Neuveríte, čo stačí naliať do radiátora, aby ste ušetrili na kúrení!

Kúrime len na minimum, aby sme sa nedoplatili? Podľa odborníkov existuje jedna prehliadaná chyba, ktorá môže celú snahu o šetrenie otočiť úplne opačným smerom. O čo ide?
Radiátory – teda vykurovacie telesá – asi nikto nepovažuje za estetický doplnok domácnosti.
Väčšinou ich len prehliadame, tolerujeme a berieme ich ako nutné zlo, pretože teplo jednoducho potrebujeme.
Lenže práve tieto nenápadné biele obdĺžniky v sebe zhromažďujú prekvapivo veľa nečistôt: prach, vlasy, odumreté kožné šupinky, textilné vlákna či dokonca drobný hmyz.
Keď potom zapneme kúrenie, všetko toto „poklady“ sa víria vzduchom po celej miestnosti – a alergici majú rázom zbytočné trápenie.
Môžete prísť až o 30 % tepla
Dôkladné vyčistenie radiátorov pred vykurovacou sezónou je preto úplný základ. Nielenže pomôže lepšie dýchať, ale je aj mimoriadne priateľské k rodinnému rozpočtu.
Topenári upozorňujú, že vrstva prachu funguje ako izolačná bariéra a môže znížiť výkon vykurovacieho telesa až o 30 %. V časoch drahých energií je to citeľná strata.
Preto sa oplatí vyhrnúť si rukávy a pustiť sa do práce.
Prečo je čistenie radiátorov také dôležité
Dostať sa do všetkých zákutí radiátora nie je práve jednoduché. Plné je úzkych miest, kam sa ruka len tak nedostane. Našťastie existuje trik, ktorý to výrazne uľahčí.
Pozrite si postup aj vo videu:
Ako na čistenie krok za krokom
Pripravte si plastovú misku s nálevkou alebo obyčajnú odmerku. Do nej dajte 2 čajové lyžičky čistiaceho prostriedku a doplňte ju vodou.
Pod radiátor položte lavór, aby zachytil stekajúcu špinavú vodu. Potom pomaly prelievajte čistiaci roztok do vnútorných priestorov radiátora.
Lavór podľa potreby posúvajte, aby vám nič neušlo – zachytáva všetku nečistotu, ktorá z útrob vykurovacieho telesa vyteká.
Fén odstráni zvyšnú vlhkosť aj prach
Keď máte hotovo, položte pod radiátor staré uteráky alebo deky. Potom vezmite sušič vlasov a vlažným vzduchom vysušte vnútro radiátora.
Zbavíte sa tak nielen zvyšnej vody, ale aj posledných zvyškov prachu, ktoré by mohli dráždiť alergikov. Ak fén nemáte po ruke, poslúži aj vysávač.
Hliníková fólia ako jednoduchá izolácia
Keď sú radiátory čisté, odvádzajú teplo oveľa účinnejšie. A ak chcete ušetriť ešte o niečo viac, umiestnite za radiátory hliníkovú fóliu.
Dá sa kúpiť v hobbymarketoch za pár eur. Fólia odráža teplo späť do miestnosti, takže energie neunikajú smerom k stene.