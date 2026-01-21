Najlepšie vychytávky do auta, ktoré by mal poznať každý vodič. Prekvapia vás, ako veľmi uľahčia život

Každý, kto jazdí pravidelne, veľmi dobre vie, že auto nie je len dopravný prostriedok. Často v ňom trávime veľa času – pri dochádzaní do práce, na výletoch či pri každodenných povinnostiach. Preto má zmysel vybaviť si ho doplnkami, ktoré sú praktické, bezpečné a reálne použiteľné v bežnej prevádzke.
Videotip: Čo všetko patrí do povinnej výbavy auta?
V pôvodnom článku bolo uvedené aj odporúčané video, ktoré sa venuje povinnej výbave automobilov. Ide o externý informačný materiál z YouTube, kde je vysvetlené, čo podľa legislatívy musí mať vodič v aute.
Video môže byť užitočné pre tých, ktorí si chcú rýchlo overiť, či ich výbava zodpovedá aktuálnym požiadavkám.
Autochladnička: praktická pomoc pri cestovaní
Autochladnička je zariadenie, ktoré pomocou napájania z 12 V zásuvky (zapaľovača) dokáže udržiavať jedlo a nápoje v chlade.
Je užitočná najmä:
- pri dlhších cestách
- pri prevoze potravín citlivých na teplotu
- pre rodiny s deťmi
- pre vodičov, ktorí nechcú jesť na čerpacích staniciach
Na trhu existujú rôzne veľkosti – od približne 10 až po 70 litrov. Ide o doplnok, ktorý nie je povinný ani nevyhnutný, ale funkčne dokáže spríjemniť cestovanie.
Autokamera: spoľahlivý zdroj záznamu
Autokamera (dashcam) je zariadenie, ktoré zaznamenáva dianie pred vozidlom, prípadne aj za ním.
Jej praktické využitie je overené:
- môže slúžiť ako dôkaz pri dopravnej nehode
- pomáha určiť priebeh udalosti
- pri niektorých modeloch je dostupná aj GPS či parkovací režim
Pri výbere je dôležité rozlíšenie a uhol záberu, pretože ovplyvňujú čitateľnosť záznamu.
Návleky na bezpečnostné pásy: vyšší komfort pri jazde
Návleky na pás sú mäkčené textilné alebo penové návleky, ktoré znižujú tlak pásu na telo.
Ide o komfortný doplnok, ktorý:
- nezvyšuje bezpečnosť
- no môže spraviť jazdu príjemnejšou, najmä pri dlhých cestách
- interiér auta môže vizuálne zmeniť podľa osobných preferencií
Organizéry: prehľadné uloženie vecí
Organizéry sú bežne dostupné doplnky do interiéru alebo kufra vozidla. Umožňujú:
- uložiť drobnosti, ktoré sa často vo vozidle voľne pohybujú
- zvýšiť poriadok a zároveň bezpečnosť (predmety sa počas jazdy nepohybujú)
- uchovávať napríklad fľaše, čistiace prostriedky, vreckovky či náradie
Ich používanie je praktické, ale nepovinné.
Osviežovače vzduchu: len estetická funkcia
Vône do auta slúžia výlučne na spríjemnenie prostredia.
Môžu byť:
- závesné
- klipové do ventilácie
- alebo vo forme difuzérov
Nemajú vplyv na bezpečnosť jazdy, ide čisto o voľbu vodiča.
Škrabka na ľad: nevyhnutný zimný pomocník
V zimných mesiacoch patrí škrabka k povinnej výbave podľa zdravého rozumu (hoci v SR nie je oficiálne v zozname povinných položiek).
Je však prakticky nepostrádateľná, pretože:
- je potrebné odstrániť ľad a sneh zo skiel pred jazdou
- zabezpečuje dobrý výhľad a tým aj bezpečnosť
- často sa kombinuje s malou metlou
Hasiaci prístroj: voliteľný, ale vysoko užitočný
V Slovenskej republike nie je povinný, no je to doplnok, ktorý:
- môže pomôcť pri začínajúcom požiari
- používajú sa najčastejšie malé práškové hasiace prístroje
- odporúča sa najmä pri starších vozidlách alebo pri dlhých jazdách
V niektorých európskych krajinách však medzi povinnú výbavu skutočne patrí.
Ďalšie užitočné doplnky, ktoré majú reálne využitie
Tieto veci sú bežne používané a majú praktický prínos podľa typu jazdenia:
- pracovné rukavice (napr. pri výmene kolesa)
- ultrazvukový plašič kún (účinnosť môže byť rôzna podľa prostredia)
- ochranná deka do kufra
- sieť pre psa pri prevoze zvierat
- deka alebo ochranný poťah pre zvieratá
- slnečné clony
- protišmykové podložky
- gumové autorohože
- autokompresor do zapaľovača
- malé ventilátory do auta (pre autá bez klimatizácie)
- cestovný kávovar napájaný z 12 V
- držiak na nápoje
- držiak na mobil
- alkoholtester (nepovinný, ale praktický)
- cestovné ramienko na oblečenie
- nabíjačka do auta
Každý z týchto doplnkov môže byť užitočný podľa individuálnych potrieb vodiča, ale žiadny z nich nie je oficiálne povinný.