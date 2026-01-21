Najlepšie vychytávky do auta, ktoré by mal poznať každý vodič. Prekvapia vás, ako veľmi uľahčia život

Osviežovač vzduchu v aute
Osviežovač vzduchu v aute Foto: depositphotos.com

Každý, kto jazdí pravidelne, veľmi dobre vie, že auto nie je len dopravný prostriedok. Často v ňom trávime veľa času – pri dochádzaní do práce, na výletoch či pri každodenných povinnostiach. Preto má zmysel vybaviť si ho doplnkami, ktoré sú praktické, bezpečné a reálne použiteľné v bežnej prevádzke.

Videotip: Čo všetko patrí do povinnej výbavy auta?

V pôvodnom článku bolo uvedené aj odporúčané video, ktoré sa venuje povinnej výbave automobilov. Ide o externý informačný materiál z YouTube, kde je vysvetlené, čo podľa legislatívy musí mať vodič v aute.

Video môže byť užitočné pre tých, ktorí si chcú rýchlo overiť, či ich výbava zodpovedá aktuálnym požiadavkám.

Autochladnička: praktická pomoc pri cestovaní

Autochladnička je zariadenie, ktoré pomocou napájania z 12 V zásuvky (zapaľovača) dokáže udržiavať jedlo a nápoje v chlade.
Je užitočná najmä:

  • pri dlhších cestách
  • pri prevoze potravín citlivých na teplotu
  • pre rodiny s deťmi
  • pre vodičov, ktorí nechcú jesť na čerpacích staniciach

Na trhu existujú rôzne veľkosti – od približne 10 až po 70 litrov. Ide o doplnok, ktorý nie je povinný ani nevyhnutný, ale funkčne dokáže spríjemniť cestovanie.

Autokamera: spoľahlivý zdroj záznamu

Autokamera (dashcam) je zariadenie, ktoré zaznamenáva dianie pred vozidlom, prípadne aj za ním.
Jej praktické využitie je overené:

  • môže slúžiť ako dôkaz pri dopravnej nehode
  • pomáha určiť priebeh udalosti
  • pri niektorých modeloch je dostupná aj GPS či parkovací režim

Pri výbere je dôležité rozlíšenie a uhol záberu, pretože ovplyvňujú čitateľnosť záznamu.

Návleky na bezpečnostné pásy: vyšší komfort pri jazde

Návleky na pás sú mäkčené textilné alebo penové návleky, ktoré znižujú tlak pásu na telo.
Ide o komfortný doplnok, ktorý:

  • nezvyšuje bezpečnosť
  • no môže spraviť jazdu príjemnejšou, najmä pri dlhých cestách
  • interiér auta môže vizuálne zmeniť podľa osobných preferencií

Organizéry: prehľadné uloženie vecí

Organizéry sú bežne dostupné doplnky do interiéru alebo kufra vozidla. Umožňujú:

  • uložiť drobnosti, ktoré sa často vo vozidle voľne pohybujú
  • zvýšiť poriadok a zároveň bezpečnosť (predmety sa počas jazdy nepohybujú)
  • uchovávať napríklad fľaše, čistiace prostriedky, vreckovky či náradie

Ich používanie je praktické, ale nepovinné.

Osviežovače vzduchu: len estetická funkcia

Vône do auta slúžia výlučne na spríjemnenie prostredia.
Môžu byť:

  • závesné
  • klipové do ventilácie
  • alebo vo forme difuzérov

Nemajú vplyv na bezpečnosť jazdy, ide čisto o voľbu vodiča.

Škrabka na ľad: nevyhnutný zimný pomocník

V zimných mesiacoch patrí škrabka k povinnej výbave podľa zdravého rozumu (hoci v SR nie je oficiálne v zozname povinných položiek).
Je však prakticky nepostrádateľná, pretože:

  • je potrebné odstrániť ľad a sneh zo skiel pred jazdou
  • zabezpečuje dobrý výhľad a tým aj bezpečnosť
  • často sa kombinuje s malou metlou

Hasiaci prístroj: voliteľný, ale vysoko užitočný

V Slovenskej republike nie je povinný, no je to doplnok, ktorý:

  • môže pomôcť pri začínajúcom požiari
  • používajú sa najčastejšie malé práškové hasiace prístroje
  • odporúča sa najmä pri starších vozidlách alebo pri dlhých jazdách

V niektorých európskych krajinách však medzi povinnú výbavu skutočne patrí.

Ďalšie užitočné doplnky, ktoré majú reálne využitie

Tieto veci sú bežne používané a majú praktický prínos podľa typu jazdenia:

  • pracovné rukavice (napr. pri výmene kolesa)
  • ultrazvukový plašič kún (účinnosť môže byť rôzna podľa prostredia)
  • ochranná deka do kufra
  • sieť pre psa pri prevoze zvierat
  • deka alebo ochranný poťah pre zvieratá
  • slnečné clony
  • protišmykové podložky
  • gumové autorohože
  • autokompresor do zapaľovača
  • malé ventilátory do auta (pre autá bez klimatizácie)
  • cestovný kávovar napájaný z 12 V
  • držiak na nápoje
  • držiak na mobil
  • alkoholtester (nepovinný, ale praktický)
  • cestovné ramienko na oblečenie
  • nabíjačka do auta

Každý z týchto doplnkov môže byť užitočný podľa individuálnych potrieb vodiča, ale žiadny z nich nie je oficiálne povinný.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať