16 – 18 gramov tuku a okolo 17 gramov bielkovín. Preto pôsobí ľahko a sviežo, ale pritom zasýti a dodá telu aj cenné živiny.
Čo obsahuje nálev z mozzarelly
Nálev, v ktorom je mozzarella uložená, je slaná voda so zvyškami syrovátky. Obsahuje:
- minerály – najmä sodík (soľ), ale aj menšie množstvo vápnika a draslíka
- stopové množstvo bielkovín a laktózy
- niekedy aj konzervačné látky (napr. kyselinu citrónovú či kyselinu mliečnu), ktoré pomáhajú syru udržať čerstvosť
Nie je to teda „zázračný elixír“, ale tekutina, ktorá sa dá prakticky zužitkovať.
Ako nálev využiť v kuchyni
- Do polievok a omáčok – malé množstvo dodá jemne slanú, kyslastú chuť
- Pri pečení chleba alebo rožkov – ak časť tekutiny použijete namiesto vody, pečivo získa vláčnejšiu štruktúru
- Na marinovanie mäsa – soľ a kyslejšie prostredie pomáhajú mäsu zmäknúť a skrátiť čas tepelnej úpravy
Ako ho uchovať
Ak nálev nespotrebujete hneď, môžete ho naliať do uzatvárateľnej nádoby a uložiť do chladničky, kde vydrží približne 2 – 3 dni. Na dlhšie skladovanie sa dá zamraziť, ideálne vo formičkách na ľad – tak si pripravíte praktické malé dávky.
Nálev z mozzarelly nie je odpad. Neobsahuje síce také množstvá živín, aby mal výrazný zdravotný efekt, ale v kuchyni sa dá dobre využiť. Dodá jemnú chuť polievkam, omáčkam, cestu či mäsu a môže vám ušetriť trochu soli a vody. Nabudúce teda zvážte, či ho nevyužijete namiesto toho, aby ste ho vyliali.