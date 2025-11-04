Najpriateľskejšie krajiny Európy. A ako si vedie Slovensko?

Ktoré európske krajiny dokážu turistov privítať s najväčším úsmevom a ochotou pomôcť? Každoročne sa túto otázku snaží zodpovedať známy cestovateľský magazín, ktorý zostavuje rebríček pohostinnosti a priateľskosti krajín. Tento prieskum ukazuje, že nezáleží len na kráse krajiny, ale najmä na tom, ako sa v nej návštevník cíti vítaný.
Ako to bolo s víťazom?
V médiách sa objavila informácia, že najpriateľskejšou krajinou Európy pre rok 2025 sa stalo jedno z pobaltských štátov. Hoci ide o krajinu s bohatou históriou, čistými mestami a usmievavými ľuďmi, tvrdenie o jej víťazstve sa zatiaľ nepotvrdilo.
Podľa dostupných zdrojov sa v predchádzajúcom roku na prvých priečkach umiestnili krajiny známe svojou tradičnou pohostinnosťou, čistotou a priateľskou atmosférou. Oficiálne výsledky pre aktuálny rok zatiaľ zverejnené neboli, a preto je možné, že niektoré médiá čerpali z neúplných alebo neoverených údajov.
Napriek tomu, že pobaltský víťaz nie je potvrdený, nie je pochýb o tom, že ide o krajinu, ktorú si cestovatelia v posledných rokoch obľúbili. Očarí svojím historickým centrom, pokojom a otvorenosťou miestnych.
Kde sa turisti cítia vítaní
V rebríčkoch sa pravidelne objavujú krajiny známe svojím optimizmom, usmievavými obyvateľmi a uvoľnenou atmosférou. Sú to miesta, kde sa s turistami radi porozprávajú, poradia im a často ich pozvú na spoločné posedenie či lokálny festival.
Cestovatelia oceňujú predovšetkým prirodzenú pohostinnosť – nie snahu zapôsobiť, ale úprimný záujem, aby sa návštevník cítil ako doma. Práve takáto ľudskosť má väčšiu váhu než luxusné hotely alebo známe pamiatky.
Ako obstálo Slovensko
Na Slovensko sa často pozerá ako na menšiu, tichšiu a menej objavenú krajinu, no v očiach turistov pôsobí prívetivo a úprimne. Cudzinci oceňujú prírodu, hory, kúpele a historické mestá, no najmä pokoj a pocit bezpečia.
Návštevníci často hovoria, že ľudia v menších mestách a dedinách pôsobia otvorenejšie než vo veľkých turistických centrách. Stačí pár slov po slovensky – jednoduché „dobrý deň“ alebo „ďakujem“ – a dvere sa otvárajú. Domáci si vážia, keď sa hosť snaží prejaviť rešpekt ku kultúre či jazyku.
Slovensko zatiaľ nie je v podobných rebríčkoch v popredí, no má veľký potenciál. V čase, keď turisti čoraz viac hľadajú autentické zážitky a pokoj od masového ruchu, môže byť práve jeho prirodzenosť a skromnosť tým, čo ľudí priťahuje.
Porovnanie so susedmi
Z pohľadu návštevníkov je Slovensko v mnohom podobné svojim susedom – bezpečné, kultúrne bohaté a dobre prístupné. No zatiaľ čo niektoré okolité krajiny pôsobia rýchlejšie a formálnejšie, Slovensko si zachováva osobnejší prístup. Najmä v regiónoch mimo veľkých miest turisti často opisujú atmosféru ako „rodinnú“ a príjemnú.
Ukazuje sa, že priateľskosť nie je otázkou veľkosti krajiny, bohatstva či počtu pamiatok. Rozhoduje ľudský prístup – ochota usmiať sa, poradiť, venovať chvíľu rozhovoru. Slovensko síce ešte nepatrí medzi najviac oceňované destinácie v oficiálnych rebríčkoch, no v srdciach mnohých návštevníkov už dávno zanechalo dojem miesta, kde sa cítia vítaní a v bezpečí.